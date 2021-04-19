«Не надо ссать, Тёма». Панарин уезжал в НХЛ, чтобы стать суперзвездой

Сейчас уже ясно, что все кусочки пазла сложились для Артемия Панарина в идеальную картину. Он отправился покорять НХЛ на самом взлёте карьеры, в 24 года, добившись на родине практически всего, что мог (только чемпионат мира не покорился). Всё способствовало тому, чтобы Артемий стал суперзвездой – и он сам со своей вдохновенной игрой, и команды, в которых он играл, и правильно выбранное время.

В СКА Панарин приезжал пусть и одним из героев МЧМ-2011, но ещё совсем мальчишкой – смущался, забавно шутил и, конечно, улыбался своей фирменной обезоруживающей улыбкой. Играл не так много, но радовался и этому, к тому же в плей-офф дорос до второго звена и провёл кубковые встречи удачно – девять очков в 14 матчах.

Артемий остался в Петербурге, подписав новый контракт на два года. С этого момента началось его стремительное восхождение. 40 очков в первом полноценном сезоне и появление под финиш регулярки связки с Шипачёвым, который предыдущим летом перекочевал на берега Невы из Череповца. Когда армейцев возглавил Вячеслав Быков, тренерское чутьё сразу же подсказало ему верный план.

Из «Донбасса» взяли Евгения Дадонова, поставили всех троих вместе, и они слились в одно головокружительное целое. «Это тройка будущего, мне кажется, наши артисты получают удовольствие друг от друга», — говорил Вячеслав Аркадьевич.

Вадим Шипачёв, Артемий Панарин и Евгений Дадонов Фото: photo.khl.ru

Зрители тоже получали эстетическое удовольствие от лихих атак и кружевных комбинаций. Это звено клюшками и шайбой выписывало на льду шедевр за шедевром, став главным открытием сезона. В плей-офф сказка продолжилась, шипачёвцы были неудержимы, Панарин забивал важнейшие голы, отдавал мастерские передачи, тащил в финале Запада, став лучшим бомбардиром команды в серии с ЦСКА, поднял над головой заветный Кубок Гагарина.

Это была победная и прощальная песня для Панарина – слухи о том, что он намерен попытать счастья в НХЛ ходили ещё с осени, и в конце апреля стало известно, что он уезжает в «Чикаго». Во время плей-офф интерес к нападающему за океаном вырос до колоссальных размеров. Около 12 клубов предлагали Артемию контракт, ради «Блэкхоукс» он отмёл более выгодные по деньгам предложения. Многие в России сомневались – не рановато ли, а получится ли заиграть, а выдержит ли жёсткую североамериканскую игру? Даже пункт в контракте был – если не закрепится в НХЛ, сможет вернуться в КХЛ. Этого не потребовалось.

Р. Ротенберг: я могу понять Панарина. Попробовать себя в НХЛ — его личная мечта

«Поверьте мне, а я давно знаю Артемия, он зрелый человек, который принял осознанное решение. Всё в порядке, волноваться по этому поводу не стоит. Говорил, что отпущу с одним условием: если мы завоюем Кубок Гагарина… Не думаю, что открою его тайну, если скажу, что Артемий мечтал играть в НХЛ. У любого профессионального спортсмена, как и у любого человека, есть мечта, и очень важно не помешать её реализации», — напутствовал Панарина Быков.

Мечта… Для некоторых она так и остаётся мечтой, но для Панарина это был очередной шаг к карьере суперзвезды мирового хоккея. Раз ступив на выбранный путь, он с него не сворачивал – всё было не зря, всё последовательно вело его только вперёд, только наверх, к главным хоккейным вершинам.

Артемий сходу заиграл в составе действующего обладателя Кубка Стэнли в звене с Патриком Кейном и был признан лучшим новичком сезона в НХЛ. И, как и прежде, продолжал шутить: «Об НХЛ Ковальчук мне сказал: «Не надо ссать, Тёма». Надо быть самим собой, не потерять свой хоккей и уверенность. Играть, как я умею. Вот и всё». Последовав ценному совету опытного друга, Артемий не только не потерял свой дерзкий и задорный хоккей, но и принялся шлифовать его, доводя каждую деталь до совершенства.

Панарин набрал 77 очков в первом сезоне, 74 – во втором, подписал новый контракт с «Чикаго», но его неожиданно обменяли в «Коламбус». Это тоже сыграло Артемию на руку – в провинциальных «Блю Джекетс» он получил шанс выйти из тени Кейна и заявить о себе в полную силу. Теперь уже он был главной звездой команды, без всяких сомнений и оговорок. С ним «Коламбус» впервые в своей истории добился победы в плей-офф – сначала в отдельно взятом матче, год спустя – в серии.

«Вы ведь помните Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак». Америка – о рекорде Панарина Там восхищаются достижением российского форварда: 138 очков за сто игр – такого в Нью-Йорке никто не делал.

Настало время для нового шага вперёд. За шесть лет Артемий прошёл путь от обладателя Кубка Гагарина и члена одной из самых ярких троек в истории российского хоккея до суперзвезды НХЛ, главного решалу в знаменитых «Рейнджерс» и самого дорогого российского хоккеиста в мире.

Его уже вовсю сравнивают с легендарным капитаном «синерубашечников» Марком Мессье, и не зря. Он заряжает своей энергией всю команду и из матча в матч показывает невероятный хоккей, поставив победы и набранные очки на поток. Путь Артемия не окончен, перед ним главная цель – Кубок Стэнли.