«Сказали, что попробуем разорвать их, так и вышло». Один из главных провалов России на ЮЧМ

Сегодня сборной России предстоит сразиться за путёвку в полуфинал юниорского чемпионата мира – 2021. К матчу со сборной Беларуси наша команда подходит в статусе фаворита. С такой ролью российским юниорам удавалось справляться не всегда. Четвертьфинал шестилетней давности обернулся для наше сборной настоящим кошмаром.

Наши побьются за выход в полуфинал ЮЧМ! Россия – Беларусь. Онлайн Все подробности, интересные факты и события вокруг игры – в нашей трансляции.

Групповой этап ЮЧМ-2015 выдался для подопечных Юрия Румянцева тяжелым, но успешным – в четырёх матчах россияне одержали четыре победы, поочерёдно обыграв будущих чемпионов из США (3:1) во главе с лучшим бомбардиром того турнира Остоном Мэттьюсом, немцев (6:0), словаков (4:2), а в последнем туре устроив перестрелку со шведами (7:4), в которой хет-триком отметился Денис Гурьянов. Огромная нагрузка в тех встречах легла на вратарей. По воротам Ильи Самсонова и Антона Красоткина был нанесён 171 бросок, включая 50 и 52 в поединках с США и Швецией соответственно. И хотя у нашей сборной были проблемы с игрой в обороне, итоговое первое место в группе открыло перспективу дойти как минимум до финала.

Соперниками россиян по 1/4 финала стали хозяева турнира из Швейцарии. Перед матчем исход этой встречи казался если не очевидным, то весьма предсказуемым. В течение группового этапа швейцарцам удалось забросить только пять шайб, три из которых пришлись на единственную победу в игре с Латвией, добытую в овертайме. Тем не менее главный тренер россиян заявлял о боевом настрое на предстоящую встречу: «Готовимся самым серьезным образом: изучаем соперника, смотрим видео. Как я уже говорил, на чемпионате мира слабых соперников не бывает, поэтому ни о какой недооценке соперника не может быть речи. Тем более, играть предстоит с хозяевами, и по ходу матча возможны определенные «нюансы».

Но едва ли кто-то всерьёз предполагал, что «крестоносцам» удастся не только навязать борьбу российским юниорам, но и полностью переиграть их. Проблемы для сборной России начались уже на восьмой минуте первого периода, когда Кирилл Капризов в своей зоне выложил шайбу на клюшку Сандро Форреру, который без труда переиграл Самсонова и открыл счёт. Все попытки наших юниоров отыграться (не только в первой двадцатиминутке, но и в двух последующих) разбивались о мощный прессинг швейцарцев на обеих половинах площадки. «Мы попытались заставить россиян играть в их зоне так часто, насколько это возможно. Мы чувствовали, что это то место, где им не будет комфортно и они начнут выходить из себя», — говорил после матча главный тренер хозяев Мануэле Челио.

Фото: u18worlds2015.iihf.com

Следующий гол швейцарцев пришёлся на второй период. Сработала реализация большинства. Защитники сборной России оставили Огюста Импозе в полном одиночестве на дальней штанге, и тому не составило труда первым оказаться на добивании после броска Дамьена Риа. Тот же Импозе за 20 секунд до конца периода сделал счёт разгромным, приведя в восторг всех зрителей, собравшихся в тот вечер на арене в Цуге.

Оборонительные действия россиян выглядели катастрофически – третья шайба стала следствием выхода хозяев четыре в одного. «В предыдущих матчах нам не везло, сегодня удача улыбнулась нам и была на нашей стороне – почти все шайбы залетали. Вратарь вроде не так хорошо ещё у них сыграл, хотя статистика была неплохая. Сказали перед игрой, что выйдем командой и попробуем разорвать их, так и вышло», — делился эмоциями по окончании игры капитан сборной Швейцарии Денис Мальгин.

Илья Самсонов действительно был менее надежен, чем на групповом этапе, и в заключительном отрезке игры, который носил, скорее, формальный характер, пропустил две необязательные шайбы. Однако большую вину стоит возлагать на полевых игроков. В эпизоде с четвёртым голом вся находившаяся на льду пятёрка позволила Мальгину в одиночку въехать в зону и нанести голевой бросок, а в концовке наши хоккеисты и вовсе забыли об обороне (если вспоминали о ней) и отпустили на свидание с Самсоновым Доминика Волейничека, установившего равенство между количеством голов швейцарцев на групповом этапе и в плей-офф.

Фото: u18worlds2015.iihf.com

Несмотря на все старания талантов атакующей линии сборной России, куда, помимо Гурьянова и Капризова, входили Дмитрий Жукенов, Михаил Воробьёв, Герман Рубцов, Дмитрий Соколов и Данил Юртайкин, подопечных Юрия Румянцева не хватило даже на гол престижа.

«Оправданий счету 0:5 быть не может.Ребята были готовы идти дальше, но произошел провал в четвертьфинальной игре и в полуфинал вышел наш соперник. Со стороны руководства ФХР и тренерско-административного штаба было сделано все возможное и необходимое для успешного выступления нашей команды. К сожалению, в спорте есть победители и побежденные. Мы искренне хотели выиграть и приносим свои извинения всем тем, кто за нас болел», — рассказал после матча наставник россиян.

Швейцарцы на домашнем турнире заняли четвёртое место, уступив финнам в напряжённом полуфинале и канадцам в матче за третью строчку.

А для России поражение в том четвертьфинале и по сей день остается одним из главных провалов отечественного хоккея в XXI веке.