Шикарный гол Чибрикова из окружения пятерых финнов! Забили, выстояли и вышли в финал!

На юниорском чемпионате мира сборная России выиграла в полуфинале у команды Финляндии со счётом 6:5. Напомним, что на групповом этапе команда Альберта Лещёва уступила неудобному сопернику, поэтому теперь было важно выиграть встречу. Права на ошибку, в отличие от предварительного раунда, больше не было.

Наши взяли реванш у финнов и вышли в финал ЮЧМ! Там Россию ждёт битва с Канадой Североамериканцы очень сильны, но у команды Альберта Лещёва всё равно хорошие шансы на успех.

Важна была и работа судей, так как в группе матч россиян с финнами судили слабо. «Игра получилась менее эмоциональной, вчера мы отдали много эмоций, меньше суток было на отдых, немного не хватило сил. Но ребята бились и старались, все молодцы.

Хорошая игра сборной России в меньшинстве? Готовились, разбирали соперника, немного перестроились. Иванов играл в воротах, так как до этого мы уже приняли решение, что он сыграет во втором матче, это было запланировано. Не могу сказать, что пауза после травмы финна в третьем периоде повиляла на ход игры, травмы в хоккее случаются. Судьи матча работали предвзято? Никогда не комментирую работу судей. У нас своя работа, у них своя работа», — говорил главный сборной России Альберт Лещёв.

Какие аспекты ещё важны? Безусловно, игра капитана команды, его лидерские качества, поведение на льду. Капитан нашей сборной Никита Чибриков проявил себя с лучшей стороны, оформив дубль уже после 40 минут игры.

Сперва форвард здорово сыграл в большинстве. Кулонумми нарушил правила в борьбе у борта, россияне заперли соперника в зоне, Лазутин отдал на пятак, Чибриков подхватил шайбу и вогнал её в нижний угол ворот! Получилось красиво и эффективно.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Но, что самое главное, Никита даже не собирался останавливаться. В концовке второго периода у россиян прошла быстрая атака. Бучельников с правого края сделал передачу в центр, Чибриков принял шайбу и с кистей уложил её в дальний угол из окружения пятых финнов! Но мастерства у Никиты столько, что ему не составило труда переиграть голкипера сборной Суоми.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Очень приятно, что в сборной России есть такие сильнее хоккеисты уже на юниорском уровне. Нет сомнений, что у Чибрикова большое будущее, а пока он вывел Россию в финал нынешнего ЮЧМ. Наши парни выстояли в концовке и добрались до матча с Канадой. Встреча обещает получиться очень интересной!