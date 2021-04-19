«Сорокин просто украл матч для нас!» Россиянин сыграл на ноль и вошёл в историю клуба

Матч «Филадельфии» и «Айлендерс» получился далеко не самым зрелищным, но имел огромное турнирное значение. «Лётчики» пытались спасти свои шансы на попадание в плей-офф, которые в последние дни сильно уменьшили из-за успехов «Рейнджерс» и «Бостона». «Островитяне», в свою очередь, могли воспользоваться осечкой «Вашингтона» в игре с «Брюинз» и приблизиться к «столичным» на дистанцию прямой атаки, что в перспективе может дать титул победителя дивизиона.

Всё решилось на третьей минуте овертайма, когда «Филадельфия» забила решающий гол, но сделала это в собственные ворота. Защитник «Айлендерс» Ник Ледди делал передачу с фланга на пятачок, куда накатывал Джордан Эберле, но оборонец «Флайерз» Трэвис Санхайм крайне неудачно подставил клюшку, от которой шайба отлетела в ворота «оранжевых».



«Думаю, что это абсолютно случайный гол», — признал Ледди. «Да, игра была совсем не острая. Но мы взяли два очка. Два важнейших очка» — сказал Барри Тротц после матча.

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Добытая победа позволила «Айлендерс» сравняться с «Вашингтоном» по потерянным очкам. Календарь на остаток регулярного чемпионата у «островитян» очень интересный: три матча с «Вашингтоном», три — с «Рейнджерс», по два — с «Нью-Джерси» и «Баффало», а завершится «гладкий» сезон команды Барри Тротца матчем против «Бостона». Очевидно, что судьба первого места в Восточном дивизионе будет зависеть от встреч с «Кэпиталз», и предсказать победителя будет крайне непросто — в личных встречах наблюдается примерное равенство (три победы — у «Вашингтона», две, включая последние матчи — у «Айлендерс»).



Голкипер «островитян» Илья Сорокин остановил все 30 бросков по своим воротам и оформил свой третий «сухарь» в сезоне. В шести последних матчах он одержал 5 побед, а его главным сейвом был эпизод во втором периоде, когда россиянин лишил гола форварда Трэвиса Конечны.

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«Я чувствовал себя хорошо. Я думал только о том, что мне нужно делать прямо сейчас, и не вспоминал результаты, которые были раньше», — сказал Сорокин, который вышел на второе место в истории клуба по количеству матчей на ноль для вратарей-новичков. Что касается нынешнего сезона, то у Ильи столько же «сухарей», сколько у Алекса Недельковича из «Каролины» (по 3 ), который до этого дня лидировал по данному показателю среди новобранцев.

«Это кража, за такое дают от 5 до 10 лет». Сорокин установил новый русский рекорд в НХЛ Илья блестяще провёл игру с «Филадельфией» и стал первым российским вратарём-дебютантом с 8 победами подряд.

«Все видели, что Сорокин просто украл эту победу для нас. Он сохранил счёт 0:0, это говорит о многом. В целом, мне бы хотелось видеть больше энергии от наших молодых хоккеистов, хотя календарь очень утомительный. Лео Комаров никак не может забить в нынешнем сезоне? Да, Лео — не самый популярный наш хоккеист для игроков в фэнтези-лигах, но мы и не играем в фэнтези. Мы играем на льду. Не смотрите на аналитику и статистику в действиях Комарова, смотрите на борьбу и страсть на площадке», — сказал Барри Тротц.



«Сорокин действительно украл матч. Только за второй период он отразил 15 бросков, включая четыре выстрела в большинстве. Он всё сделал самостоятельно, без помощи команды. Его контроль за отскоками был просто превосходным, его позиция была идеальной. Без сомнения, Илья разобрался, как надо играть в НХЛ. Сегодня он был идеален — без него «островитяне» наверняка бы проиграли этот матч, хотя и Варламов в этом году был хорош», — отметил автор блога Eyes on The Isles Мишель Андерсон.