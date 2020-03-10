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«Я не волнуюсь». Знарок отказался отвечать на вопросы журналиста Ларина

«Я не волнуюсь». Знарок отказался отвечать на вопросы журналиста Ларина
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Спартака» Олег Знарок после матча с московским «Динамо» (1:4, 2-3 в серии) вступил в перепалку с журналистом Игорем Лариным, ранее работавшим пресс-атташе сборной России.

— Вы аккредитованы? — моментально спросил Знарок.
— Да, у него есть аккредитация, — заявил пресс-атташе «Динамо» Михаил Кравченко.
— Аккредитация есть, вы не волнуйтесь, — заявил Ларин.
— Я не волнуюсь, — парировал Знарок.
— Я вижу, что вы заволновались, — ответил Ларин.
— Я волнуюсь по другому поводу, — заявил тренер «Спартака».
— Опять ключевой гол от Шипачёва, опять тренерскому штабу «Спартака» не удаётся решить проблему первого звена соперника. Считаете ли вы эту проблемы тренерской? Это первое. Второе — не пора ли, как в прошлом году, просить помощи у Алексея Жамнова (генеральный менеджер «Спартака». — Прим. «Чемпионата»)?
— Давайте дальше, я не буду отвечать на этот вопрос.
— Вот вы и подтвердили, кто из нас волнуется, — сказал Ларин.
— Я не волнуюсь совершенно.
— Тогда ответьте, мы же не на базаре, — продолжил бывший пресс-атташе сборной.
— Повторюсь, я не волнуюсь совершенно, понимаете? — стоял на своём Знарок. — В отличие от вас.

После этого пресс-конференция продолжилась.

Посмотреть видео можно на YouTube-канале московского «Динамо».

Знарок не мог поверить в ошибку Хохлачёва. «Спартак» едва не спасся в концовке с 0:2
Но вместо этого получил ещё два гола в пустые ворота. «Динамо» в шаге от выхода в следующий раунд.
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