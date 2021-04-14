Панарин побил рекорд легендарного Мессье! А Шестёркин впервые в НХЛ сыграл на ноль

«Рейнджеры» приехали в гости к «дьяволам» после поражения в овертайме от «Айлендерс», когда нападение «синерубашечников» ограничилось коротким голевым всплеском во втором периоде. «Нью-Джерси», в свою очередь, проиграл пять матчей из последних шести, а в дедлайн устроил ожидаемую распродажу, держа в уме будущие сезоны, а не нынешний.

В таких условиях победа намного больше была нужна подопечным Дэвида Куинна, которые продолжают погоню за последней кубковой строчкой в Восточном дивизионе, но далась она «рейнджерам» очень непросто. По своему напряжению этот матч вполне напоминал игру плей-офф, и далеко не последнюю роль в успехе ньюйоркцев сыграли российские легионеры.

О том, что «дьяволы» не будут сдаваться просто так, стало ясно, когда уже на 87-й секунде скинули перчатки Крис Крайдер и Деймон Сиверсон — поводом к этому стал сильный силовой приём против игрока «Дэвилз». Хоккеисты «Нью-Джерси» активнее бросали по чужим воротам, но в середине стартового отрезка упустили Зибанеджада, который с передачи Виталия Кравцова убежал один на один и без проблем переиграл Маккензи Блэквуда.

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Второй период оказался безголевым, а в третьем преимущество «Рейнджерс» увеличил Артемий Панарин, вошедший в историю клуба. Шайба Артемия стала его рекордным баллом, набранным в составе «синерубашечников»: он набрал 138 (45+93) очков в 100 матчах за клуб из Нью-Йорка. Ему удалось побить рекорд легендарного Марка Мессье, набравшего 137 баллов в первых 100 матчах за клуб.

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Солидную роль в победе «Рейнджерс» сыграл Игорь Шестёркин, который отразил все 27 бросков по своим воротам, и впервые за 34 старта в НХЛ сыграл на ноль. «Это много для меня значит. Хочу поблагодарить всех партнёров, которые блокировали броски, ложась под шайбу передо мной, особенно в конце, когда для меня было важно сохранить ворота «сухими». Они сделали это для меня, я им очень за это благодарен», — сказал Шестёркин через переводчика после матча.

Ключевым сейвом Игоря было раннее «спасение» после броска Йеспера Братта уже на 22-й секунде матча, а после этого он справился с подправлением Джека Хьюза и выходом один на один Майлза Вуда, заслужив тёплые слова одноклубников.



«Игорь был просто великолепен! Мы же знаем, какой он хороший вратарь. В прошлом сезоне он тоже играл невероятно. Он даёт нам шанс выиграть в каждом матче. Он каждую игру придумывает какие-то фантастические сейвы в самое нужное время», — похвалил россиянина Мика Зибанеджад.

Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.

Павел Бучневич поставил точку в матче, поразив пустые ворота, и став автором 20000 гола в истории «синерубашечников». «Рейнджерс» продолжает сохранять шансы на попадение в плей-офф — отставание от четвёртого места в дивизионе составляет 2 очка, но занимающий его «Бостон» имеет два матча в запасе.