Капитана «Вашингтона» можно понять. Он забивает и блокирует опасные броски в концовке, а его партнёры «привозят» на ровном месте.

Овечкин психанул после ошибки Самсонова в овертайме! Орал и с размаха сломал клюшку о борт

Серия между «Вашингтоном» и «Бостоном» перебралась в столицу Массачусетса, и в составе «Кэпиталз» произошли серьёзные изменения: в строй вернулись россияне Илья Самсонов и Евгений Кузнецов. Снять дисциплинарные санкции с нерадивых подопечных Лавиолетта заставили нестабильная игра вратаря-ветерана Крэйга Андерсона, а также травма центрфорварда Ларса Эллера.

Прошлые матчи противостояния радовали результативными первыми периодами, в этот же раз голов пришлось ждать аж до середины игры. Счёт открыл «Вашингтон» в большинстве, и это была шайба имени Овечкина. Сначала россиянин сделал всё, чтобы у «Кэпиталз» не закончилось владение в чужой зоне, а затем здорово открылся под Энтони Манту и с пятачка переиграл Раска.

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Этот гол стал юбилейным для Овечкина. 70-м в Кубке Стэнли и 800-м в карьере Александра в НХЛ. Шикарные цифры!

Радовались гости недолго. «Бостон» мгновенно отреагировал на пропущенную шайбу и отыгрался через 56 секунд, причём сделал это красиво. «Мишки» накрыли соперника в чужой зоне, Крэйг Смит сделал хитрющую передачу на пятачок Холлу, где Тейлор мастерски разобрался с Самсоновым в ближнем бою.

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Под конец второго периода «Вашингтон» снова вышел вперёд. Энерджайзеры «столичных» из четвёртого звена Ник Дауд и Гарнет Хэтэуэй с помощью активного прессинга перехватили шайбу в зоне «Бостона» и разыграли нехитрую комбинацию с броском и подставлением на пятачке.

Но и на этот гол у «Бостона» нашёлся ответ, хоть уже и в третьем периоде. На 52-й минуте у «мишек» сработало большинство: Макэвой и Бержерон доставили шайбу на пятак, где Брэд Маршан здорово попал по ней с лёта.

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После этого игра успокоилась и докатилась до овертайма. Третьего подряд в этой упорнейшей серии! Хотя за три минуты до конца основного времени у Маршана был отличный момент для победного гола, но опасный бросок форварда «Бостона» заблокировал прилетевший в оборону Овечкин.



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В дополнительное время ни «Бостон», ни «Вашингтон» не думали рисковать, поэтому хоккей можно бы было даже назвать скучным, если бы не фирменное напряжение плей-офф и понимание того, что всего один момент может решить судьбу игры.



В результате так всё и случилось. В начале второго овертайма банальный заброс «Бостона» в зону «Вашингтона» обернулся голом! Илья Самсонов и Джастин Шульц не поняли друг друга в простой ситуации, и этим воспользовался Крэйг Смит.

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Очень обидный гол для «Вашингтона», но хоккей — это игра ошибок. В этом матче решающую оплошность допустили «столичные», «Бостон» выиграл встречу и вышел вперёд в самой упорной серии первого раунда Кубка Стэнли. Этот факт сильно разозлил капитана «Кэпиталз» Александра Овечкина, который не сумел сдержать эмоции после глупой пропущенной шайбы и натурально психанул. Ови с размаху сломал клюшку о борт, а затем орал и ругался на партнёров, допустивших такой нелепый промах.

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Что ж, посмотрим, как это поражение скажется на «Вашингтоне». По-настоящему характерные команды в таких ситуациях становятся только сильнее.