Овечкин не попал в пустой угол, а потом как забил! До Дионна осталось три шайбы

«Вашингтон» второй матч подряд громил соперников с неприличным счётом, а Александр Овечкин всё молчал и молчал. 10 бросков по воротам «Бостона» не хватило для того, чтобы отметиться заброшенной шайбой, в матче с совершенно беззубой и демотивированной «Филадельфией» пришлось ждать больше двух периодов, но это наконец-то случилось.

«Вашингтон» разгромил «Бостон»! Овечкин нанёс рекордные 10 бросков, но не забил Каждый форвард «столичных» набрал очки, но отставание от Мэттьюса капитан «Вашингтона» не сократил.

Овечкин и без голов был заметен – в первом периоде он мог открывать счёт после шикарной передачи Тома Уилсона из-за лицевой линии – судья видеогол даже зажёг лампу за воротами, но Брайан Эллиотт сомкнул щитки и сказал «нет».

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Овечкин временно переключился на другие, не менее важные вещи – сначала забрал шайбу после того, как Энтони Манта набрал первое очко за «столичных» после перехода из «Детройта». Чтобы получить этого нападающего, «столичным» пришлось расстаться с Враной, Паником и выборами в первом и втором раунде, в дебюте за новую команду он хорошо себя проявил – выходил во втором звене с Бекстрёмом и Оши и во второй бригаде большинства и набрал 2 (1+1) очка.

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Во втором большинстве «Вашингтона» Овечкин поменялся ролями с Никласом Бекстрёмом и даже не смотрел на ворота, стоя в своём офисе, а всю дорогу искал пасом своего шведского партёнра, дежурившего на дальней штанге. И нашёл, продлив свою результативную серию до четырёх матчей.

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К третьему периоду «Вашингтон» уничтожал «Филадельфию» 5:1, но Овечкину всё никак не везло на голевом поприще. Вот, например, идеальная ситуация для того, чтобы сделать счёт 6:1 – Овечкин в круге вбрасывания, Эллиотт в уже не успевал занять позицию, все ворота открыты, но Трэвис Санхайм заблокировал шайбу клюшкой.

Ничего, через несколько минут Овечкин всё же праздновал успех, отличившись не своим фирменным щелчком в касание, а мягким броском с кистей в большинстве! Александр забил на глазах у своего старшего сына – в «Вашингтоне» постепенно снимают ограничения, скоро на домашних матчах появятся фанаты, а сегодня был первый матч, на который пустили семьи игроков.

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Без исторических достижений не обошлось – они сопровождают едва ли не каждый гол Александра Великого. Главное – до Марселя Дионна и звания пятого снайпера в истории НХЛ осталось всего лишь три гола. Второе — до лидера по голам в большинстве Дэйва Андрейчука – семь голов. Третье — Овечкин стал шестым игроком в истории, забросившим не менее 40 шайб за карьеру в ворота шести команд. Это повторение результата Бретта Халла и Стива Айзермана, и уже в этом сезоне россиянин может догнать и Уэйна Гретцки, который забрасывал по 40 шайб в ворота семи команд. Для этого ему нужен всего один гол в матче с «Рейнджерс».