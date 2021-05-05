Вадим Шипачёв рассказал о травме и пожелал сборной удачи на чемпионате мира

Нападающий сборной России Вадим Шипачёв рассказал о травме, которая не позволит ему принять участие на чемпионате мира в Латвии, который пройдёт с 21 мая по 6 июня.



«Хочу сказать спасибо штабу сборной за то, что вызвали, оказали доверие. Всегда с огромным удовольствием приезжаю в национальную команду, в этот раз, как и всегда, получил большое удовольствие от работы и пребывания в сборной. К сожалению, не смогу помочь на чемпионате мира из-за за повреждения верхней части тела, полученного ещё в матчах Кубка Гагарина. Желаю нашей команде успехов на чемпионате мира, верю в ребят!» — сказал Шипачёв.

Напомним, что сборная России сыграет в одной группе с командами Чехии, Великобритании, Словакии, Дании, Швейцарии, Швеции и Беларуси.

Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии