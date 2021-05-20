Овечкин забил 800-й гол в карьере в НХЛ, став 6-м игроком, достигшим этой отметки

В эти минуты в Бостоне на стадионе «Ти-Ди Гарден» проходит третий матч серии плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Бостон Брюиз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».
На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче 2:1 в пользу «Вашингтона». За столичный клуб один из голов забил российский нападающий Александр Овечкин. Таким образом, россиянин забил 800-й гол в карьере – 730 в регулярном чемпионате и 70 в плей-офф. Он стал шестым игроком, который достиг этого показателя. Больше него забивали Марк Мессье (803), Яромир Ягр (844), Бретт Халл (844), Горди Хоу (869) и Уэйн Гретцки (1016).
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На данный момент счёт в серии между «Вашингтоном» и «Бостоном» равный – 1-1. Матчи серии плей-офф проходят до четырёх побед.
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