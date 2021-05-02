Хотели смыть позор грязью! Огромный чех Марцел подло ударил Сапунова в спину

Нападающий юниорской сборной Чехии Марцел Марцел получил большой и дисциплинарный штраф («5+20») в матче с Россией на ЮЧМ-2021. При счёте 1:8 Марцел провёл грязный силовой приём против защитника Владислава Сапунова, подло ударив россиянина в спину у борта.
Рост Марцела 193 см, вес – 110 кг.
Рост Сапунова 183 см, вес – 73 кг.
Марцел один из трёх хоккеистов (и самый тяжёлый) на ЮЧМ, чей вес превышает 100 кг. Очевидно, что чешский хоккеист сознательно шёл на этот силовой приём. Его команда безвольно проигрывала, а играть оставалось чуть больше десяти минут.
Чехи таким образом хотели смыть позор, но только сильнее разозлили нашу команду. В оставшееся время сборная России забросила ещё три шайбы, одержав самую крупную победу в противостояниях с чехами на ЮЧМ.
«Всегда дисциплина — это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс. Мы идём под этим девизом. Мы всё проанализируем, посмотрим видео и будем разрабатывать план на четвертьфинал. С Сапуновым после толчка на борт всё в порядке, он готов играть и продолжать турнир», — сказал главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв.
По итогам матча у чехов оказалось 37 минут штрафа против одного удаления у россиян.
- 2 мая 2021
-
05:45
-
05:36
-
04:56
-
04:51
-
04:48
-
04:34
-
04:20
-
04:05
-
03:56
-
03:28
-
03:23
-
03:19
-
03:02
-
02:53
-
02:44
-
02:40
-
02:35
-
02:30
-
01:38
-
01:17
- 1 мая 2021
-
23:45
-
23:38
-
23:26
-
23:21
-
23:13
-
23:00
-
22:43
-
22:38
-
22:31
-
22:24
-
22:11
-
22:00
-
21:38
-
21:26
-
21:23