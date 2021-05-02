Тихонов — в «Салавате», Федотов — в ЦСКА. Главные сделки второго дня трансферов

В КХЛ продолжаются переходы игроков, продления контрактов и обмены. Не обходится и без громких новостей.

Во второй день трансферного окна КХЛ продолжают приходить интересные новости, связанные с переходами хоккеистов. Есть и достаточно громкие сделки с участием топ-клубов.

Костин покинул «Авангард», СКА ищет обмен Ткачёву. Как прошёл первый день межсезонья в КХЛ В лиге открылось трансферное окно, и дальше будет ещё интереснее.

в. Иван Федотов – из «Трактора» в ЦСКА

У 24-летнего голкипера был ещё год действующего контракта с «Трактором», но после прихода в Челябинск Эмиля Гарипова стало понятно, что с кем-то из вратарей уральцам придётся расстаться. Теперь Федотов продолжит карьеру в ЦСКА. Это габаритный и перспективный вратарь, уже призывающийся в сборную России. Кто-то даже называет Федотова молодым Кошечкиным, но авансы Ивану пока выдавать рано. Посмотрим, как у россиянина получится себя зарекомендовать в московском топ-клубе.

в. Эмиль Гарипов – из «Динамо» (Москва) в «Трактор»

29-летний вратарь Эмиль Гарипов после фееричного выступления за «Ак Барс» и победой над ЦСКА в финале Кубка Гагарина переживал не лучшие времена. Ни в «Авангарде», ни в московском «Динамо» у голкипера не сложилось, поэтому «Трактор» станет для Эмиля очередным вызовом. Российский страж ворот заключил с уральцами двухлетнее соглашение, а его конкурентом станет чех Роман Вилл. Главное, чтобы все травмы Гарипова остались позади.

Фото: Сергей Бабунов, photo.khl.ru

Костин покинул «Авангард», СКА ищет обмен Ткачёву. Как прошёл первый день межсезонья в КХЛ В лиге открылось трансферное окно, и дальше будет ещё интереснее.

н. Виктор Тихонов – из «Ак Барса» в «Салават Юлаев»

32-летний нападающий Виктор Тихонов подписал контракт с «Салаватом Юлаевым» на два года. Это далеко не первый случай, когда хоккеист переходит из казанского клуба в уфимский и наоборот. Достаточно вспомнить нападающего Александра Бурмистрова, который уже успел поменять «Ак Барс» на «Салават», а затем последовать в обратном направлении. Да, Тихонов уже в возрасте, но это по-прежнему боевитый и обученный игрок, который точно не станет лишней картой в колоде финского тренера Томи Лямся.

н. Антон Ведин – из «ХВ-71» в «Сибирь»

28-летний шведский нападающий перебирается из шведского чемпионата в российский. Срок соглашения – один год. У Ведина есть опыт выступления за «Чикаго», но в основном он играл в АХЛ за «Рокфорд». Посмотрим, угадал ли гендиректор «Сибири» Кирилл с Фастовский с этим легионером. Новому главному тренеру Андрею Мартемьянову нужно проверенные бойцы вроде Голубева или Литовченко, а Ведин – совершенно новый для России и для КХЛ человек. Тем интереснее за ним будет наблюдать.

з. Никита Трямкин – продлил контракт с «Автомобилистом»

Не обделим вниманием и продление контракта Никитой Трямкиным с «Автомобилистом». 26-летний игрок обороны останется в Екатеринбурге ещё на два года. Трямкин – силовой защитник-гренадёр, способный сыграть жёстко и надёжно. Россиянин долго думал, ехать ли за океан, но ситуация в «Ванкувере» сейчас такая, что связывать своё будущее с этой командой точно не надо. В России и «Автомобилисте» всё намного спокойнее и безопаснее.

Фото: Антон Басанаев, photo.khl.ru

В КХЛ открылось трансферное окно. Большое интервью с агентами Зарипова и Ковальчука Юрий Николаев и Александр Черных рассказали, как относятся к легализации аренды и где продолжат карьеру их клиенты.

н. Денис Вихарев, н. Мартин Бакош, н. Андрей Баканов – в ХК «Сочи»

Постепенно комплектует свой состав и сочинский клуб. Сегодня было официально объявлено о подписании контрактов сразу с тремя хоккеистами. Это нападающие Бакош, Баканов и Вихарев. 31-летний Бакош расторг контракт со «Спартаком», 28-ktnybq Вихарев в прошлом сезоне выступал за «Северсталь», а 18-летний Баканов играл в «Куньлуне». Все трое вполне могут усилить сочинский клуб. Вопрос, как сработает тренерский штаб во главе с продлившим контракт Евгением Ставровским. Прошлый сезон у «леопардов» оказался провальным.