Хотели смыть позор грязью! Огромный чех Марцел подло ударил Сапунова в спину

Чешский хоккеист на 37 кг тяжелее россиянина, но всё равно безжалостно засадил его в борт. И это при счёте 1:8!

Нападающий юниорской сборной Чехии Марцел Марцел получил большой и дисциплинарный штраф («5+20») в матче с Россией на ЮЧМ-2021. При счёте 1:8 Марцел провёл грязный силовой приём против защитника Владислава Сапунова, подло ударив россиянина в спину у борта.

Рост Марцела 193 см, вес – 110 кг.

Рост Сапунова 183 см, вес – 73 кг.

Марцел один из трёх хоккеистов (и самый тяжёлый) на ЮЧМ, чей вес превышает 100 кг. Очевидно, что чешский хоккеист сознательно шёл на этот силовой приём. Его команда безвольно проигрывала, а играть оставалось чуть больше десяти минут.

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Чехи таким образом хотели смыть позор, но только сильнее разозлили нашу команду. В оставшееся время сборная России забросила ещё три шайбы, одержав самую крупную победу в противостояниях с чехами на ЮЧМ.

«Всегда дисциплина — это номер один. Есть такое выражение: «Дисциплина бьёт класс. Мы идём под этим девизом. Мы всё проанализируем, посмотрим видео и будем разрабатывать план на четвертьфинал. С Сапуновым после толчка на борт всё в порядке, он готов играть и продолжать турнир», — сказал главный тренер юниорской сборной России Альберт Лещёв.

Голевая феерия России на ЮЧМ! Разгромили чехов (11 голов!), избежав матча с Канадой в 1/4 Сборная России установила рекорд в истории личных встреч с Чехией. 16-летний Мичков сделал хет-трик и единолично возглавил гонку снайперов.

По итогам матча у чехов оказалось 37 минут штрафа против одного удаления у россиян.