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Вадим Шипачёв рассказал о травме и пожелал сборной удачи на чемпионате мира

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Вадим Шипачёв рассказал о травме и пожелал сборной удачи на чемпионате мира
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв рассказал о травме, которая не позволит ему принять участие на чемпионате мира в Латвии, который пройдёт с 21 мая по 6 июня.

«Хочу сказать спасибо штабу сборной за то, что вызвали, оказали доверие. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в национальную команду, в этот раз, как и всегда, получил большое удовольствие от работы и пребывания в сборной. К сожалению, не смогу помочь на чемпионате мира из-за за повреждения верхней части тела, полученного ещё в матчах Кубка Гагарина. Желаю нашей команде успехов на чемпионате мира, верю в ребят!» — сказал Шипачёв.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

Календарь и состав групп ЧМ-2021
Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии
Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии
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