Капитан «Вашингтона» был вне себя от ярости после поражения от «Бостона», однако многие не одобрили его срыв на Самсонова.

«Из года в год виноваты все, кроме него». Болельщики в Америке обсуждают гнев Овечкина

«Вашингтон Кэпиталз» невероятно обидным образом проиграл третий матч серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Бостон Брюинз» (2:3 ОТ, 1-2). Исход встречи решили несогласованные действия двух игроков столичной команды – голкипера Ильи Самсонова и защитника Джастина Шульца. На шестой минуте второго овертайма Самсонов решил оставить шайбу своему игроку обороны за воротами, однако шайба в итоге досталась не Шульцу, а форварду «Бостона» Крэйгу Смиту, который умело переиграл Илью броском из-за ворот.

Пропущенная в овертайме шайба вызвала настоящий гнев капитана «Вашингтона» Александра Овечкина. Российский форвард находился на скамейке запасных своей команды и эмоционально отреагировал на случившееся, сломав клюшку об борт. Рядом с ним на скамейке был и его соотечественник Евгений Кузнецов, который, испугавшись, успел лишь прикрыть лицо рукой. После этого Овечкин, уже выйдя на лёд, сделал несколько крайне эмоциональных выкриков в сторону Самсонова. «Чемпионат» изучил реакцию американских болельщиков на выплеск эмоций российской звезды.

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«Капитан не имеет права орать на своего партнёра по команде перед телевизионными камерами. Некрасивый поступок Овечкина. Самсонов – причина, по которой «Вашингтон» доиграл до второго овертайма», — уверен болельщик Дэн Карсон. И с его словами сложно не согласиться, ведь в первом дополнительном периоде российский вратарь отразил 17 бросков за 20 минут игрового времени.

«Вратари «Вашингтона» в этой серии часто выручают ужасно играющих защитников этой команды. Как фанат «Бостона», перед четвёртым матчем я пребываю в ужасе от вида разгневанного Овечкина», — уверен болельщик «Брюинз» Джон Олдс.

«Овечкин должен уйти из команды. Не надо переподписывать контракт, езжай в Россию», — категоричен фанат с ником Крис.

«Вратарь пропустил две шайбы за четыре с лишним периода и получает по шапке от хоккеиста, который никогда не забивал в овертайме матча плей-офф. За 16 лет. Ни одного раза. Это путь Александра Овечкина. Из года в год виноваты все, кроме него», — написано в «твиттере» Body Count Dooku.

«Овечкин наорал на своего вратаря (да, с его стороны это был плохой эпизод). Вот только в первом овертайме вас перебросали 17:5. Скажите спасибо, что дошли до второго овертайма», — полагает Остин Кэллавэй.

«Овечкин орёт на вратаря своей команды через несколько секунд после того, как тот пропустил победный гол в игре, в которой сделал 40 сейвов, в том числе 17 в первом овертайме. Какой лидер», — вторит предыдущему автору Джош Роунтри.

«Александр Овечкин только что сорвался на собственного вратаря, покидающего лёд после грубой ошибки и тяжёлого поражения. Это его черта характера, которая присуждает Сидни Кросби однозначную и необсуждаемую победу в споре – «Ови против Сида». Что ты за капитан и товарищ по команде, если совершаешь такой поступок?» – в болельщицком «твиттере» «Питтсбурга» Pens Report не упустили возможности напомнить о величии Кросби, комментируя срыв Овечкина.

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Впрочем, нашлись болельщики, которые поддержали гнев Овечкина. «Он имеет полное право орать на Самсонова и Шульца. Они допустили огромную ошибку даже для первого матча сезона, не говоря уже о втором овертайме в игре плей-офф», – считает фанат столичных с ником Конор.

Что касается официальных лиц столичной команды, то они поддержали допустившего роковую ошибку Самсонова. Главный тренер «Вашингтона» Питер Лавиолетт рассказал, почему выбрал Илью основным голкипером на третий матч серии, а также прокомментировал действия вратаря и защитника Шульца, приведшие к голу.

«Почему я поставил Самсонова? Потому что он был нашим вратарем на протяжении всего сезона. Он и Ванечек были теми двумя парнями, которые привели нас сюда. Наш выбор заключался ещё и в том, чтобы дать отдых Крэйгу Андерсону.

Гол «Бостона» в овертайме после недопонимания Шульца и Самсонова? Похоже, что один из них решил сыграть, оставив шайбу за воротами, а другой собирался выходить из зоны. Просто небольшое недопонимание. Игра уже позади. Думаю, что Самсонов провёл чертовски хороший матч», — цитирует Лавиолетта журналистка Washington Post Саманта Пелл в «Твиттере».

«Сегодня вклад Самсонова в нашу игру был огромен. Нечего добавить по сегодняшней игре, могу лишь сказать, что не нужно вешать нос, «Вашингтон» может играть гораздо лучше. Если бы Самсонов не стоял на голове в этом матче, то нас бы не было во втором овертайме», — сказал защитник «Вашингтона» Джон Карлсон.