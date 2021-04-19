Парни с Бродвея были близки к большому провалу, но Мика Зибанеджад спас важнейшую победу для «Рейнджерс».

«Рейнджерс» нашли своего клиента! Первый гол Кравцова в НХЛ и новая высота Панарина

За очередную игровую неделю «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Нью-Джерси Дэвилз» получили роскошную возможность сполна изучить возможности друг друга. В период с 14 по 18 апреля командам предстояло провести четыре матча подряд. «Синерубашечники» выиграли первые три встречи с общим счётом 13:3 (3:0, 4:0 и 6:3). Накануне главным действующим лицом матча стал российский форвард Павел Бучневич, в свой день рождения оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ.

Фееричный матч Бучневича в НХЛ! Вошёл в историю, сделав хет-трик в день рождения! Артемий Панарин набрал четыре очка в матче, а Игорь Шестёркин побил рекорд «Рейнджерс», установленный в сезоне-1939/1940.

Не остался в тени соотечественника и лучший бомбардир «Рейнджерс» в этом сезоне Артемий Панарин. 29-летний форвард забросил шайбу и сделал три результативные передачи, благодаря чему стал первым российским игроком в текущей регулярке, который добрался до отметки в 50 очков. Помимо этого, Артемий в очередной раз вошёл в историю клуба. Свои 50 очков Панарин набрал за 33 матча, что является третьим результатом в истории «синерубашечников» и лучшим в XXI веке. В последний раз хоккеисту «Рейнджерс» удавалось быстрее набрать 50 очков целых 50 лет назад — в сезоне-1971/1972. Это сделал Жан Рателль, которому понадобилось провести 28 матчей, чтобы набрать 50 очков.

«Вы ведь помните Мессье? Теперь у «Рейнджерс» новый вожак». Америка – о рекорде Панарина Там восхищаются достижением российского форварда: 138 очков за сто игр – такого в Нью-Йорке никто не делал.

На достигнутом Панарин не остановился и с первых минут нового матча принялся продолжать улучшать личную статистику. Гости открыли счёт уже на седьмой минуте отрезка усилиями Криса Крайдера, реализовавшего большинство. Вся заслуга американского форварда свелась к правильному выбору позиции на пятачке соперника, Панарин и Мика Зибанеджад вывели Криса на пустые ворота, и тому оставалось просто подставить клюшку.

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Для Панарина эта результативная передача стала 302-й в 425 матчах за карьеру в НХЛ. Артемий вышел на единоличное 20-е место по голевым передачам в лиге среди российских игроков, превзойдя результат Валерия Каменского (301 в 637). Любопытно, что это произошло в день рождения великого советского и российского хоккеиста, которому 18 апреля исполнилось 55 лет.

Артемий Панарин опередил Валерия Каменского по результативным передачам в НХЛ

Спустя семь минут свою первую шайбу в лиге забросил Виталий Кравцов. 21-летний нападающий «расстрелял» ворота Маккензи Блэквуда после отличной передачи в исполнении Бретта Хаудена. Любопытно, что Кравцов на этой неделе уже отправлял шайбу в ворота «дьяволов», но несколько дней назад Виталия лишили первого гола в НХЛ, зафиксировав офсайд после видеопросмотра.

Арбитры отменили первый гол Кравцова в НХЛ, зафиксировав офсайд после видеопросмотра

На сей раз счастью россиянина ничто уже помешать не могло. «Первый гол, который засчитан», — отреагировала пресс-служба «синерубашечников» на точный бросок Кравцова. Виталию понадобилось девять матчей, чтобы записать на свой счёт заброшенную шайбу.

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В конце первого периода настроение поклонников «Рейнджерс» могло немного испортиться. Американский форвард Кевин Руни заработал две минуты и оставил свою команду в меньшинстве. Голкипер гостей Александр Георгиев справился с броском защитника «Дэвилз» от синей линии, но затем на перемещении получил травму и покинул лёд только при помощи Бучневича. По всей видимости, у Георгиева что-то произошло с коленом, и вместо него в воротах «Рейнджерс» появился Игорь Шестёркин.

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К счастью, ничего страшного с Александром не произошло. 17-минутного перерыва медицинскому штабу «Рейнджерс» хватило, чтобы поставить Георгиева на ноги, и он вернулся на лёд с начала второго периода. А уже через шесть минут после старта периода своё слово сказало молодёжное звено «Рейнджерс» — 21-летний Филип Хитил и 20-летний Каапо Какко помогли отличиться 19-летнему первому номеру драфта НХЛ 2020 года Алексису Лафренье.

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В какой-то момент матча игроки «Нью-Джерси» потеряли нить игры, начав активно нарушать правила, спорить с судьями и ломать клюшки – Джек Хьюз даже заработал дисциплинарный штраф за чрезмерный выплеск эмоций. И на этом фоне абсолютно не замеченным мог пройти дебют в НХЛ 20-летнего Нолана Фута сына двукратного обладателя Кубка Стэнли Адама Фута. Канадский форвард получил возможность провести дебютный матч в лиге в крайне тяжёлый момент для своей команды. Неудивительно, что после двух периодов игровое время молодого хоккеиста было едва ли не минимальным среди игроков «Дэвилз» (5 минут 57 секунд), но и этого хватило, чтобы заработать показатель полезности «-2».

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Под занавес периода хозяева начали своё возвращение в игру, сумев отквитать одну шайбу благодаря голу Михаила Мальцева. Российский нападающий доел отскок на пятаке после броска Пи КеяСуббэна, забросив пятую шайбу в этом сезоне НХЛ. Белорусский форвард Егор Шарангович в этом эпизоде отметился голевой передачей, в результате чего достиг рубежа в 20 (10+10) очков в регулярке.

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В предыдущем матче «Нью-Джерси» практически удалось спастись со счёта 0:4. Подопечные Линди Раффа забили три шайбы подряд и устроили сопернику нервную концовку. В сегодняшнем матче «дьяволы» повторили вчерашний фокус, снова забив три гола кряду. Хозяева сократили отставание до минимума уже на самом старте третьего периода. Первый гол в НХЛ забил словацкий форвард Мариан Студенич. Мальцев набрал второе очко в матче, сделав голевую передачу. А затем отличился швейцарский нападающий Нико Хишир, которому ассистировал вышеупомянутый Фут.

Откровенно говоря, команда Куинна была близка к грандиозному провалу. Потерять очки в матче с одним из главных аутсайдеров лиги, ведя 3:0 к 39-й минуте встречи, в тот момент, когда ведёшь отчаянную борьбу за попадание в плей-офф, было бы настоящей катастрофой для парней с Бродвея. Избежать столь печального развития событий «Рейнджерс» помогли удаления «дьяволов». Игроки «Нью-Джерси» продолжали фолить, и одним из розыгрышей большинства воспользовался Зибанеджад, забросивший победную шайбу.

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Точку в игре поставил канадский нападающий Райан Строум, которого остановили фолом, когда он выходил на пустые ворота. В этом эпизоде Панарин отметился второй голевой передачей в матче. Артемий набрал 10 очков в четырёх матчах с «Дэвилз», а его команда впервые в сезоне выдала четырёхматчевую победную серию и продолжила погоню за «Нью-Йорк Айлендерс» и «Бостон Брюинз».