«Авангард» избавился от российского вратаря. Почему Бобков не нужен чемпиону КХЛ?

Итак, ходившие ранее слухи подтвердились. Сегодня «Авангард» и вратарь Игорь Бобков расторгли контракт по взаимному соглашению сторон. В Континентальной хоккейной лиге Игорь сыграл в общей сложности 229 матчей, одержал 100 побед, пропустил 458 шайб, отразил 5310 бросков, 25 раз сыграл на «ноль», сделал шесть голевых передач, заработал 18 минут штрафа. За «Авангард» сыграл 122 матча, одержал 64 победы, пропустил 226 шайб, отразил 2668 бросков, 16 раз сыграл на «ноль», сделал четыре голевые передачи, заработал 14 минут штрафа. Согласитесь, статистика не самая плохая.

Что произойдёт с «Авангардом» в межсезонье. Кто покинет чемпионскую команду? Ковальчук намерен вернуться в НХЛ. Бобков, Секач, Потапов и Стась должны уйти, а Буше пока не продлил контракт. «Ястребом» станет Жарков.

«Мы благодарим Игоря за высокопрофессиональное отношение к делу. Выход в финал Кубка Гагарина в первом сезоне после переезда команды из Омска – во многом и его заслуга. Сейчас новый сезон нам диктует свои условия, клубу необходимо учитывать множество факторов, в том числе потолок зарплат. По этой причине мы с Игорем всё обсудили и пришли к варианту, который максимально устраивал обе стороны. Желаем удачи в дальнейшей карьере и новых побед», — прокомментировал решение клуба генеральный менеджер омичей Алексей Волков.

Действительно, одна из главных причин расторжения контракта с Бобковым – потолок зарплат, под который «Авангарду» нужно уместиться. Держать второго вратаря с зарплатой в 50 млн руб. за сезон по нынешним временам просто непозволительно.

Дело в том, что изначально главный тренер «ястребов» Боб Хартли сделал ставку именно на Бобкова. Игорь начинал нынешний плей-офф в качестве первого номера команды, но затем присел на лавку, а в воротах начал играть чешский голкипер Шимон Грубец. Тот самый, которого омичи выменяли у «Куньлуня» и над которым ранее некоторые смеялись. Дескать, что это за непонятный чех? Но этот чех не только сыграл огромную роль в чемпионстве «Авангарда», но и уже успел продлить контракт с клубом на два года.

«Есть вероятность, что я останусь в «Авангарде», пока не могу ничего сказать. Мы разговариваем с «Авангардом», другими клубами. Пока ничего не подписано. Я хочу остаться в КХЛ, но для меня важно, чтобы в команде остался Сергей Звягин. Хочу остаться со своим тренером вратарей, для меня важно работать с ним и становиться лучше», — говорил сам Грубец ранее в интервью «Чемпионату». Так и в итоге и случилось.

«Ковальчук изменил всё. Этот парень обласкан богом». Чемпионское интервью с Грубецом Шимон Грубец начинал сезон в худшей команде КХЛ, а закончил с Кубком Гагарина в клубе, за который тайно мечтал играть.

Конечно, определённая обида на «Авангард» у Бобкова наверняка осталась. Всё-таки Игорь многое сделал для команды, завоевал Кубок Гагарина и был бы рад продолжить свою карьеру в омском клубе, но жизнь диктует свои условия.

По нашей информации, Игорь получил за расторжение контракта денежную компенсацию в размере 5 млн руб. Теперь Бобков активно занят поиском нового клуба и, по нашей информации, этим клубом с большой долей вероятности станет «Ак Барс». Дмитрий Квартальнов любит габаритных вратарей, а Бобков сильно напоминает Василия Кошечкина из «Металлурга». И по стилю игры, и по габаритам, и по слабым сторонам. Но, учитывая тот факт, что казанцы попрощались со шведом Адамом Рейдеборном, связка Билялов – Бобков в перспективе может выглядеть очень солидно. Здоровая конкуренция, тем более между двумя российскими вратарями, ещё никому не мешала.

Фото: Юрий Кузьмин, photo.khl.ru

Кто будет сменщиком Шимона Грубеца в «Авангарде», спросите вы? Вратарь системы «Монреаль Канадиенс» Василий Демченко возвращается в Россию и с большой долей вероятности подпишет контракт с «Авангардом». Именно у омичей права на челябинца в КХЛ. Прошлый сезон Демченко провёл в клубе АХЛ «Лаваль Рокет», сыграв всего три матча. Пришло время реанимировать свою карьеру, тем более в 27 лет.

Ну а Бобкову хочется пожелать только удачи. Этот голкипер ещё обязательно себя проявит и поможет другой команде Континентальной лиге. Игорь в ближайшее время несомненно найдёт себе работу.