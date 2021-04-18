Овечкина довели. Вместо исторического достижения ругался на судей и получил «-4»

Российские игроки «Вашингтона» устроили яркое шоу в предыдущем матче с «Филадельфией», забивали все – и Кузнецов, и Орлов, а Александр Овечкин сделал дубль, остановившись в одной шайбе от звания пятого снайпера в истории. Сегодня можно было ожидать покорения очередного исторического достижения, но «Бостон», особенно его первое звено, было решительно против.

У Овечкина 730 голов в НХЛ! Сделал дубль пушечными бросками и готов обойти легенду Офис Александра не прекращает работу – до Марселя Дионна и звания пятого снайпера в истории осталась одна шайба.

«Вашингтон» вышел на игру немного сонным, в то время как «мишки» начали крайне агрессивно, выигрывали борьбу и практически не давали сопернику дотронуться до шайбы. Овечкину приходилось в основном отрабатывать в обороне и раздавать мощные хиты. Шанс расчехлить свою мощную пушку ему представился в большинстве, но к обоим броскам из левого круга вбрасывания Туукка Раск оказался готов. А затем лучшее меньшинство в лиге открыло счёт. Маршан поехал оказывать давление на Карлсона за чужими воротами, отобрал шайбу, Оши проехал мимо неё, а Бержерон подхватил, переложил на неудобную и шикарно разобрался с Ванечеком.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Через пару минут, уже в равных составах, «столичные» пропустили ещё – Клифтон отдал передачу от борта на подставление Давиду Крейчи. Только перед перерывом «Вашингтон» начал потихоньку просыпаться, и сразу же ход игры изменился. На этом порыве сработало второе звено – Бекстрём просочился мимо Макэвоя, прокинув шайбу у него между ног, и нанёс бросок, а Оши оказался первым на добивании.

Гол придал энергии гостям, и второй период они начали не в пример лучше, тем более «Бостон» подарил им ещё одно четырёхминутное большинство. На сей раз получилось не только не пропустить, но и забить два гола – сначала розыгрыш завершил Оши, а затем Манта, который, кстати, отличился в четвёртом матче подряд и установил клубный рекорд.

У первого звена «Вашингтона» в атаке, тем временем, совсем не клеилось, тройка Бержерона переигрывала его вчистую. Овечкин заработал «-4» по итогам игры. Первый – на голе «Бостона» в меньшинстве. Второй — когда забивал Брэд Маршан. Овечкин мог перехватить передачу от Бержерона на пятачок, но не дотянулся клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

«Бостон» быстро сравнял счёт, а в концовке периода добавил ещё и вернул себе преимущество в две шайбы. Сначала Давид Крейчи выключил из игры Орлова, который бросился под шайбу, и на паузе прошил Ванечека. Затем Овечкина вообще довели – он наконец получил возможность нанести бросок, не забил, но расстроился не из-за этого, а от того, что Макэвой безнаказанно уложил на лёд не владеющего шайбой Уилсона. Не успели «столичные» моргнуть, как звено Бержерона уже бежало три в одного против одного Орлова – такие шансы «Бостон» упускать не стал. Сразу же после гола Александр подъехал к судье и начал на него ругаться, а после окончания периода ещё долго пытался что-то ему втолковать.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В начале третьего периода капитан «столичных» выскочил со смены за спиной у соперников и убежал один на один с вратарём, но не смог переиграть Раска. Затем игра начала выходить из-под контроля. Стычки вспыхивали и до этого, но тут уровень жёсткости пополз вверх – Уилсон вырубал Курали на открытом льду, Хэтэуэй получил большой штраф за толчок на борт Тинорди. Каким-то чудом «мишки» не забили в пятиминутное большинство – Орлов вытащил шайбу с ленточки. Но шансы на спасение это не увеличило – Раск действовал уверенно и не собирался отдавать победу. Четвёртый «минус» Овечкин заработал, когда «Бостон» забивал в пустые ворота. У первого звена «мишек» — четыре гола, а Овечкину придётся отложить покорение очередной снайперской вехи на другой раз.