«Жаль, я тебя в зародыше не задушил». Знарок сорвался на ЧМ после провокации журналиста

Чемпионом мира в 2016 году стала национальная команда Канады. В финале в Москве североамериканцы со счётом 2:0 переиграли финнов благодаря голам Макдэвида и Дюшейна, поразившего уже пустые ворота. Именно финны, кстати, на стадии полуфинала выбили из дальнейшей борьбы за золотые медали сборную России, которой на тот момент руководил Олег Знарок. Вспыльчивый, своеобразный, жёсткий и любящий съязвить тренер. Шутки Знарка, порой переходящие грань, успели прочувствовать на себе многие представители СМИ.

Один из тех, кого Знарок особенно недолюбливает, можно смело назвать бывшего пресс-атташе сборной России Игоря Ларина, ранее работавшего у Олега Валерьевича и даже выигрывавшего вместе с командой чемпионат мира в Минске в 2014 году. Уже тогда отношения между Лариным и Знарком были напряжёнными, а в сборную пресс-атташе приводил не главный тренер, а бывший генменеджер россиян Андрей Сафронов.

«Я не волнуюсь». Знарок отказался отвечать на вопросы журналиста Ларина

После ухода Ларина из сборной бывший пресс-атташе старался использовать любую возможность подколоть Олега Валерьевича, а тот защищался и достаточно жёстко отвечал.

В четвертьфинале домашнего чемпионата мира 2016 года россияне встречались с командой Германии и выиграли у неё со счётом 4:1. Немцами руководил Марко Штурм, а у Знарка, как известно, тоже есть немецкое гражданство. На это и надавил хитрый журналист, аккредитовавшийся на турнир… от Федерации хоккея Казахстана!

На послематчевой пресс-конференции Ларин задал Штурму вопрос о том, что сейчас рядом друг с другом сидят два немецких тренера. Считает ли в этой связи Марко немецкую тренерскую школу мощной и агрессивной? Сделано это было с явным намёком на немецкий паспорт Знарка, который сразу же всё понял.

«Высоко, Ларин, высоко. Жаль, я тебя в зародыше не задушил», — пробубнил Знарок.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном YouTube-канале отдела хоккея «Чемпионата».

Заулыбался даже Марко Штурм, который, как показалось, не особо понимал суть происходившего, а переводчику было сложно объяснить тренеру сборной Германии всю подоплёку и пикантность ситуации.

«Слова главного тренера сборной России, сказанные на пресс-конференции, воспринял с юмором. Они — абсолютно рабочий момент. Знаю особенности общения Олега Знарока с журналистами, ведь мне посчастливилось работать в штабе национальной команды в золотом минском сезоне и серебряном пражском.

Сборную России покинул автор легендарных обращений к народу В сборной России закончилось время, когда мы все краснели из-за одиозных действий пресс-атташе. Контракт с Игорем Лариным не продлён.

Задача журналистов — задавать на пресс-конференциях острые вопросы. Задача тренеров — приводить свои команды к победам в турнирах. Тем более если речь идёт о главном турнире года для России, который весь сезон ждала и готовила вся страна — от последнего репортера до первого тренера. Надеюсь, что в Москве и мы, российские журналисты, и тренеры национальной сборной со своими задачами справимся — на радость всей стране. Держим кулаки за Россию!» — сказал позднее сам Ларин в интервью агентству ТАСС.

Подобного рода перепалки случались между Знарком и Лариным и позднее, уже на клубном уровне. И всякий раз не вызывали у нейтральной стороны ничего, кроме улыбки. У Игоря есть талант превращать любую пресс-конференцию в шоу, но и Знарок за словом в карман не лезет и всегда отвечает одновременно с жёсткостью и иронией. Правильно в своём интервью заметил сам Ларин: каждый занимается своим делом и старается справиться со своими задачами. Такова не только хоккейная, но и обычная жизнь.