«Пузырь», улыбки и олимпийские кольца вместо герба. Как живёт сборная России на ЧМ-2021

До старта чемпионата мира по хоккею в Риге остаётся всего день. Из-за пандемии жизнь на этом турнире отличается от рутины предыдущих: строгий карантин сразу после заезда, обязательные тесты, отсутствие болельщиков, жизнь в «пузыре» вносят в такой привычный чемпионат свои коррективы. Вместе с Федерацией хоккея России и «Балтикой» рассказываем, как живёт сборная России с тех пор, как уехала из Новогорска на главный старт сезона.

в «Инстаграме». Чемпионат мира по хоккею — время, когда вся страна с замиранием сердца следит за играми нашей сборной и становится с ней одним целым. Мы поддерживаем парней от первой до последней минуты матча, разделяем с ними сложности и радуемся их победам вместе с «Балтикой 7 Безалкогольное». Стань частью национальной команды, узнавай последние новости и выигрывай крутые призы от сборной России в сообществе «Балтики» во «ВКонтакте»

Отъезд из России и воссоединение команды

Команда покинула Новогорск 11 мая и улетела в Прагу на последний этап подготовки к ЧМ – Чешские игры. Там наших ребят встречали российские болельщики, у которых была возможность пообщаться вживую и взять автограф.

Там же, в Праге, к сборной стали присоединяться игроки из НХЛ. Сначала приехал Михаил Григоренко – бодрый и свежий, готовый к большим свершениям. Он успел сыграть в последнем матче с Чехией. «Обрадовался вызову, в сборной всегда много положительных эмоций. Игра за клуб — это одно, а защищать честь своей страны — совсем другое. Рад здесь находиться, сборная не так много игр проводит, чтобы выбирать, куда приезжать, а куда — нет. Ощущаю прилив сил и заряженность на победы», — рассказал Григоренко в интервью «Чемпионату».

Через пару дней прилетели защитники Артём Зуб и Владислав Гавриков – мощное усиление для линии обороны. Гавриков уже второй год много играет в «Коламбусе», Зуб провёл отличный дебютный сезон в «Оттаве».

Форму с гербом и гимн пришлось заменить

Матч с Чехией на заключительном этапе Евротура стал для нашей команды последним в этом сезоне, когда парни играли с гербом на груди. К сожалению, на чемпионате мира форма будет другая, без опознавательных знаков. «Олимпийскими кольцами мы также подчёркиваем, что мы действующие олимпийские чемпионы и, находясь в этом статусе, работаем над тем, чтобы выиграть чемпионат мира и двигаться вперёд к Олимпиаде, где мы будем подтверждать своё звание», — говорил глава штаба сборной Роман Ротенберг.

Форма сборной России на ЧМ-2021

Гимн России в Риге тоже не прозвучит. «К сожалению, сборная России не сможет услышать свой национальный гимн на предстоящем чемпионате мира в Латвии. Таково решение ВАДА, мы должны подчиняться этому решению», — говорил президент ИИХФ Рене Фазель. Обсуждался вариант заменить гимн песней «Катюша», но в итоге совет ИИХФ решил, что Россия будет выступать под гимном ИИХФ.

Из Праги — в Ригу

Вечером 16 мая, за пять дней до старта мирового первенства, наша команда прилетела в Ригу. Настроение, естественно, боевое, но сначала парням было необходимо сдать анализы на коронавирус. До этого – строгий карантин и самоизоляция. Даже обедать всем вместе в столовой не разрешается, а в лифте могут одновременно ездить не больше двух человек.

«Морально я готов к жизни в «пузыре». Трудности будут, но нужно понимать, что все находятся в одинаковых условиях. Важно во всём искать плюсы. В «пузыре», например, коллектив может лучше сплотиться, серьёзнее сосредоточиться на играх. В этом большой плюс. Будем спокойно готовиться, отдыхать. Помню, как жили в Олимпийской деревне на Олимпиаде в Пхёнчхане. Там тоже, считайте, своеобразный «пузырь». Ничего страшного, было весело, все справились», — рассказал Григоренко.

Сборная России пробыла на карантине меньше двух суток и 18 мая впервые вышла на рижский лёд. Улыбки Антона Бурдасова и Игоря Ожиганова заряжают отличным настроением! Занимались спортсмены в двух группах.

Первая группа

Вратари: Самонов, Бочаров;

Белые: Зуб – Задоров, Барабанов – Шалунов – Окулов;

Синие: Гавриков – Проворов, Слепышев – Карнаухов – Григоренко;

Красные: Ожиганов – Дронов, Галимов – Морозов – Бурдасов;

Чёрные: Рафиков – Марченко, Швец-Роговой – Каменев – Воронков.

Вторая группа

Вратари: Бочаров, Федотов;

Нападающие: Толчинский, Сафонов, Тимкин, Кузьменко, Подколзин.

Отметим, что нападающие Василий Подколзин и Илья Сафонов, а также вратарь Иван Бочаров находятся в «пузыре» вместе с командой, но пока остаются вне заявки. Кроме них, в Ригу поехали защитник Кирилл Кирсанов и нападающий Кирилл Марченко – они занимаются по индивидуальной программе, отдельно от команды.

К сборной ещё не присоединился защитник «Калгари» Никита Нестеров — он освободится сегодня ночью, когда «огоньки» проведут последний матч в регулярке НХЛ. Плюс тренерский штаб сборной оставил в заявке два вакантных места с расчётом на усиление из НХЛ после первого раунда плей-офф.

Для вновь прибывших действуют куда более строгие правила карантина. Во-первых, три дня они должны провести в самоизоляции, каждый день сдавая тесты. Во-вторых, через три дня они могут начать тренировки с командой, но сыграть им разрешат только после шести отрицательных тестов на коронавирус, то есть через шесть дней после приезда в сборную. Но мы уверены, что даже в таких строгих условиях парни покажут лучшую игру на льду.

Желаем нашей команде удачи на мировом первенстве! Открываем турнир матчем с Чехией 21 мая, полное расписание и состав групп ЧМ-2021 можно посмотреть здесь.