«Я не волнуюсь». Знарок отказался отвечать на вопросы журналиста Ларина

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с московским «Динамо» (1:4, 2-3 в серии) вступил в перепалку с журналистом Игорем Лариным, ранее работавшим пресс-атташе сборной России.
— Вы аккредитованы? — моментально спросил Знарок.
— Да, у него есть аккредитация, — заявил пресс-атташе «Динамо» Михаил Кравченко.
— Аккредитация есть, вы не волнуйтесь, — заявил Ларин.
— Я не волнуюсь, — парировал Знарок.
— Я вижу, что вы заволновались, — ответил Ларин.
— Я волнуюсь по другому поводу, — заявил тренер «Спартака».
— Опять ключевой гол от Шипачёва, опять тренерскому штабу «Спартака» не удаётся решить проблему первого звена соперника. Считаете ли вы эту проблемы тренерской? Это первое. Второе — не пора ли, как в прошлом году, просить помощи у Алексея Жамнова (генеральный менеджер «Спартака». — Прим. «Чемпионата»)?
— Давайте дальше, я не буду отвечать на этот вопрос.
— Вот вы и подтвердили, кто из нас волнуется, — сказал Ларин.
— Я не волнуюсь совершенно.
— Тогда ответьте, мы же не на базаре, — продолжил бывший пресс-атташе сборной.
— Повторюсь, я не волнуюсь совершенно, понимаете? — стоял на своём Знарок. — В отличие от вас.
После этого пресс-конференция продолжилась.
Посмотреть видео можно на YouTube-канале московского «Динамо».
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