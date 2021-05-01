Россия опять проиграла швейцарцам перед ЧМ! В этот раз наши даже ни разу не забили

Сборная России по хоккею в рамках подготовки к чемпионату мира — 2021 отправилась в Биль, чтобы провести два контрольных поединка с национальной командой Швейцарии. Первая игра закончилась поражением подопечных Валерия Брагина, и особенно было неприятно, что соперник абсолютно по делу переиграл основной состав России, в котором не хватало только игроков НХЛ. Понятно, что наша команда находится под нагрузками, но всё-таки такие результаты в преддверии большого турнира несколько тревожат.

Сборная пугает. Основной состав России проиграл Швейцарии за месяц до ЧМ Да, пока в команде нет хоккеистов из НХЛ, но у команды Валерия Брагина всё равно уйма работы.

На второй матч Валерий Брагин ввёл в состав голкипера Ивана Федотова, защитников Рушана Рафикова и Михаила Науменкова, а также форварда Захара Бардакова. Вне заявки остались Александр Самонов, Дмитрий Юдин, Динар Хафизуллин, отдых получил капитан сборной России Вадим Шипачёв. Брагин основательно перетряхнул звенья, и на лёд наши ребята вышли в следующих сочетаниях.



Яковлев — А. Марченко, Сафонов — Красковский — Коршков;

Дронов — Ожиганов, К. Марченко — Морозов — Подколзин;

Рафиков — Лямкин, Бардаков — Кукштель — Э. Галимов;

Науменков, Швец-Роговой — Каменев — Тимкин; Моисеев.



Место в воротах занял Иван Федотов.

Игра началась весьма осторожно, на небольших скоростях, которые на площадке европейского размера казались ещё ниже. Пустые трибуны, минимум опасных моментов, много борьбы — на контрасте с финалом Кубка Гагарина это действо производило гнетущее впечатление, но в то же время было понятно, что это лишь репетиция перед чемпионатом мира. И спрашивать строго с неё ни к чему.

Россия позволяла Швейцарии меньше, чем в прошлой встрече, и сама старалась вести игру. Целостности не хватало, зато в первом периоде получилось заработать два удаления. Но большинство не работало, и вратарю хозяев площадки Йорену ван Поттелберге даже не пришлось особо переживать.

Атаки россиян в равных составах выглядели очень просто и строились либо на индивидуальных действиях, либо на банальных набросах на пятачок. Комбинационная игра не просматривалась, а хоккеисты выглядели какими-то медленными, уставшими, безэмоциональными. Россия под нагрузками? Всё возможно.

Швейцария тоже бежала не так лихо, как вчера, и настоящая работа у Федотова появилась только во втором периоде. Пошли броски, набросы, появились скорости, и на 34-й минуте хозяева открыли счёт. Выиграли борьбу у борта, подняли шайбу наверх к защитникам и Фабиан Хельднер кистевым броском поразил ближнюю девятку. Федотов рано сел на колени и выручить не сумел.

MVP Кубка Гагарина Сергей Толчинский вызван в сборную России

В третьем периоде от России следовало ожидать хоть какого-то всплеска активности, но ничего подобного. Раскатившиеся швейцарцы больше владели шайбой, больше времени проводили в зоне Федотова, а наши ребята довольствовались редкими контратаками, которые, как правило, завершались неопасными бросками издалека. Игра производила тяжёлое впечатление, но минимальный счёт позволял надеяться, что в этом матче ещё возможны разные сюжетные повороты.

Под конец основного времени Швейцария стала чуть прижиматься к своим воротам, и Россия стала планомерно нагружать голкипера соперников работой. Появились и эмоции — Подколзин едва не подрался с Янисом Мозером. Вскоре наши заработали большинство, которое по такой игре могло стать спасительной соломинкой, но… Много суеты и мало осмысленных действий, чтобы поставить швейцарцев в тупик — хозяева отбились довольно спокойно.

В конце матча сборная России взяла тайм-аут, сняла вратаря, повозила шайбу по зоне соперника, но каких-то сверхопасных моментов вновь создано не было. Наши снова проиграли Швейцарии в преддверии чемпионата мира, только на этот раз, увы, вообще обошлись без заброшенных шайб. Надеемся, что всё дело в пресловутых нагрузках, и через три недели в Риге мы увидим другой хоккей.