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Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы паха, запущенной в «Рейнджерс»

ЧМ-2021
ЧМ-2021
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  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
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Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы паха, запущенной в «Рейнджерс»
Хоккей / ЧМ по хоккею 2021 0

Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной России Игорь Шестёркин не сможет выступить на чемпионате мира — 2021 из-за травмы паха, запущенной в «Нью-Йорк Рейнджерс».

Последний раз Шестёркин выходил на лёд 4 мая в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимали на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.

В нынешнем сезоне голкипер появился на льду 33 раза. В его активе 17 побед и две встречи на ноль.

Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.

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