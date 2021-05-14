Способен ли состав сборной России бороться за золото ЧМ? Он точно не слабее конкурентов

У нас нет проблем с центрами, есть мощная защита. Нужно только определиться с вратарём.

Из года в год перед чемпионатом мира повторяется ситуация: после объявления расширенного состава сборной России всеобщее внимание концентрируется на плей-офф НХЛ: кто вылетит, приедет, усилит. Этот год особенный: на пополнение из-за океана по ходу турнира рассчитывать практически не приходится. Надо играть теми, кто есть.

Ждать конец первого раунда Кубка Стэнли нет смысла

Коронавирус и его последствия мы еще долго будем ощущать во всех сферах, хоккей – не исключение. Хорошо уже то, что чемпионат мира состоится, хоть и без зрителей, в «пузыре». ИИХФ, подстраиваясь к новым реалиям, увеличила заявку на турнир с 25 до 28 человек, команды могут пользоваться запасными. В то же время игроков из-за океана после объявления окончательного списка ждать бесполезно – те же правила Международной федерации предписывают такую процедуру, что вновь прибывшие физически не успеют сыграть на турнире.

Теоретически они будут готовы только к полуфинальной стадии. Нужно ли держать место со столь далекой перспективой? По сути, та сборная, которую мы сейчас видим на Чешских играх, и будет бороться за главный трофей чемпионата мира. Костяк её составят игроки КХЛ, по большей части, лидеры четырёх ведущих клубов лиги: «Авангарда», ЦСКА, СКА и «Ак Барса».

Уже сейчас появляются пессимистичные прогнозы по поводу выступления российской команды в Латвии. Это тоже традиция, а между тем в распоряжении Валерия Брагина неплохой сплав игроков из КХЛ и уже прибывших хоккеистов из НХЛ. Этот состав вполне способен бороться за самые высокие места.

Без травмированных и отказников. Каким мог быть идеальный состав России на ЧМ-2021? В воротах Шестёркин, а в атаке звено Шипачёва с Панариным и Дадоновым.

Есть ли проблемы с центрами?

Одна из звучащих претензий к сборной – слабый набор центров. Так ли это на самом деле?

Вряд ли стоит сокрушаться по поводу потери Вадима Шипачёва. Никто не сомневается в мастерстве динамовца. Но опыт показывает, что на высоком международном уровне у Вадима почти всегда возникали проблемы. Достаточно вспомнить Олимпиаду и Кубок мира. Лучший бомбардир и лучший ассистент регулярного чемпионата КХЛ, в плей-офф Шипачёв набрал 7 (1+6) очков в 10 матчах, а в серии против СКА заработал лишь два балла за результативные передачи.

При этом в сборной достаточно центральных нападающих, способных и конструировать атаки, и создавать моменты на ровном месте, и забивать, и отрабатывать в обороне. Посмотрим, кто у нас в обойме.

Максим Шалунов. 28-летний форвард «в огне» — лучший снайпер плей-офф, третий бомбардир кубкового раунда, настоящий лидер атак ЦСКА в прошедшем сезоне. Завоевать второй Кубок Гагарина в этом сезоне не получилось, наверняка это станет для Максима хорошим стимулом, чтобы завершить сезон на высокой ноте. В матче с финнами на Чешских играх именно он в третьем периоде взломал-таки вязкую оборону соперника, реализовав выход один на один.

Денис Зернов. Этот парень за пару лет вырос до статуса суперзвезды КХЛ, провёл лучший в карьере регулярный чемпионат. В плей-офф выглядел не столь ярко, но его огромная роль в завоевании «Авангардом» Кубка Гагарина не подлежит сомнению.

Фото: fhr.ru

Иван Морозов. В прошедшем сезоне серебряный призер МЧМ-2020, один из самых перспективных молодых российских хоккеистов провёл первый полноценный сезон за СКА, став твёрдым игроком основы и четвёртым бомбардиром команды в регулярке. Теперь у 21-летнего дебютанта чемпионатов мира есть шанс заявить о себе и в главной сборной.

Павел Красковский. Лучший сезон в карьере, первенство среди бомбардиров «Локомотива» убедили тренерский штаб сборной, что Павлу удалось перезапустить карьеру после спада. Красковский дебютировал в главной национальной команде в суперудачном для себя сезоне-2014/15, но на чемпионате мира выступит впервые.

Михаил Григоренко. Универсальный нападающий уже присоединился к сборной и, возможно, сыграет в заключительном матче Евротура с Чехией. Для него нынешний сезон успешным не назовешь – Михаил не вписался в «Коламбус», но, пройдя через драфт отказов, смог обрести прежнего себя, стал больше играть, зарабатывать очки и набрал хороший ход перед завершением регулярки. Настрой и привычная атмосфера сборной должны сказаться на его эффективности в матчах ЧМ.

Одним словом, вряд ли можно говорить, что у нас дефицит классных центров. Впрочем, то же самое можно сказать и о крайних нападающих. Подавляющее большинство их не избаловано большими победами и свой шанс в Латвии обязательно постарается использовать.

Мощная защита и трудный выбор вратаря

Конечно, есть нападающие из НХЛ, которые здорово помогли бы на чемпионате мира, но по разным причинам не приедут в Латвию. Это и Евгений Дадонов, ожидающий пополнения в семье, и сославшийся на тяжелый сезон Артемий Панарин, и Павел Бучневич, отказавшийся от ЧМ из-за отсутствия контракта в НХЛ. Однако теперешняя ситуация не уникальна, и те, кто сегодня есть в распоряжении Валерия Брагина, вполне способны показать серьезный результат.

В отличие от линии нападения, в оборону нам удалось получить гораздо более солидное по численности заокеанское подкрепление.

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Артём Зуб, с ходу заигравший в НХЛ и имевший в «Оттаве» до 20 минут игрового времени, Владислав Гавриков, стабильно выходивший во второй паре «Коламбуса», незаменимый в большинстве Никита Нестеров, неплохо проведший концовку сезона в «Калгари», габаритный Никита Задоров из «Чикаго». Эта четвёрка плюс лидеры оборонительных порядков СКА (Игорь Ожиганов), «Магнитки» (Егор Яковлев), «Локомотива» (Рушан Рафиков и Алексей Марченко) делает нашу оборону весьма солидной.

Вызывает опасения вратарская линия – из НХЛ по причине травм не получилось вызвать Игоря Шестёркина и Антона Худобина, в Континентальной хоккейной лиге на ведущих ролях легионеры. Достаточно сказать, что в топ-5 последней регулярки входит лишь один российский голкипер – 41-летний Александр Еременко, а в топ-5 плей-офф — казанец Тимур Билялов, пропустивший в дебютном матче за сборную в феврале прошлого года три шайбы от финнов за семь минут и после этого в команду не вызывавшийся.

Фото: fhr.ru

При таком раскладе выбор у тренерского штаба был невелик. Очевидно, роль первого вратаря доверят динамовцу Ивану Бочарову. Три шайбы на Чешских играх от финнов вряд ли стоит воспринимать как фактор неготовности вратаря – все голы были забиты после грубых ошибок полевых игроков. За роль второго поспорят Александр Самонов и Иван Федотов. Вратарь СКА не впечатлил в игре со шведами, но это эпизод – чемпионат КХЛ 25-летний россиянин провел на равных с Магнусом Хелльбергом. Челябинец Федотов в регулярке был не слабее Романа Вилла, а в плей-офф и вовсе вытеснил чеха и в итоге заслужил приглашение в ЦСКА.

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Все это говорит о том, что делать выводы о готовности команды на основе Чешских игр не стоит. Понятно, что этот этап не имеет для участников никакого турнирного значения, если учесть, что сборная России уже давно досрочно стала победителем Евротура. Главная задача – поддержание тонуса, эксперименты с игровыми сочетаниями в тренировочных, по сути, матчах. У России очень интересная сборная, в которой собраны как опытные мастера, так и молодые, но уже отлично зарекомендовавшие себя в клубах игроки. Чемпионат мира станет для них одним из главных испытаний в карьере. Есть большая надежда, что они его выдержат. Способен ли этот состав бороться за золото ЧМ? Он точно не слабее конкурентов.