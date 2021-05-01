В КХЛ открылось трансферное окно. Большое интервью с агентами Зарипова и Ковальчука

Юрий Николаев и Александр Черных рассказали, как относятся к легализации аренды и где продолжат карьеру их клиенты.

1 мая в Континентальной лиге официально открылось трансферное окно. Ведущие хоккейные агенты России Юрий Николаев и Александр Черных дали большое эксклюзивное интервью «Чемпионату», в котором рассказали о грядущих сделках и о перспективах своих звёздных клиентов, в числе которых форварды Данис Зарипов и Илья Ковальчук.

Ковальчук покинул «Авангард» и уедет играть в НХЛ! Всё о главных трансферах в КХЛ! LIVE Обмены, переходы, подписания контрактов – в нашей онлайн-трансляции.

«Радует, что КХЛ впереди всей планеты»

— Каковы ваши впечатления по итогам только что завершившегося сезона?

Ю.Н.: Мы бы хотели начать с того, чтобы от имени своего агентства Winners поблагодарить руководство КХЛ и ФХР за то, что всё-таки в столь тяжёлый год они смогли провести этот чемпионат. Мы видим, насколько тяжёлая ситуация сейчас в Европе и во всём мире. И я считаю, что чемпионат проведён на высоком уровне, сезон был доигран без каких-либо серьёзных срывов. Радует, что сейчас мы впереди планеты всей. Это действительно так. Там у НХЛ своя ситуация, но в России и зрители были на трибунах. На последних матчах в Уфе и Казани вообще уже не было ограничений. Чемпионат проведён достойно.

А.Ч.: В принципе это был сложный год, и очень хорошо то, что всё так закончилось. Последние матчи получились очень интересными, и зрители только выиграли в этой ситуации.

— Чемпион заслуженный?

Ю.Н.: Чемпион всегда заслуженный, а финальная серия получилась очень интересной. Уже пообщались со своими ребятами из «Авангарда» — кто-то стал трёхкратным обладателем Кубка Гагарина, кто-то впервые выиграл. Всех поздравили.

«Ковальчук не завершит карьеру, но у меня нет понимания, что будет происходить»

— Что будет дальше с одним из ваших трёхкратных обладателей Кубка?

Ю.Н.: С каким из?

— С Ковальчуком.

Ю.Н.: Сейчас закончится сезон, мы как всегда сядем, и он выскажет свои мысли. Я-то уже высказывать свои не буду. Лучше его послушаю. Пока ничего не могу говорить на сей счёт.

— Говорят, что после ухода из «Авангарда» он может перейти в «Спартак».

Ю.Н.: Я не знаю. На данный момент у меня нет никакого понимания, что будет происходить. Илья сам примет решение, возможны сразу несколько вариантов.

— Но карьеру он не собирается завершать?

Ю.Н.: Нет.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

«Костин хочет остаться в «Авангарде», но этот вопрос решает «Сент-Луис»

— Какова дальнейшая судьба Клима Костина, который играл в «Авангарде» на правах аренды из «Сент-Луиса»?

А.Ч.: Вопрос решается. Он бы хотел остаться в «Авангарде».

Ю.Н.: Этот вопрос решает «Сент-Луис», но вы согласны, что получился неплохой заход? Вот так приехать в КХЛ и сразу стать обладателем кубка.

— Попал в систему к нужному тренеру.

Ю.Н.: Наверное, да.

— Что будет дальше с Гончаровым, Каблуковым и Комаровым?

Ю.Н.: Прежде всего, будет разговор с «Авангардом» по всем перечисленным игрокам.

«Вопрос с Потаповым в «Тракторе» решён, Хохлачёв может вернуться в «Спартак»

— Прошла информация, что «Авангард» может расторгнуть контракт с Бобковым в свете возможного появления в команде Демченко. Это соответствует действительности?

Ю.Н.: Мы пока об этом ничего не слышали.

— Есть ли у «Авангарда» намерение расстаться с Игорем?

Ю.Н.: Я не знаю, какие у них там мысли. Мы решили отложить этот разговор. Не знаю, чем он закончится и о чём мы с ними договоримся.

— Потапов уходит в «Трактор»?

Ю.Н.: Думаю, что этот вопрос решён.

— Хохлачёв возвращается в «Спартак»?

Ю.Н.: Может быть.

А.Ч.: Не исключено. Вот такая формулировка правильная.

«300%, что Гудачека и Радила в «Спартаке» не будет. Бакош тоже будет в другой команде»

— Что вообще сейчас происходит в «Спартаке»?

Ю.Н.: Если говорить о наших игроках в клубе, то ведётся планомерная работа. О других ничего сказать не могу.

— На действующих контрактах же у вас только Рылов и Бакош находятся сейчас?

Ю.Н.: С 1 мая Бакоша там не будет.

А.Ч.: Он будет в другой команде.

— Через расторжение контракта?

А.Ч.: Да.

— Он уезжает в Европу?

А.Ч.: Нет, он остаётся в КХЛ, в ХК «Сочи».

— Что с Гудачеком и Радилом?

А.Ч.: Пока что разговариваем с командами.

— Но в «Спартаке» они не остаются?

Ю.Н.: Бог его знает, но думаю, что нет.

А.Ч.: 300%, что их там не будет.

Фото: Алёна Сахарова, «Чемпионат»

— Какова ситуация с Кутейкиным? Он пропустил полгода из-за травмы. Не приведёт ли она его к завершению карьеры?

Ю.Н.: Он хочет продолжать карьеру, но в «Спартаке» его не будет. Не хочу подробно распространяться касательно его повреждения, но оно точно не помешает ему играть в хоккей.

— Зубов тоже уходит?

Ю.Н.: Сложно говорить, как «Спартак» проведёт селекцию.

А.Ч.: Может быть, они поищут-поищут и вернутся к его кандидатуре.

Ю.Н.: Задайте лучше этот вопрос Роману Беляеву (спортивный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата»), который отвечает в клубе за селекцию.

— Не удивлены назначением Бориса Миронова на пост главного тренера?

Ю.Н.: Я не удивлён. Есть руководство клуба, которое уполномочено принимать такие решения. Кто-то когда-то начинает свои тренерские карьеры. Он выигрывал вместе с армейской молодёжкой Кубок Харламова, работал в тренерском штабе Буцаева в «Нефтехимике». Абсолютно логичный шаг для «Спартака».

На Буше огромный спрос, Зарипов останется в «Ак Барсе». Главные инсайды КХЛ В Казани грядут большие изменения, а «Спартак» начинает формировать состав.

«Возвращение «Адмирала» – плюс для лиги»

— Возвращение «Адмирала» в КХЛ – это плюс для лиги?

Ю.Н.: С моей точки зрения, это плюс, потому что будет больше рабочих мест для игроков.

А.Ч.: Главное, чтобы, когда они вернутся, у них не было никаких проблем, потому что это сказывается и на ребятах, и на качестве хоккея. Если они возвращаются, желательно, чтобы база была сформирована. А не так, что в середине сезона уже есть понимание, что всё опять провалится.

— Они не станут беспросветным аутсайдером в новом сезоне?

Ю.Н.: Это зависит от того, как они проведут селекцию и выстроят игру команды. Посмотрим, как сработает Востриков. Он известный человек и был хорошим хоккеистом в своё время, выигрывал чемпионат Италии, когда тот был хорошего уровня. Долго тренировал – был в «Молоте» и Тольятти. Это не человек с улицы.

— Как оцените первый сезон жёсткого потолка зарплат?

А.Ч.: Кто у нас в пуле топ-команд? Ничего же не поменялось по большому счёту.

— Зарплаты меньше стали.

А.Ч.: Да, но есть такие моменты, когда люди могли бы сделать команду сильнее, а им это не позволяют. Вот и вся история.

Ю.Н.: Лигой принято такое решение, на основе которого все и работают. Кто стал лучшими четырьмя командами на Западе и на Востоке? Всё те же восемь команд, что и всегда. В этом году не попал в список лучших «Автомобилист», который находился под потолком. Остальных там и рядом нет. Поэтому потолок касается только богатых и дорогих клубов.

— Контракты на 100 млн рублей остались в прошлом?

Ю.Н.: У нас таких контрактов нет.

А.Ч.: А в «Динамо» мог быть такой контракт, если бы Яшкин не уехал в НХЛ.

— Там и Шипачёв с учётом бонусов может больше 200 млн рублей за сезон получить.

Ю.Н.: Вадим не наш клиент, но давайте я вам объясню, как всё работает. Вот пишут про эти самые 200 млн. 20% бонусов заложены регламентом над потолком зарплат. Всё остальное он должен заработать. Ему для этого надо войти либо в топ-3 снайперов регулярки, либо в топ-3 бомбардиров. Больше для нападающих никаких бонусов не прописано.

— 19 млн рублей за 20 очков – это обход системы.

Ю.Н.: Мы рассматриваем эти бонусы как часть заработной платы, а в некоторых клубах за эти 20% нужно серьёзно потрудиться.

— Таким путём «Динамо» сокращает его контракт в платёжной ведомости.

Ю.Н.: Да, но он не сможет заработать других бонусов.

А.Ч.: Так и есть. Они выводят сумму из потолка зарплат, переводя её в бонусную часть.

Ю.Н.: А если говорить о бонусах за топ-3 бомбардиров и снайперов, то там можно вообще прописать любые суммы, которые никуда не входят. Это уже личное дело клуба и игрока. То же самое и с командными призовыми за топ-4. Они не входят в контракт и прописываются во внутренних документах.

«Спартак» идёт своим путём»

— Интересно.

А.Ч.: Здесь экономически всё просто. Есть потолок, они из потолка убирают эту часть и перекладывают в бонусы. Вот и всё.

Ю.Н.: А те бонусы, о которых я говорил, это тройка по голам и «гол плюс пас». Я не знаю, там могут прописать любые суммы, они не входят в потолок зарплат ни команды, ни лиги. Это их личное дело, можно написать командные призовые за выход в полуфинал. Подчёркиваю, это призовые, а не личные бонусы. Они не указаны в контракте, их прописывают во внутреннем приказе, который издаётся перед плей-офф. Понятно, что есть какие-то договорённости, но в этом году все их выполняют.

— Фёдоров будет в московском «Динамо», а Кугрышев в «Спартаке»?

Ю.Н.: Посмотрим.

— Солодухин тоже в «Спартаке»?

Ю.Н.: Не знаю, это не наш клиент, мы не представляем его интересы. «Спартак» идёт своим путём. И мы не знаем, какие там договорённости.

— С чего началась история с Да Костой в плей-офф?

Ю.Н.: Даже обсуждать не хочу. У своих коллег-журналистов спросите, с чего она началась, не я же про это писал.

А.Ч.: С воспалённого ума человека. Мы приезжали в Казань на плей-офф. Могу сказать, что Казань к этому отнеслась спокойно, потому что мы в плей-офф ездили туда и обсуждали этот вопрос.

«Вопрос поражения «Ак Барса» не в легионерах»

— Показалось, что «Ак Барс» проиграл, потому что слабо сыграли легионеры.

А.Ч.: Вопрос-то не в легионерах.

Ю.Н.: Поговорите с игроками «Авангарда», они вам скажут, что это была самая сложная серия.

— Есть вариант, что Бурмистров и Педан останутся в Казани? Говорят, Бурмистров уже договорился с ЦСКА.

А.Ч.: Он пока ни с кем не договорился.

Ю.Н.: По Бурмистрову не знаю, а по Педану скорее нет, чем да. Посмотрим.

— А что с Порядиным и «Нефтехимиком»?

А.Ч.: Порядину сделали квалификацию, клуб объявил об этом на сайте. Мы её точно принимать не будем.

Ю.Н.: Ни по Порядину, ни по Абросимову, ни по Брынцеву ни одно предложение мы не примем. Можете так и написать: «Нас, агентов и игроков, не устраивает обстановка в команде «Нефтехимик».

А.Ч.: А по Волгину из «Нефтехимика» не было предложения вообще.

— Мы слышали, что он должен быть в «Магнитке».

Ю.Н.: Он в «Магнитке».

«Вопрос по Зарипову лежит в рамках понимания президента клуба»

— Николай Кулёмин, с которым расторгли контракт в Магнитогорске, ещё будет играть?

Ю.Н.: Я думаю, да. Посмотрим, но он почистил колено, привёл здоровье в порядок.

— Просто на рынке сейчас не особо много людей.

Ю.Н.: На рынке достаточно людей, вопрос в том, кому что надо.

А.Ч.: Как концепция команды. Сейчас вот «Спартак» формируется с чистого листа.

— Что будет с Данисом Зариповым, он остаётся в команде?

А.Ч.: По Зарипову разговариваем, думаю, решим вопрос, в следующем году он будет играть.

Ю.Н.: Вопрос по Данису Зиннуровичу лежит в рамках понимания президента клуба.

— Зарипов хочет играть в Казани?

А.Ч.: Это априори.

— Он сам говорил, что было предложение из Челябинска.

Ю.Н.: Казань для него в приоритете. Так же, как и Педан, и Бурмистров поставили нам задачу остаться там. Хотя у них есть предложения – у Педана штук семь, у Бурмистрова четыре. Но в Казани коллектив, который всех устраивает, и удобная локация, им всем нравится.

— Но речи о завершении Зариповым карьеры не идёт?

А.Ч.: Он полон сил.

— В этом плей-офф он прилично пропустил.

А.Ч.: У него была травма, Билялов тоже играл с травмой. Помните, когда защитник Мёрфи упал на него?

«Мы же видим это, аренда оправдана. Почему нет?»

— Билялова когда-то отдавали в аренду в Ригу, а теперь он и Рейдеборна переиграл.

А.Ч.: Не видели его до этого, хотя помню, на предсезонке ещё при Билялетдинове он сыграл только одну игру и выиграл её. Они поэтому его взяли. Потом была серия 316 минут, я не удивлён, что он так играет.

— Вы одобряете как агенты, что аренду в КХЛ узаконили? Билялову аренда пошла на пользу.

Ю.Н.: Да.

А.Ч.: Аренда будет определённым двигателем развития игроков, вместе с игроками будет развиваться сам хоккей. Я не понимаю, тот же Баранов в Уфе, который мог бы играть в разных клубах, где его хотят, но не играет. Или Пилипенко, который принадлежит «Автомобилисту».

— Он сейчас возвращается из «Югры».

А.Ч.: Да. А вот Тертышный остался в «Югре», контракт уже подписал.

— То есть вы довольны арендой?

А.Ч.: Вот возьмите футбол. Мы же видим это, аренда оправдана. Почему нет?

Ю.Н.: Мы уже много раз говорили о том, кто против аренды. Клубы ниже восьмёрки, потому что они думают: «Сейчас они всё скупят, а потом нам отдадут в аренду».

— Яркий пример – Кирилл Семёнов, которого бывший президент «Авангарда» Владимир Шалаев отбирал у Новокузнецка.

А.Ч.: Ты можешь поставить условие клубу: «Я беру его, но при условии, что на два или три года». И ты три года пользуешься игроком, даёшь результат. Тебе какая разница, в аренде он или нет? Он тебе через два года может так же сказать: «До свидания, я поехал в Европу или Америку». И всё.

— Это если договоришься на три года аренды.

А.Ч.: Умные люди, наверное, договорятся.

Ю.Н.: У каждого клуба есть своя идеология.

«Воронкова выкупили из Ангарска за два миллиона»

— Не удивлены резким рывком Воронкова с Галимовым в плей-офф?

Ю.Н.: Мы не удивлены, может быть, кто-то удивлён, но мы обычно не удивляемся игрокам, чьи интересы представляем.

— Воронкова нашли в Ангарске?

А.Ч.: Через наши источники поступила информация, что есть такой пацан. Посмотрели, проанализировали, что он может. Навели дополнительно справки по своим каналам. Дальше переговорили с пацаном, готов ли он сменить обстановку, он сказал, что готов. Дальше позвонили в Казань Марату Валиуллину, они съездили посмотрели, сказали окей. Дальше поговорили с директором «Ермака», выкупили его за два миллиона.

Ю.Н.: Для нас их игра – не новость.

А.Ч.: Для меня новость только в том, что Воронков, помимо игры на пятаке, игры в давление и силовой борьбы, очень сильно добавил в контроле шайбы и передачах. А Галимов и раньше был искусный парень.

«С Америкой мы разговариваем осторожно. Визу получить с каждым днём всё тяжелее»

— Воронков в Ангарске тоже шайбу зубами ловил?

А.Ч.: Он играл там по две-три минуты, потому что молодёжки не было. Даже был смешной случай, когда он не смог в Казань уехать. Его в МХЛ отправили, в Ригу собирались брать, а у него даже шенгенской визы не было. А она обычно есть у тех, кто в молодёжке играет. Он там играл очень мало в Ангарске, перешагнул сразу во взрослый хоккей.

— С Николаем Жердевым общаетесь?

Ю.Н.: Он собирается играть в Словакии. Он мне звонил, я ему сказал, чтобы ехал туда.

— Помимо Никиты Лямкина, продлившего контракт с Казанью, у кого-то были предложения из-за океана?

Ю.Н.: Мы с Америкой разговариваем весьма осторожно, мы там ничьи интересы не представляем. Это такая тяжёлая, долгая дорога, если есть виза — то хорошо, если нет — с каждым днём всё тяжелее и тяжелее её получать.

А.Ч.: Егор Замула, слава богу, играет, дебютировал за «Филадельфию» недавно. Конечно, мы не просто послеживаем за ребятами, а находимся с ними на связи.

— С Артемием Панариным вы тоже на связи? Как у него дела?

А.Ч.: Я периодически с ним созваниваюсь. Всё нормально у него, играет, хорошо всё получается.

— Удивились, что Третьяк уже сделал заявление о его неприезде в сборную России на чемпионат мира?

А.Ч.: Меня в нашей стране уже ничего не может удивить. Приняли такое решение. Но, кстати, Третьяк выступил уже после того, как сам Панарин отказался.

Ю.Н.: Подождите ещё, может быть, «Рейнджерс» попадут в плей-офф. Ну не поедет Панарин, значит, поедет кто-то другой. В НХЛ хватает наших ребят.

— Разные слухи ходили, но по какой всё-таки причине он отказался ехать в сборную?

А.Ч.: Я не обсуждал с ним этот вопрос. Он взрослый парень, у него свои взгляды. Если раньше он звонил и спрашивал какие-то советы, то сейчас это бесполезно. У него есть своё видение.

Ю.Н.: А у меня с Панариным вообще разное понимание вещей, однако мы с ним люди и разных поколений. Я вообще по-другому думаю над всей обстановкой. Но я бы точно не погружался в это всё и не понимаю, зачем ему эти политические взгляды показывать. Это кому-то интересно, что ли?

Каких игроков НХЛ ждать и почему не приедет Панарин. Сборная России перед ЧМ Штаб команды уже определился с пятью кандидатами из Северной Америки.

«По «Авангарду» могут быть новости. У того же Волкова контракт заканчивается»

— Какие расклады по Никите Сошникову в ЦСКА? У него контракт, но он провёл не очень хороший сезон.

А.Ч.: Вспомните, что когда он только пришёл в ЦСКА, то здорово стартанул.

Ю.Н.: Чуть-чуть подвела его травма, полученная в серии плей-офф со «Спартаком». Ему в глаз сильно попали, он не открывался, и мы вообще думали, что он зрение может потерять. Но какие могут быть расклады? У него действующий контракт с ЦСКА.

— У Чудинова тоже?

А.Ч.: Да. Но по «Авангарду» какие-то новости могут быть, когда команда вернётся с чествования в Омске. У того же Алексея Волкова (генеральный менеджер «ястребов». — Прим. «Чемпионата») контракт закончился.

— Но вы согласны, что он отработал в «Авангарде» на высшем уровне?

Ю.Н.: А вы согласны? Давайте мы с вами поднимем июльские вопросы и проанализируем, что сейчас говорят журналисты и что писали тогда. Если вы хотите наше мнение, то, конечно, мы считаем, что это хорошая работа. А как ещё? Кубок взяли. Там все ребята вписались в состав.

— Какие новости по Денису Баранцеву? Ходят слухи, что грядёт его обмен из «Локомотива».

А.Ч.: Нет, у него контракт. Были сложности в первых играх, но на сегодняшний день у «Локомотива» к нему вопросов нет.

— У динамовца Брюквина ужасный сезон из-за травмы. Что с ним?

Ю.Н.: У него даже две травмы было… Мы так ответим по нему: ждём квалификационное предложение от «Динамо», будем его рассматривать, но в стадию переговоров ещё не перешли. Григорьева в «Динамо» не будет.

— Где продолжит карьеру голкипер «Динамо» Вадим Жеренко, ставший обладателем Кубка Харламова? Может ли он уехать в систему «Сент-Луиса»?

Ю.Н.: После общения с руководством «Динамо» он примет окончательное решение. Мы в этом особо не участвуем, потому что есть определённые интересы его семьи. От «Динамо» есть очень хорошее предложение, но мы пока не знаем, примет ли он его.

— Почему Владимир Ткачёв ушёл из «Локомотива»?

Ю.Н.: Все вопросы к клубу. Мы не ожидали, что в Ярославле ему сделают какое-то сверхъестественное предложение, но не было вообще никакого. Что-то не сложилось у него в работе со Скабелкой.

— Ткачёв будет играть в «Тракторе»? Об этом все говорят.

А.Ч.: Вполне возможно. Скорее да, чем нет. Но у нас есть определённые условия, и если их выполнят, то тогда мы будем разговаривать конкретно.

«Жарков продолжит карьеру в «Авангарде». Такие игроки всегда нужны»

— Вам не кажется странным тот факт, что «Салават Юлаев» не сумел договориться о новом контракте с Владимиром Жарковым?

Ю.Н.: Он продолжит карьеру в «Авангарде». Такие игроки всегда нужны. Когда-то давно у нас в клиентах был Руслан Зайнуллин. Он, как и Жарков, мощный и хороший игрок, которую делает всю грязную работу. Каблуков, Комаров, Гончаров, посмотрите на этих ребят.

А.Ч.: Посмотрите, как Гончаров сыграл в шестом матче с ЦСКА, ещё и гол мог забить. Кстати, выключил ещё одного нашего парня, Андрюху Светлакова. Может, это и повлияло на результат. Гончаров жёстко в него сыграл у борта.

«Салават Юлаев» не может договориться о новом контракте с Жарковым

— Так почему Уфа не оставила Жаркова?

А.Ч.: Может, они высвобождают деньги из-под потолка зарплат, хотят взять кого-то ещё. Жарков хотел остаться в «Салавате» и он бы остался при должном предложении.

— За Никитой Гусевым уже выстроилась очередь.

А.Ч.: Он перешёл из «Нью-Джерси» во «Флориду». Я не думаю, что всё идёт к его возвращению в КХЛ. Он наверняка адаптируется во «Флориде».

— В КХЛ он ведь уже НСА.

Ю.Н.: Не думаю, что, если Гусев будет возвращаться, он будет рассматривать что-то, кроме СКА. Он уезжал из Питера в НХЛ, был всем доволен. Я знаю, что они хотели бы его видеть.

— Алексеева в московском «Динамо» не будет?

А.Ч.: Скорее всего, мы будем просить обмен.