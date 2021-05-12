«Не представляли, что можно так играть». Бобров – капитан первой сборной, разбившей Канаду

До ЧМ-1954 «кленовые листья» ни разу не пропускали больше трёх шайб за матч. СССР положил семь и стал чемпионом мира.

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Легенда не только хоккея, но и всего советского спорта — Всеволод Бобров. Ему, наверное, было начертано стать спортивным гением — иначе как объяснить его невероятную везучесть? Он не раз чудом избегал смерти, словно сама судьба охраняла его и вела к вершинам спортивной славы. Гений, который схватывал всё на лету, жил и дышал игрой, понимал её даже не головой, а интуитивно, на уровне подсознания. Одинаково блестяще играл и в футбол, и в русский хоккей, а когда появился канадский – и в него тоже.

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Неоспоримый лидер в футболе и хоккее

В те времена никого было не удивить футболистами, которые зимой гоняли шайбу. Те же Виктор Шувалов и Евгений Бабич, составившие с Бобровым ударную тройку в хоккее, летом тоже играли в мячик. Бобров же отличился тем, что был первым капитаном и футбольной, и хоккейной сборных. Уникальный случай для мирового спорта.

С именем Боброва связаны и первые успехи хоккейной сборной СССР на международной арене. За неё он поиграл совсем немного — четыре сезона, зато каких! Он был капитаном сборной ещё только Москвы на первых международных товарищеских матчах в истории советского хоккея с пражской командой ЛТЦ.

Всеволод был капитаном и на первом для СССР чемпионате мира в 1954 году. И, без сомнений, стал одним из главных триумфаторов среди наших хоккеистов. Бобров – это супербомбардир, где бы он ни выступал – на летней Олимпиаде в футболе, за ЦСКА или ВВС в хоккейном чемпионате (в 1948 году он наколотил фантастические 52 шайбы в 18 матчах – можете представить?).

Дебют сборной СССР на международной арене и подготовка к встрече с Канадой

СССР вступил в ИИХФ в 1953 году, тогда же мог и дебютировать на мировых первенствах, но руководители сборной решили подождать ещё год – боялись ехать на турнир без травмированного Боброва. К чемпионату мира в Стокгольме главный русский бомбардир был готов.

Играть предстояло с чехословаками, шведами, сборной ФРГ, финнами, швейцарцами и норвежцами. И, конечно, с всесильной законодательницей мод в мировом хоккее – Канадой. О «кленовых листьях» наши хоккеисты только слышали, но никогда не видели. Вот что писал о первом впечатлении от канадцев Бобров в книге «Самый интересный матч»:

«Нужно тут же сказать, что ни одной игры с участием канадцев мы не пропустили. Тренеры Аркадий Иванович Чернышёв и Владимир Кузьмич Егоров заставляли нас изучать буквально каждого игрока этой команды, которую вся пресса называла бесспорным кандидатом в чемпионы. По утрам, собираясь вместе на технические летучки, мы докладывали о своих впечатлениях, делились мыслями и планами, сообща думали над тем, как сражаться, что противопоставить этому несомненно сильному боевому коллективу игроков.

Совершенно по-иному относились к нам канадцы. Они пришли посмотреть игру советской сборной только однажды, с шумом заняли места на трибунах и с ещё большим шумом, очень похожим на демонстрацию, покинули стадион минут через двадцать. На следующий день все стокгольмские газеты поместили фотографии, запечатлевшие этот эпизод, с подписями примерно такого содержания: «Играет советская команда. Канадцы уходят со стадиона. Им нечему учиться у русских». Так афишировалось ни с чем не сравнимое высокомерие и зазнайство заокеанских спортсменов. Но эти качества ещё никому и никогда не сослужили хорошую службу в спорте».

Фото: РИА Новости

Уверенное начало на чемпионате мира

СССР открывал турнир матчем с Финляндией и добился крупной победы со счётом 7:1, а сам Бобров оформил дубль. В следующих встречах с Норвегией (7:0) и ФРГ (6:2) наша команда вновь праздновала успех.

Первый же сильный соперник принёс и первые большие трудности для СССР. Чехословаки дважды выходили вперёд, заставив тренерский штаб СССР поменять вратаря. Вышедший на смену Мкртчану Николай Пучков действовал уверенно, чем успокоил команду, и та понеслась вперёд. Бобров оформил хет-трик, СССР выдержал первую большую проверку и победил со счётом 5:2. На следующий день разобрались со Швейцарией: без разгромов, 4:2. Берегли силы на главные битвы турнира — со шведами и канадцами.

Бобров к тому времени наколотил семь шайб в пяти матчах и был едва ли не главной сенсацией турнира. Шведы прекрасно понимали, что в сборной СССР сдерживать прежде всего нужно его, мозг и главную движущую силу команды. У «Тре крунур» почти получилось воплотить свои планы в жизнь — за пять минут до сирены они вели 1:0 и бросили все силы на оборону победного счёта. Тут-то и проявились во всей красе лидерские качества Боброва.

«Женя, рискнём», — сказал Бобров на ходу Евгению Бабичу и махнул рукой, призывая за собой товарищей. «Все вперёд! Играет первая пятёрка. Никаких замен!». И вопреки хоккейному регламенту первая пятёрка последние минуты играла без передышки, несмотря на усталость. «Все вперёд!» — призывал товарищей Бобров, устремляясь к шведским воротам, проталкивая шайбу, вступая в поединки с мощными защитниками», — писал В. Яковлев в буклете «Товарищ сборная».

А вот как описывал события сам герой: «На первой же минуте заключительной двадцатиминутки Г. Юханссон забивает нам шайбу. И тут же начинает резко портиться погода. Сначала пошёл дождь, потом повалил густой мокрый снег. Через шесть минут после начала периода судьи вынуждены остановить игру и попросить администрацию расчистить площадку: матч продолжать невозможно, — шайба застревает в сугробах. Учитывая сложившиеся обстоятельства, шведы решают удержать счёт любой ценой. Вся их пятерка сгрудилась у ворот.

Стадион гудит, поддерживая своих спортсменов. В такой тяжелейшей обстановке мы ведём непрерывный штурм, а счёта нет. Наконец за шесть минут до конца наша тройка разыгрывает удачную комбинацию, и Шувалов бьёт в угол. Я вижу, как шайба пересекает линию ворот и, застряв в снегу, даже не доходит до сетки. Но этого вполне достаточно. 1:1 — это уже ничего. Даже хорошо».

Решающий матч турнира закончился триумфом для СССР и самого Боброва

Итак, оставалось взять последний рубеж – Канаду, которая считалась практически непобедимой, даже несмотря на то, что посылала на чемпионаты мира не сборную, а клуб из низших лиг. Канаду, которой даже одну шайбу было нелегко забросить, а две считалось праздником. Больше трёх они не пропускали ни разу.

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СССР стал первой командой, положившей Канаде семь. Хотя до матча многие, включая организаторов турнира, не верили в такой исход. В случае победы «кленовых листьев» или даже ничьей СССР со Швецией предстояло сыграть дополнительный матч для определения чемпиона Европы – и на эту игру в финальный день ЧМ уже продавали билеты.

Даже тренеры нашей сборной не требовали добыть победу во что бы то ни стало. «Проиграете — никто вас ругать не будет», — так вспоминал их напутствие Бобров.

Но внимательное изучение главного соперника, тщательная подготовка к игре и общая расслабленная обстановка в команде дали результат. Советская команда начала матч стремительными атаками, обескуражив соперника с первых же минут. После первого периода на табло горит поразительный счёт – 4:0, но это только начало.

«В раздевалке царит возбуждение. Чернышёву с большим трудом удается успокоить ребят. «Отдыхайте», — приказывает он. — «И ни в коем случае не думайте, что победа уже в кармане. Сейчас они полезут в контратаку». Матч мы выиграли. До самого финального свистка не верили, что всё идет так хорошо. Но вот игра окончена: 7:2 в нашу пользу. Победа! Победа над четырнадцатикратным чемпионом мира! Мы подбрасываем вверх клюшки, целуемся, смотрим друг на друга, не в силах поверить в свое счастье», — писал Бобров, который и в этом матче отметился заброшенной шайбой.

Фрагменты матча СССР – Канада можно посмотреть здесь.

Фото: Fox Photos/Hulton Archive/Getty Images

Реакция Канады — от презрения до восхищения нашими хоккеистами

СССР стал чемпионом на глазах у почти 17 тысяч болельщиков, а канадцы, ещё неделей ранее напоказ демонстрировавшие превосходство, делали нашей команде комплименты. «Их самые медленные игроки были быстрее наших самых скоростных, и я не знаю, стоит ли мне это говорить, но они доминировали с гораздо большим преимуществом, чем в пять шайб», — говорил нападающий Эрик Унгер.

«Нас поразила работоспособность русских, умение вести игру в необычайно стремительном темпе. Лучшим игроком турнира, бесспорно, был русский нападающий Бобров. Это хоккеист экстра-класса. Мы просто не представляли, что можно так играть. Мы с крупным счётом победили шведов, а русские сыграли с ними вничью. Тем не менее в решающем поединке мы оказались разгромленными. Советские спортсмены блестяще провели игру», — вторил ему капитан сборной Канады Томас Кэмпбелл.

«В спортивном смысле это национальная катастрофа, национальное унижение, оскорбительное событие, тем более что оно даёт России ещё одно веское основание трубить о победах своих спортсменов», — писал Montreal Herald.

ИИХФ признала Боброва лучшим нападающим турнира, а через два года он снова помог сделать дебют золотым – уже в качестве капитана сборной СССР на Олимпиаде.