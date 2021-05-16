На ЧМ у сборной России будет 16 дебютантов. Какой результат покажет этот состав?

Они не могут не проявить себя здесь и сейчас. Разбираем состав национальной команды.

Итак, состав сборной на чемпионат мира известен. Разбираемся с тактическими и кадровыми задумками национальной команды в преддверии главного турнира сезона. А также пытаемся понять расклады, которые позволят заполнить два оставшихся в заявке места реально сильными джокерами из НХЛ.

Сборная России объявила состав на ЧМ-2021! Оставили два места под игроков НХЛ. LIVE Национальные сборные начинают публиковать окончательные составы на чемпионат мира. С игроками НХЛ, КХЛ и молодыми талантами.

В сборной России уже сейчас 16 дебютантов ЧМ, а может стать 18

Сборная России назвала фамилии 26 хоккеистов-участников мирового первенства. Для 16 игроков это будет первый ЧМ. Федотов, Самонов, Дронов, Ожиганов, Рафиков, Воронков, Окулов, Бурдасов, Тимкин, Морозов, Каменев, Швец-Роговой, Галимов, Карнаухов, Толчинский и Кузьменко на взрослых чемпионатах мира раньше никогда не играли. Потолком международных выступлений этих хоккеистов становились Евротур и молодёжные ЧМ.

Цифра – рекорд новейших времен, и он может еще вырасти. Ведь в пузыре с командой будут Бочаров, Сафонов и Подколзин. Кирсанов с Марченков будут тренироваться в Риге по индивидуальной программе, надеясь на вызов в расположение сборной. Национальная команда сможет дозаявить еще двух человек по ходу турнира. Если в их число попадут любые из пяти резервистов, полноценных дебютантов ЧМ, в свитере нашей команды будет 18.

Фото: fhr.ru

Нападение: три из четырех звеньев уже ясны?

Парадокс, но при таком количестве новичков ЧМ национальная команда достаточно опытная и обстрелянная. Костяк сборной предсказуемо состоит из хоккеистов КХЛ. Но и доля энхаэловцев оказалась даже выше, чем ожидалось две-три недели назад. Безусловным усилением стали пятеро защитников и два нападающих заокеанской лиги.

Без свежей игровой практики всего двое. Но и Толчинский с Кузьменко постепенно поправляются. До этого мы видели, как Воронков долго восстанавливался после простоя, связанного с переломом челюсти. Но на чешском этапе Евротура с ходу влился в состав национальной команды.

Воронков так конструктивно обыгрался с армейской связкой Шалунов – Окулов, что Валерий Брагин уже анонсировал: в таком составе ударная тройка начнёт и на мировом первенстве. Напомним, что именно стартовый матч ЧМ-2021 для России будет иметь статус повышенной важности. Ведь исход встречи с Чехией напрямую повлияет на июньские расклады плей-офф. И в этом смысле, наверное, хорошо, что Россия уже оступилась в очной встрече с хозяевами майского Евротура в субботу. Ведь чехи перед своими зрителями показывали товар лицом и выкладывали все козыри. А наша команда поняла, над какими ошибками еще стоит поработать и какие тонкие места подтянуть. Ведь в мае по-настоящему ценны те успехи, которые случаются не на Евротуре, а на ЧМ.

В центры второго звена отрядили Григоренко, и объединение энхаэловца с Бурдасовым и Слепышевым также выглядит абсолютно логично. Все форварды нацелены на атаку, у тройки очень большой потенциал что в скорости, что в технике, что в остроте у чужих ворот.

Фото: fhr.ru

Дай бог, чтобы травма Тимкина оказалась несерьезной и тренерам не пришлось разбивать готовое, сыгранное по ходу сезона звено. Тем более что тройка, где форвард-гренадер выступает с Каменевым и Швец-Роговым, демонстрирует свою способность справляться с широким спектром функций – от сдерживания до острых результативных контратак.

Только с началом ЧМ мы увидим, где и с какими партнерами будут выходить на лед ещё пять нападающих: Барабанов, Морозов, Галимов, Толчинский и Кузьменко. Набор форвардов с разными качествами даст штабу большой простор для ротации, а самим хоккеистам – шанс проявить себя в самых разных ситуациях. Ведь понятно, что на уровне ЧМ с двумя сдерживающими, заточенными на откат звеньями сборная России играть не будет.

При этом из упомянутых в предыдущем абзаце форвардов опыт ЧМ есть только у Барабанова. Остальные давно заявили о себе как о лидерах топ-клубов КХЛ, как игроки, с которыми связано будущее сборной. Но на международном турнире, уровень которого выше, чем Евротур, они появятся впервые. Как проявят себя хоккеисты, входящие в число лучших представителей чемпионата России – одна из главных интриг рижского мирового первенства.

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Сильная оборона и шанс жизни для вратарей

Оборона в преддверии ЧМ выглядит наименее проблемной линией. Две чисто энхаэловские пары. Любопытный тактический выбор: в семь защитников будет играть в Риге штаб или все же в восемь? Богатейший материал для работы над большинством тренеру Шафранову. Тем более что трое из девяти заявленных оборонцев праворукие – Зуб, Ожиганов и Марченко. Есть домоседы и любители поддержать атаку. Игровики и силовики. Пожелаем парням играть так, как умеют – и обходиться без сюрпризов со знаком «минус».

Тем более что болельщикам сборной России будет куда потратить нервы. Ну вы сами все понимаете. Не будем копаться в конкретных ошибках конкретных вратарей, ведь дело не в отдельных пропущенных шайбах. Дело в нездоровом тренде, который царит внутри КХЛ. К нынешней сложной ситуации нас привела кадровая политика клубов. Одни из которых дают иностранным голкиперам играть весь плей-офф от звонка до звонка, другие – умышленно задвигают русских вратарей и разгоняют целые отечественные бригады, расчищая место все под таких же легионеров-любимчиков. Если и дальше делать вид, что все нормально – в следующем олимпийском цикле придется выбирать из представителей «Витязя», «Амура» или «Нефтехимика» (и то не факт).

Фото: fhr.ru

Поэтому просто верим в бригаду Самонов – Федотов. И надеемся, что парни и сами понимают: ЧМ – их шанс заявить о себе как о стержневых игроках сборной. Шанс, которого во второй раз может и не быть. Такой возможностью надо воспользоваться, пройдя по тонкой психологической грани между грузом ответственности и мечтой о блестящем бенефисе. Нельзя перегореть, нельзя недооценить статус турнира всей жизни. Ведь оба наших вратаря умеют играть хорошо. Мы же видели, как выручал Самонов на Кубке Первого канала и особенно на Шведских Играх. Надо просто привести в порядок мозги, поверить в себя и команду.

Почему не попал Яковлев

Фамилии игроков, которые не попали на чемпионат мира, сюрпризом тоже не стали. Несколько неожиданным стал разве что отказ от Яковлева. Но в трех матчах он очень посредственно сыграл в обороне, если не сказать хуже. Много ошибался, два гола были забиты по его вине. С приездом Проворова и наличия более надёжного Ожиганова, у нас есть, кому из защитников помогать впереди. Так что решение это не такое уж и удивительное.

Ряд хоккеистов не воспользовался своими шансами здесь и сейчас. Тот же Юдин позволял себе ненужные удаления, много ошибался в обороне. Ещё один защитник, Науменков, по игре также недотягивал до уровня ЧМ. Не убедили штаб сборной два форварда. Пробуксовка Зернова оказалась ожидаемой: тяжелый сезон, энергозатратный плей-офф КХЛ. У обладателей Кубка Гагарина из года в год не остается сил на международный весенний отрезок. Ну а Красковский был ничем не сильнее тех центров, которые работали в сборной помимо него.

А у молодого Пыленкова все впереди. В свои 20 лет он и так получил бесценный опыт, потренировавшись в сборной и поучаствовав в Евротуре.

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Два места под дозаявки – оптимальный вариант

Напомним про строгий ковид-протокол для игроков, которые захотят присоединиться к своим сборным по ходу ЧМ. Играть можно лишь на седьмой день после приезда в «пузырь», и то если тесты, сдаваемые в течение предыдущих шести дней, окажутся отрицательными.

Четвертьфиналы мирового первенства запланированы на 3 июня, полуфиналы – на пятое. Чтобы сыграть в четвертьфинале, надо приезжать в команду 28 мая, для участия в медальном раунде – 29-30 мая. А ведь после вылета из Кубка Стэнли энхаэловцы должны еще пройти медосмотр, получить согласие клуба, перебраться через океан. Получается, что потенциальными джокерами могут быть только те, кто завершит сезон не позднее 25-26 мая.

К этой дате окажутся свободны лишь те, чья команда проиграет серию в четырех-пяти матчах. Сборную России с вратарской точки зрения интересует дуэль «Питтсбурга» с «Айлендерс» и южное дерби «Флорида» — «Тампа». Среди нападающих реальным усилением для нынешнего состава стали бы Свечников из «Каролины», Тарасенко из «Сент-Луиса», Капризов из «Миннесоты» и, конечно, русские игроки «Вашингтона».

Фото: photo.khl.ru

Итак, в зоне особого внимания – шесть серий первого раунда Кубка Стэнли. То, что две из них могут завершиться со счетом 4-0, 4-1 вполне реально. А вероятность других исходов уже очень мала. Поэтому оставлять в заявке больше двух свободных мест было бы просто нецелесообразно.

Но и полностью отказываться от гипотетического усиления было бы неправильно. По вратарской вакансии все очевидно. Классный нападающий в медальном раунде ЧМ тоже не помешает. Тем более, что в составе отцепленных не было ни одного игрока, которого стоило бы обязательно везти в Ригу, закрывая возможность подождать третьего энхаэловского форварда.

Сборная России не надеется на массовый десант спасателей. Команда обязана биться за победу теми силами, которые есть сейчас. На ЧМ хоккейная Россия будет рассчитывать в первую очередь на тех парней, которые объявлены 26-ю участниками главного турнира года.