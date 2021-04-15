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«Ак Барс» — «Авангард». Платная прямая трансляция
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Как «Ак Барс» и «Авангард» проводили седьмые матчи серий плей-офф в КХЛ

Cедьмые матчи серий плей-офф в КХЛ
Лев Лукин
«Ак Барс» брал кубки, «Авангард» дожимал выскочек. История седьмых игр финалистов Востока
В решающих матчах плей-офф КХЛ «ястребы» побеждали только в первых раундах, а у Казани есть две победы в финале.
Хоккей / КХЛ 0
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Седьмой матч в хоккейном плей-офф — это кульминация противостояния, вершина всего, игра, в которой нет права на ошибку. В КХЛ с момента основания лиги существуют серии до четырёх побед, а значит — и седьмые матчи. Правда, в первом сезоне нового турнира так долго могли выявлять победителя только начиная с третьего раунда, во втором — с полуфинала конференций, но уже в третьем розыгрыше Кубка Гагарина абсолютно все пары бились до четырёх побед.

Седьмых матчей за эти 10 лет было сыграно немало, принимали в них участие и «Авангард» с «Ак Барсом» — команды, которым сегодня вечером предстоит решить в последней схватке, кто из них больше достоин финала Кубка Гагарина от Востока в 2021 году. И пока напряжение ещё не успело нарасти, вспоминаем, как в плей-офф КХЛ складывались седьмые, решающие поединки для омичей и казанцев.

Освежённый «Ак Барс» наказал «Авангард» за странную пассивность. Что происходит в КХЛ
«Ястребы» сами у себя украли шанс закрыть серию, и перед решающей игрой преимущество вновь у казанцев.

«Авангард» дожимал дерзких выскочек, но неизменно уступал топ-клубам

«Авангард» — «Нефтехимик» — 7:3, сезон-2010/2011, ¼ финала конференции

Весной 2011-го свежий обладатель Кубка Континента «Авангард», закончивший регулярку серией из 18 побед подряд, в первом же раунде налетел на крепкий и неуступчивый «Нефтехимик» Владимира Крикунова и едва не потерпел сенсационное крушение. Нижнекамцы выиграли первый же матч в серии, затем долго не позволяли Омску переломить ситуацию, а в шестой домашней игре и вовсе должны были дожимать фаворита, но «ястребы» спаслись буквально чудом — Антон Курьянов сделал дубль в конце третьего периода, причём одну из шайб забросил, когда «Авангард» играл в меньшинстве.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
06 марта 2011, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
7 : 3
Нефтехимик
Нижнекамск
1:0 Червенка (Ягр, Вампола) – 05:16' (5x5)   1:1 Андрей Иванов (Пестушко, Мамашев) – 08:38' (5x5)   2:1 Калюжный (Первышин) – 10:24' (5x5)   3:1 Белов (Пережогин, Попов) – 12:46' (5x5)   3:2 Пивко (Перссон, Симаков) – 16:12' (5x5)   4:2 Пережогин (Курьянов, Аверин) – 28:14' (5x5)   5:2 Червенка (Ягр, Калюжный) – 38:07' (5x4)   6:2 Пережогин (Курьянов, Попов) – 41:02' (5x5)   7:2 Попов (Курьянов, Пережогин) – 51:55' (5x3)   7:3 Полыгалов – 58:04' (бул)

Это чудо, похоже, и надломило «Нефтехимик», окрылив заодно «Авангард». В седьмом матче в Омске его, наконец, прорвало, а действовавшая практически идеально оборона нижнекамцев превратилась в карточный домик. Уже на 13-й минуте на скамейку отправился герой серии голкипер Иван Касутин, пропустивший трижды, а в оставшееся время его сменщик Скотт Мэнро получил ещё четыре шайбы. «Нефтехимик» до поры до времени пытался отвечать, но в результате сдался под напором раздухарившихся «ястребов».

«Авангард» — «Металлург» Мг — 0:2, сезон-2010/2011, ½ финала конференции

В следующем раунде того плей-офф «Авангард» ожидал новый семиматчевый триллер. «Ястребы» проиграли «Магнитке» две первые домашние игры, затем дважды выиграли в гостях и взяли пятый домашний матч, но на Урале не смогли дожать коллектив Кари Хейккиля. Седьмая игра на «Арене-Омск» получилась совсем не такой, как в прошлом раунде с «Нефтехимиком». Георгий Гелашвили сделал 27 сейвов и оформил шатаут, а судьбу встречи решил гол Глеба Клименко в середине второго периода. За четыре секунды до конца основного времени Денис Платонов поразил пустые ворота и отправил победителей регулярки в отпуск.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
21 марта 2011, понедельник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
0 : 2
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Клименко (Лисин) – 27:26' (5x5)   0:2 Платонов (Кайгородов, Мишарин) – 59:56' (en)

Матч, оказавшийся последним для Яромира Ягра за «Авангард», наверняка мог сложиться для «ястребов» веселее, если бы не разразившийся в столь важный момент внутриклубный скандал. По слухам, поражение в шестой встрече вывело из равновесия импульсивного наставника омичей Раймо Сумманена, тот окончательно потерял контроль над собой и перед седьмым матчем был буквально отстранён от управления командой президентом «Авангарда» Анатолием Бардиным. Под руководством молодого специалиста Игоря Никитина «ястребы» справиться с «Магниткой» не смогли.

«Авангард» 6 из 7-и седьмых матчей в плей-офф КХЛ сыграл на домашней площадке. Единственный раз омичи проводили решающую встречу в гостях в Уфе и уступили «Салавату Юлаеву».

Все три победы в седьмых матчах плей-офф КХЛ «Авангард» одержал в первом раунде Кубка Гагарина. Решающие матчи серий на поздних стадиях неизменно оборачивались для «ястребов» поражениями.

«Авангард» — «Динамо» М — 0:1, сезон-2011/2012, финал Кубка Гагарина

По ходу следующего сезона Сумманен вернулся в «Авангард» в середине регулярки и к плей-офф подвёл «ястребов» в великолепной форме. На Востоке омичи не заметили сопротивления, проиграв лишь два матча за три раунда, да и по финальной серии с московским «Динамо» шли так уверенно, что в имени нового чемпиона КХЛ почти никто не сомневался.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
25 апреля 2012, среда. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
0 : 1
Динамо М
Москва
0:1 Клепиш (Квапил) – 52:03' (5x5)

Кроме бело-голубых. Московский клуб, проигрывая 1-3 в серии, взял сначала пятую игру в Омске, затем уверенно разобрался с «Авангардом» в «Лужниках» и перевёл главную дуэль сезона в седьмой матч. В этой нервной, напряжённой встрече счёт 0:0 держался до 53-й минуты, когда отличился Якуб Клепиш, похоронивший надежды своей бывшей команды на чемпионство.

ВИДЕО

Тот камбэк «Динамо» в серии до сих пор является самым мощным для финальных серий Кубка Гагарина. Кроме того, именно тогда, 25 апреля 2012 года, Олег Знарок одержал свою первую большую победу в карьере.

«Авангард» — «Сибирь» — 2:0, сезон-2012/2013, ¼ финала конференции

Через год «Авангард» плавал в плей-офф не так глубоко и уже в первом раунде столкнулся с ожесточённым сопротивлением «Сибири», где первый год работал главным тренером Дмитрий Квартальнов. «Ястребы» уверенно обыграли географических соседей в стартовой игре серии 5:0, но затем оказались втянуты в упорнейшую и равную битву, под стать той, что мы сейчас наблюдаем в финале Востока.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 марта 2013, вторник. 16:00 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
2 : 0
Сибирь
Новосибирск
1:0 Белов (Пережогин) – 18:06' (5x5)   2:0 Пережогин (Пивцакин) – 31:36' (5x5)

Правда, 8 лет назад оба клуба уповали, в основном, на домашние встречи, и фактор своего поля сказался и в решающей игре. 2 (1+1) очка Александра Пережогина и 26 сейвов Карри Рямё помогли «Авангарду» одержать «сухую» победу 2:0 и перешагнуть через «Сибирь», которая в те годы только начинала набираться сил.

«Авангард» — «Барыс» — 3:1, сезон-2014/2015, ¼ финала конференции

Третий нечётный год прошлого десятилетия вновь принёс омским болельщикам чувство дежавю: первый раунд, соперник из нижней части кубковой восьмёрки, оказывающийся дерзким выскочкой, и упорная семиматчевая серия со счастливым финалом. Знамя «Нефтехимика» и «Сибири» подхватил «Барыс» Андрея Назарова, предложивший «ястребам» не только симпатичную, но и боевую игру, в результате чего ряды омичей по ходу этого противостояния изрядно поредели. Чего стоит только жуткая травма Сергея Калинина в шестой встрече в Астане!

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
10 марта 2015, вторник. 16:30 МСК
Авангард
Омская область
Окончен
3 : 1
Барыс
Нур-Султан
0:1 Доус (Бойд) – 04:47' (5x5)   1:1 Коларик (Пережогин, Попов) – 09:43' (5x5)   2:1 Пережогин (Лямин, Коларик) – 35:18' (5x5)   3:1 Коларик (Попов, Густафссон) – 57:22' (en)

Впрочем, капитан «ястребов», скорее всего, пал жертвой плохо затянутых креплений шлема, а его травма только сплотила «Авангард». В седьмой встрече омичи пропустили первыми от Найджела Доуса, но быстро отыгрались усилиями Чеда Коларика, который вообще проводил великолепную серию. Победный гол в конце второго периода организовал Пережогин, а финальную точку поставил всё тот же Коларик, поразивший пустые ворота.

Это был третий и последний на данный момент успех «Авангарда» в седьмом матче серии плей-офф КХЛ. Любопытно, что всякий раз, выходя победителем из этой нервотрёпки, «ястребы» вылетали из розыгрыша Кубка Гагарина уже в следующем раунде.

«Авангард» — «Салават Юлаев» — 1:2, сезон-2015/2016, ½ финала конференции

Весной 2016-го «Авангард» под руководством Евгения Корноухова уверенно прошёл «Нефтехимик» в первом раунде, а в полуфинале конференции сошёлся с «Салаватом Юлаевым». Это была первая встреча омичей и уфимцев в плей-офф со времён эпичного вылета действующего чемпиона и победителя регулярки от рук «ястребов» в 2009-м, и «юлаевцам», возглавляемым Игорем Захаркиным, удалось взять реванш.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
20 марта 2016, воскресенье. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Пережогин (Зубов, Попов) – 12:51' (5x5)   1:1 Соин – 22:34' (5x5)   1:2 Майоров – 32:04' (5x5)

По ходу серии «Салават» вёл 3-1, но «Авангард» смог отыграться и утащить дуэль в седьмой матч на омском льду. Для «ястребов» всё сначала складывалось неплохо, они владели инициативой и сумели открыть счёт усилиями кубкового бойца Пережогина. Но во втором отрезке вратарь Доминик Фурх пропустил два весьма простых гола после несложных бросков Сергея Соина и Максима Майорова, чем подписал «Авангарду» приговор. Отыграться «ястребы» так и не смогли и бесславно завершили неплохой, в общем-то, сезон.

«Салават Юлаев» — «Авангард» — 3:2 ОТ, сезон-2017/2018, ¼ финала конференции

Единственный до сегодняшнего вечера седьмой матч «Авангарда» на выезде состоялся три года назад в Уфе. «Ястребы» и «юлаевцы» тогда весело «рубились» в сверхрезультативной серии, в которой мало что напоминало кубковый хоккей, и доигрались до решающего поединка.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
14 марта 2018, среда. 17:00 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
ОТ
Авангард
Омская область
0:1 Кошелев – 11:52' (5x5)   1:1 Бурдасов (Панин, Саюстов) – 28:27' (5x5)   2:1 Хартикайнен (Панин) – 57:50' (5x5)   2:2 Чудинов (Березин) – 59:43' (6x3)   3:2 Гончаров (Лисин) – 72:16' (5x5)

Семён Кошелев, подаривший Омску тот плей-офф, открыл счёт в первом периоде, во втором отрезке Антон Бурдасов счёт сравнял, а на 58-й минуте Теэму Хартикайнен забил гол, который по всем раскладам должен был стать победным. Но уже через минуту «Салават» остался втроём, «Авангард» снял вратаря и в расстановке «6 на 3» Максим Чудинов дальним броском счёт сравнял. У «ястребов» ещё был солидный остаток большинства, чтобы отправить Уфу в отпуск в начале овертайма, но забить у омичей не получилось, а на 73-й минуте Максим Гончаров принёс победу «Салавату».

Боб Хартли за время работы в КХЛ ещё ни разу не принимал участие в седьмом матче серии плей-офф. А вот у Дмитрия Квартальнова таких матча три, и всякий раз команды этого специалиста проигрывали: в 2013-м его «Сибирь» уступила «Авангарду» в первом раунде, в 2015-м ЦСКА был слабее СКА в финале конференции, а в 2016-м московские армейцы проиграли «Металлургу» в решающей встрече финала Кубка Гагарина.

«Ак Барс» взял два Кубка, но финал конференции в седьмом матче проиграл

«Ак Барс» — «Локомотив» — 1:0, сезон-2008/2009, финал Кубка Гагарина

«Ак Барс» стал участником первой в истории седьмой игры в плей-офф КХЛ, призом за победу в которой был первый Кубок Гагарина. В финальной серии с «Локомотивом» казанцы были близки к итоговому поражению в шестой встрече в Ярославле, но сумели сравнять счёт в третьем периоде, а в овертайме быстрый гол забил Юкка Хентунен.

КХЛ - плей-офф. Финал. 7-й матч
12 апреля 2009, воскресенье. 17:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 0
Локомотив
Ярославль
1:0 Морозов (Первышин) – 50:04' (5x5)

Седьмой матч, состоявшийся в Казани в День космонавтики, получился засушливым, а единственную шайбу в середине третьей двадцатиминутки забросил нынешний президент КХЛ Алексей Морозов.

ВИДЕО

ХК МВД — «Ак Барс» — 0:2, сезон-2009/2010, финал Кубка Гагарина

Через год казанцы снова брали Кубок в седьмой игре финала, но на этот раз на льду Балашихи, где квартировал ХК МВД Олега Знарка. Главная команда-сенсация того турнира на пути к решающей битве лихо прошла ЦСКА и рижское «Динамо», в финале конференции оставила за бортом «Локомотив», и в финале вела у «Ак Барса» 3-2, но последние две игры сезона не оставили сомнений в превосходстве казанцев.

КХЛ - плей-офф. Финал Чемпионата. 7-й матч
27 апреля 2010, вторник. 19:30 МСК
ХК МВД
Московская область
Окончен
0 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Алексеев (Степанов, Бодров) – 21:18' (5x5)   0:2 Капанен (Казионов) – 35:16' (5x5)

Разгром 7:1 в шестой игре в столице Татарстана, а затем сухая победа 2:0 в седьмом матче. К тому моменту «Ак Барс» уже вынужден был обходиться без травмированных лидеров — Зарипова и Морозова —, но у казанцев нашлись другие герои. Великолепный Петри Веханен оставил свои владения на замке, а голами в ворота Майкла Гарнетта отличились Никита Алексеев и Нико Капанен. Подопечные Зинэтулы Билялетдинова смогли защитить титул, и Кубок Гагарина получил новое неофициальное название — Кубок Татарина.

«Ак Барс» 2 из 3-х своих Кубка Гагарина выиграл в седьмых матчах финала

На стадии финала конференции «Авангард» никогда не доходил до седьмых матчей, а вот у казанцев такой опыт был, причём неудачный. В 2013 году «Ак Барс» уступил в решающей встрече «Трактору» на своём льду.

«Ак Барс» — «Салават Юлаев» — 4:3, сезон-2012/2013, ½ финала конференции

Весной 2013-го «Ак Барс», который тренировал уже Валерий Белов, легко прошёл «Нефтехимик» в первом раунде, а вот затем у казанцев начались трудности. Первым серьёзным препятствием оказался «Салават Юлаев». «Зелёное дерби» восьмилетней давности подарило болельщикам весьма лихой сюжет, согласно которому уфимцы и казанцы сначала обменялись спаренными выездными победами, а затем домашними успехами в овертайме, и отложили выяснение отношений до седьмого поединка.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 7-й матч
20 марта 2013, среда. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Сопел (Мирнов, Кайгородов) – 13:51' (5x5)   1:1 Зарипов (Морозов, Никулин) – 21:53' (5x4)   1:2 Трубачёв (Атюшов) – 22:57' (5x5)   2:2 Петров (Зарипов, Медведев) – 24:49' (5x5)   2:3 Мирнов (Зиновьев, Кольцов) – 29:32' (5x4)   3:3 Жердев (Захарчук, Хомицкий) – 33:25' (5x5)   4:3 Терещенко (Лукоянов) – 42:09' (5x5)

В нём «Салават» трижды выходил вперёд, но Казань всякий раз отыгрывалась, а в начале третьего периода победный гол забил не чужой для Уфы хоккеист Алексей Терещенко. Ещё раз огорчить Константина Барулина у юлаевцев не получилось, и «Ак Барс» вышел в главную серию Востока.

«Ак Барс» — «Трактор» — 1:2, сезон-2012/2013, финал конференции

В ней соперником казанцев был «Трактор». Поначалу «Ак Барс» всегда оказывался на шаг впереди челябинцев и после четырёх матчей вёл 3-1, но затем наступило время фирменного камбэка от рулевого уральцев Валерия Белоусова. «Трактор» в овертайме взял пятую игру в Казани, а затем выиграл дома, что привело команды к седьмому поединку на льду «Татнефть-арены».

КХЛ - плей-офф. Финал - Восток. 7-й матч
04 апреля 2013, четверг. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
1 : 2
Трактор
Челябинск
0:1 Антипов (Куинт, Костицын) – 31:18' (5x4)   1:1 Песонен (Обухов, Иммонен) – 54:08' (5x5)   1:2 Костицын (Контиола, Якуценя) – 59:31' (5x5)

В середине матча челябинцы открыли счёт усилиями Владимира Антипова, но за шесть минут до конца основного времени Янне Песонен забил ответный гол. Матч катился к овертайму, когда форвард «Трактора» Андрей Костицын за 29 секунд до сирены огорошил всю хоккейную Казань неожиданной шайбой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном канале лиги в YouTube.

Оправиться от такой оплеухи у подопечных Белова просто не было времени, «Ак Барс» впервые в КХЛ проиграл седьмой матч плей-офф.

«Салават Юлаев» — «Ак Барс» — 3:2, сезон-2015/2016, ¼ финала конференции

Пять лет назад в «Зелёном дерби» «Ак Барс» уступал «Салавату» после четырёх матчей 1-3 в серии, но нашёл в себе силы отыграться. В Уфе подопечные Билялетдинова выиграли 4:3, а вот на домашней площадке просто разнесли команду Игоря Захаркина со счётом 8:0.

КХЛ - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 7-й матч
05 марта 2016, суббота. 14:30 МСК
Салават Юлаев
Уфа
Окончен
3 : 2
Ак Барс
Казань
0:1 Архипов (Яруллин) – 00:38' (5x5)   1:1 Лисин (Хлыстов, Макаров) – 01:05' (5x5)   2:1 Гончаров (Хартикайнен, Лисин) – 15:09' (5x5)   3:1 Макаров (Майоров) – 38:43' (4x4)   3:2 Обухов (Захарчук, Малыхин) – 57:57' (5x5)

Только ленивый не говорил о психологическом преимуществе «Ак Барса» в седьмой встрече, к тому же казанцы открыли счёт уже на 38-й секунде, но затем «Салават» пришёл в себя, быстро перевернул игру и уже её не отдал. На 58-й минуте Дмитрий Обухов сделал счёт 2:3 и подарил Казани надежду, но она оказалась ложной. «Ак Барс» впервые в КХЛ под руководством Билялетдинова закончил кубковый путь уже после первого раунда.

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