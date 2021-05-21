Сборная Канады определилась с капитаном на чемпионате мира

Пресс-служба сборной Канады сообщила, что капитаном команды на чемпионате мира будет форвард «Анахайм Дакс» Адам Хенрик. Вице-капитанами назначены Коннор Браун и Колин Миллер.

Чемпионат мира стартует сегодня, 21 мая.

В группе А сыграют Россия, Чехия, Швеция, Швейцария, Словакия, Дания, Беларусь и Великобритания.

В параллельной группе четвёрку лучших определят команды Канады, Финляндии, США, Германии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана. 3 июня в столице Латвии пройдут четвертьфинальные матчи, 5 июня состоятся полуфиналы, а завершится турнир 6 июня матчами за золотые и бронзовые медали.

Действующим чемпионом мира является команда Финляндии, которая в финале ЧМ-2019 переиграла сборную Канады. Российская команда на том турнире завоевала бронзовые медали, обыграв в матче за третье место сборную Чехии.