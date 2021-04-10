Панарин продолжает бороться за плей-офф! Сделал две передачи и оставил «Рейнджерс» в гонке

Дэвид Куинн ещё до матча был уверен в надёжной игре Александра Георгиева. Российский вратарь не подвёл его в американском дерби.

«Нью-Йорк Рейнджерс» оказался прижат к стенке после вчерашнего поражения в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (2:5). За месяц до завершения гладкого сезона команда Дэвида Куинна получила семиочковый просвет от занимающего четвёртое место в Столичном дивизионе «Бостон Брюинз». И это при том, что «мишки» имеют три матча в запасе относительно «синерубашечников». Теперь «Рейнджерс» должны были выигрывать абсолютно все матчи подряд, чтобы сохранить надежду на попадание в плей-офф.

Как промазал Зибанеджад? Не забил в пустые ворота с паса Бучневича и прибил «Рейнджерс» Одним из главных героев в составе «Питтсбурга» стал младший брат нападающего «Амура». Американский комментатор даже спутал Зогорну с Кросби.

Начинать исправлять положение им пришлось в принципиальном противостоянии с «Нью-Йорк Айлендерс». Подопечные Барри Тротца одержали четыре победы кряду и по большему счёту уже давно сняли вопросы о своём участие в кубковом этапе сезона. Поэтому генеральный менеджер «островитян» Лу Ламорелло может спокойно сосредоточиться на работе по усилению состава команды. За несколько дней до дедлайна 78-летний функционер осуществил крупный трейд со своей бывшей командой «Нью-Джерси Дэвилз», выменяв оттуда Кайла Палмьери и Тревиса Зейджака.

«Нью-Джерси» обменял ветеранов клуба Зейджака и Палмьери в «Айлендерс»

В матче с «Питтсбургом» ворота «Рейнджерс» защищал Игорь Шестёркин. Российский вратарь справился с 27 броском из 31 и потерпел 12-е поражение в сезоне. Игорь не был виноват в неудаче своей команды, но положа руку на сердце, это было откровенно не лучшее выступление Шестёркина в нынешнем сезоне. На следующий день последний рубеж «синерубашечников» закономерно занял Александр Георгиев. «Почему Георгиев так хорошо действует именно в матчах с «Айлендерс», если говорить о технической стороне вопроса?» – задавались вопросом американские журналисты в традиционном предматчевом брифинге с Куинном. «Я знаю, что он действительно очень хорош в этих встречах. Это всё, что я знаю, как тренер», – был довольно сдержан Куинн. Забегая вперёд, необходимо отметить, что Александр снова блистательно проявил себя в битве за Нью-Йорк.

В первом периоде был хорош не только Георгиев, но и его соотечественник из «Айлендерс» Семён Варламов. Опытный вратарь парировал 13 бросков и сохранял ворота в неприкосновенности до 27-й минуты, когда своё слово сказало молодёжное звено гостей. Первый гол в матче сочинили одни из главных надежд «Рейнджерс» на счастливое будущее – канадский форвард Алексис Лафренье и финский нападающий Каапо Какко. Лафренье совершил отбор на борту, после чего шайба досталось Какко, тот адресовал игровой снаряд чешскому форварду Филипу Хитилу, который в ближнем бою не смог пробить Варламова, но последующая серия добиваний увенчалась голом Лафренье. Это был очень важный гол для «Рейнджерс» с психологической точки зрения, ведь до этого Варламов дважды в нынешнем сезоне засушил «синерубашечников». Сухая серия Семёна в матчах с «Рейнджерс» в этой регулярке прервалась на отметке в 146 минут 5 секунд.

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Спустя четыре минуты за дело взялся лучший российский бомбардир нынешнего сезона НХЛ Артемий Панарин. Хлебушек обыгрался с Райаном Строумом, после чего выложил передачу на пятак, где располагался Колин Блэквелл. Шайба сначала угодила в защитника «Айлендерса» Райана Пулока, но тот не успел разобраться в игровой ситуации, тогда как Блэквелл оказался куда более расторопным и не мешкая зарядил в девятку ворот.

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«Островитяне» попытались вернуться в игру усилиями ветерана лиги Энди Грина. За пять минут до конца второго периода защитник оборонительного плана показал себя в редкой ипостаси, мощным броском от синей линии прошив Георгиева. Для 38-летнего американца эта шайба стала первой в текущей регулярке. Голевой передачей отметился канадский нападающий Мэтью Барзал. В пользу Грина сыграл и рикошет от клюшки Виталия Кравцова, который пытался заблокировать бросок американца.

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Ключевые события во встрече развернулись в середине третьего периода, когда важнейшую шайбу забросил защитник гостей К’Андре Миллер. Панарин завладел шайбой на борту, затем нашёл передачей Джейкоба Трубу, а тот в свою очередь вывел на бросок Миллера. Гол К'Андре чем-то оказался похож на шайбу Грина. Только на сей раз небольшой рикошет от игрока своей команды сыграл уже против Варламова.

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29-летний Панарин стал первым российским хоккеистом в этом сезоне НХЛ, кому покорился рубеж в 30 результативных передач. При этом говоря о статистике Артемия, всякий раз необходимо держать в уме, что он пропустил значительную часть регулярки. В 29 матчах на его счету 42 (12+30) очка.

Артемий Панарин сравнялся с результатом Сергея Березина по голам в НХЛ

«Айлендерс» продолжали бороться и в конце матча заменили вратаря на шестого полевого игрока. Но это был день «Рейнджерс». Автором последней шайбы стал Мика Зибанеджад, поразивший пустые ворота черпачком из своей зоны. Георгиев завершил матч с 31 отражённым броском, Панарин был признан первой звездой матча, а «синерубашечники» одержали большую победу, сохранив минимальные шансы на участие в плей-офф.