Шестёркин не сыграет на ЧМ из-за травмы паха, запущенной в «Рейнджерс»
Как стало известно «Чемпионату», вратарь сборной России Игорь Шестёркин не сможет выступить на чемпионате мира — 2021 из-за травмы паха, запущенной в «Нью-Йорк Рейнджерс».
Последний раз Шестёркин выходил на лёд 4 мая в матче регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Рейнджерс» принимали на своём льду «Вашингтон Кэпиталз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 6:3. Вратарь «Нью-Йорка» Игорь Шестёркин отразил 34 броска из 39.
В нынешнем сезоне голкипер появился на льду 33 раза. В его активе 17 побед и две встречи на ноль.
Чемпионат мира пройдёт в Латвии, в Риге, с 21 мая по 6 июня. Сборная России сыграет в одной группе с командами Швеции, Чехии, Швейцарии, Словакии, Дании, Беларуси и Великобритании.
Вадим Шипачёв не сыграет на чемпионате мира по хоккею 2021 года в Латвии
Рекомендуем вам
- 6 мая 2021
-
22:51
- 5 мая 2021
-
20:35
-
19:57
-
18:49
-
18:35
-
15:27
-
14:51
-
14:30
-
13:51
-
12:59
- 4 мая 2021
-
20:29
-
15:24
-
14:05
- 3 мая 2021
-
22:44
-
20:29
-
19:44
-
17:24
- 2 мая 2021
-
17:15
-
11:15
- 1 мая 2021
-
23:38
-
23:13
-
22:38
-
21:26
-
21:23
-
20:57
-
17:41
-
17:37
-
17:31
-
13:06
- 30 апреля 2021
-
22:53
-
14:54
-
14:46
-
13:41
-
12:10
- 29 апреля 2021
-
20:29
Партнерский контент
Рекомендуем вам