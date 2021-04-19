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Сорокин сравнялся с лидером сезона НХЛ по количеству шат-аутов среди вратарей-новичков

Сорокин сравнялся с лидером сезона НХЛ по количеству шат-аутов среди вратарей-новичков
Хоккей / НХЛ 0
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Филадельфия Флайерз» принимал на своём льду «Нью-Йорк Айлендерс». Встреча завершилась победой гостей в овертайме со счётом 1:0.

Как сообщает пресс-служба НХЛ в «Твиттере», 25-летний российский вратарь «Айлендерс» Илья Сорокин, который провёл 3-ю игру на ноль в текущем сезоне, отразив все 30 бросков в игре с «Филадельфией», сравнялся по количеству «сухих» матчей вратарей-новичков «островитян» с Гленном Решом (сезон-1974/1975). Лидирует по этому показателю тот же Реш, которому удалось отметиться 7 шат-аутами в сезоне-1975/1976.

Также Сорокину удалось сравняться с лидером вратарей-новичков НХЛ текущего сезона по количеству игр на ноль – голкипером «Каролины Харрикейнз» Алексом Недельковичем. Замыкает тройку по этому показателю ещё один российский представитель – Игорь Шестёркин из «Нью-Йорк Рейнджерс», на счету которого 2 игры без пропущенных шайб в нынешнем сезоне.

«Айлендерс» в овертайме обыграли «Филадельфию». У Сорокина третий «сухарь» в сезоне
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