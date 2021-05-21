Первая сенсация на ЧМ! Латвия во главе с Бобом Хартли всухую разбила канадцев!

На стартовавшем сегодня чемпионате мира по хоккею – 2021 в Латвии состоялся второй матч группы B, в котором сборная Канады встретилась с хозяевами турнира. В предыдущий раз эти команды выясняли отношения в 2018 году. Тогда «кленовые листья» привезли в Данию довольно сильный состав с Коннором Макдэвидом, Райаном О’Райлли, Мэттью Барзалом и Бо Хорватом, но сломить сопротивление подопечных Боба Хартли, допустив всего 15 бросков в створ своих ворот, смогли только в овертайме. На этот раз в столицу Латвии приехал далеко не такой звёздный коллектив. Лишь три игрока канадцев – форвард Адам Хенрик, голкипер Дарси Кемпер и защитник Трой Стечер – ранее выступали на чемпионатах мира, для девяти хоккеистов этот турнир стал первым в форме национальной сборной на всех возрастных уровнях.

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В заявке латвийцев оказалось куда больше игроков с международным опытом. Костяк состава организовали игроки, принимавшие участие на предыдущем форуме в Словакии. Однако хозяева турнира недосчитались усиления из НХЛ. Из-за океана в расположение команды прилетели лишь голкипер Матис Кивлениекс, большую часть сезона проведший либо на скамейке запасных «Коламбуса», либо в его фарм-клубе, и защитники Кристиан Рубинс и Янис Якс, игравшие в АХЛ.

С каким бы беззвёздным и скромным по именам составом ни приезжала сборная Канады, она всегда является фаворитом не только в матче с Латвией (12 побед в 12 встречах на мировом первенстве), но и на всём чемпионате мира. Именно это подопечные Жерара Галлана бросились доказывать с первых же минут встречи. Канадцы сходу завладели шайбой и заставили попотеть Кивлениекса, нанеся 6 бросков за 5 стартовых минут. Латвийцы пытались найти свой шанс в контратаке, но их выпады раз за разом пресекались обороной соперника.

Хорошая возможность создать угрозу воротам Дарси Кемпера представилась прибалтам на исходе 7-й минуты встречи, когда Брэндон Пирри отправился отбывать штраф за подножку. Сборная Латвии хорошо смотрелась в большинстве, грамотно выстроившись в зоне канадцев и уверенно передвигая шайбу, но нанесла лишь один бросок в створ (который стал первым со стороны хозяев турнира за матч), не доставивший проблем обороняющимся «кленовым листьям». Зато со второй попытки организованная игра спецбригады большинства всё-таки принесла свои плоды. Канадцы беспрепятственно позволили Рональду Кениньшу войти в зону и из правого круга вбрасывания сделать передачу в центр, где никем не прикрытый Микс Индрашис направил игровой снаряд прямиком в «домик» Кемперу. Североамериканцы явно не ожидали от соперника такой наглости: шайба пересекла линию за полторы секунды до конца периода.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

В раздевалки команды отправились при минимальном преимуществе сборной Латвии. Такой промежуточный результат явно не вытекал из хода встречи. При игре в равных составах финалисты ЧМ – 2019 полностью подавили атакующую линию латвийцев и сами могли неоднократно открывать счёт, но на последнем рубеже был хорош Кивлениекс.

Во втором периоде хоккей стал обоюдоострым. Канадцы, кажется, всё ещё не могли прийти в себя после пропущенного гола, который придал латвийцам импульс. Откровенно говоря, к следующему взятию ворот ближе были подопечные Боба Хартли, нежели Жерара Галлана. Прибалты имели несколько неплохих шансов в начале двадцатиминутки, выстояли в меньшинстве, а затем имели стопроцентный шанс удвоить преимущество, но Ральф Фрейбергс не смог переиграть уже лежащего на льду голкипера канадцев.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Тем не менее уверенность игроков сборной Латвии в собственных силах росла с каждой минутой, и игровая инициатива всё больше переходила к ним в руки. Хоть действия латвийцев в атаке и выглядели сумбурно, это не помешало им в середине периода забросить вторую шайбу. Оскар Батня подставил клюшку под наброс Кениньша, чем оставил Кемпера не у дел.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Оставшуюся часть периода канадцы пытались оказать давление на ворота Кивлениекса, который продолжал отбивать всё, что летело в его сторону. Хозяева льда же старались не рисковать и играли очень осторожно, изредка выбираясь в контратаки и не создавая большого количества опасных моментов.

Заключительный отрезок начался с обоюдных удалений, ни одно из которых не было конвертировано в заброшенные шайбы. На 9-й минуте периода Латвия до конца встречи потеряла автора второго гола Батню, получившего травму внутренней стороны бедра после столкновения с Габриэлем Виларди. Канадцы стали наращивать темп и имели шансы отыграться, даже играя в меньшинстве, но поймавший кураж Кивлениекс раз за разом не давал себя пробить. В то же время одной из редких возможностей едва не воспользовались латвийцы, но Кемпер оставил свою сборную в игре.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Правда, никаких дивидендов 26-кратным чемпионам мира из этого извлечь не удалось. За три минуты до конца основного времени голкипер был заменён на шестого полевого игрока, что привело лишь к ещё паре сейвов, общее число которых достигло 38, в исполнении героя матча Матиса Кивлениекса.

2:0 – Латвия во главе с Бобом Хартли впервые разбивает Канаду и вершит главную сенсацию не только первого игрового дня, но и, возможно, всего турнира.