«Это унизительно». Шестёркин пропустил шесть шайб, «Рейнджерс» могут забыть о плей-офф?

«Айлендерс» спустили «Рейнджерс» с небес на землю. В важнейший отрезок сезона, после четырёх побед подряд, с которыми надежды на плей-офф стали обретать реальные черты, «синерубашечники» не просто проиграли заклятым соседям, а были разбиты на голову. «У тебя ничего не получится, если топ-игроки не будут вносить свою лепту», — говорил главный тренер Дэвид Куинн после четвёртой подряд победы над «Нью-Джерси», в которой Панарин, Бучневич и Зибанеджад организовали три гола. Сегодня они не набрали ни одного очка и заработали «-8» на троих.

«Рейнджерс» нашли своего клиента! Первый гол Кравцова в НХЛ и новая высота Панарина Парни с Бродвея были близки к большому провалу, но Мика Зибанеджад спас важнейшую победу для «Рейнджерс».

Предыдущий соперник был командой, состав которой раздёргали в дедлайн, и кажется, что четыре победы над «Нью-Джерси» вскружили «рейнджерам» голову. Нынешний соперник, даже находившийся не в лучшей форме и проигравший два последних матча из трёх, — это соперник уровня плей-офф, который готов выгрызать победы в серьёзных матчах здесь и сейчас, что и показал. «Рейнджерс» к этому пока только идут.

«Когда мы забиваем голы, как в предыдущих матчах, мы начинаем играть так, как сегодня. Иногда нас заносит, а против такого соперника, в матчах такого масштаба это не работает. Нельзя так играть и ждать, что это принесёт успех. Сегодня мы поняли это на собственной шкуре», — сказал Куинн.

В первом периоде Игорь Шестёркин ещё оставлял свою команду в игре, пропустив только один гол, хотя тревожные звоночки уже звучали. Соперник был заряжен, а «Рейнджерс» показывали несобранную игру в обороне, постоянно теряли шайбу, ударные звенья полностью растворились на льду, а в середине периода у них ко всему прочему сломался один из ведущих защитников Джейкоб Труба, попавший под мощный хит Мэтта Мартина. «Мне не нравилась наша игра и до того, как Труба получил травму. Мы не играли так, чтобы у нас был шанс на победу. Действовали небрежно, слишком рискованно. Мы играли недостаточно быстро, а когда Труба получил травму, стало ещё хуже», — заключил Куинн.

Игорь Шестёркин, один из фаворитов на «Колдер Трофи» в этом сезоне, впервые в карьере пропустил шесть шайб, две из них пришлись на второй период, три – на третий. Тренер не стал его менять, но, возможно, дело в том, что запасным голкипером был Александр Георгиев, который сам получил повреждение в предыдущей встрече и, вероятно, ещё до конца не восстановился. Винить Шестёркина в любом случае не в чем, «Рейнджерс» сегодня никто не мог спасти, слишком уж велика была разница в уровне игры. «Соперник показал, что готов к плей-офф, сегодня мы это прочувствовали», — сказал автор единственного гола «Рейнджерс» Брендан Смит.

«Мы играли разрозненно, были слишком далеко друг от друга, не показали в форчеке и атаке того, что обычно делаем. Это поражение задело за живое, мы должны извлечь из него урок», — заявил Мика Зибанеджад.

«Когда проигрываешь 1:6 в такой манере, это унизительно», — добавил Куинн.

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Кто попадёт в плей-офф, а кто отправится в отпуск? Интриги конца регулярки в НХЛ Команда Панарина набрала отличный ход, но пробиться в розыгрыш Кубка Стэнли ей поможет только серия побед над главным соперником в лиге.

Турнирная ситуация «Рейнджерс» и без того была непростой, а после поражения стала практически безвыходной. Команда остаётся на пятой строчке, а с учётом того, что «Бостон» после небольшого спада набрал хороший ход и сегодня одержал пятую победу подряд, отставание от зоны плей-офф увеличилось до шести очков. А ведь у «мишек», по сравнению с командой Куинна, в запасе ещё две игры. Чтобы забраться в топ-4, нужно побеждать почти в каждом матче, и если в ближайшую неделю предстоят игры с «Баффало» и «Филадельфией», то регулярку команда заканчивает шестью битвами с «Вашингтоном», «Айлендерс» и «Бостоном». Сегодня даже битвы никакой не было, так что плей-офф выглядит для них практически нереально.