Кто-то старается поддеть нашу сборную, которая играет на ЧМ без флага и гимна, но есть те, кто устал смотреть на это безобразие.

«Полное убожество — притворяться, что России не существует на ЧМ. Все знают её гимн»

Начало чемпионата мира по хоккею в Риге подняло в СМИ волну обсуждения статуса сборной России на турнире. С одной стороны – по решению ВАДА наша команда вынуждена выступать без национального гимна и без герба на груди, а в трансляциях сборную подписывают не как Россию, а как команду ОКР. Латвийские СМИ перед стартом турнира даже провели расследование, почему на улицах Риги развесили флаги России наряду с флагами других стран-участниц турнира.

С другой стороны – на сайте ИИХФ всё, как и должно быть. Россия – это Россия, и в отчётах о матче с чехами тоже никто не стесняется указывать настоящее название нашей сборной. У кого-то это вызвало вопросы.

«Я думал, Россия будет играть под нейтральным флагом на ЧМ, а не как сборная России», — удивляется известный финский журналист Ристо Пакаринен.

«Чемпионат мира начался с победы российской команды, которую технически нельзя называть Россией, использовать на турнире её логотип, флаг или гимн. Михаил Григоренко забил за 19 секунд до конца и принёс победу над чехами», — пишет американский журналист Крис Питерс.

«Я решил, что буду просто называть эту сборную Россией и использовать в сообщениях её флаг во время чемпионата мира. Во-первых, это мышечная память. Во-вторых, мы и так знаем, кто они. В-третьих, я не официальный аккаунт, мне не платят за то, чтобы писать её название как положено», — пишет канадский болельщик Ник, который всегда следит за международными хоккейными турнирами и ведёт в «Твиттере» текстовые трансляции матчей.

«Все и так знают, что это русские, зачем притворяться?»

Кстати, СМИ никто не обязывал предавать слово «Россия» забвению – и зарубежные издания не устраивают цирк с «ОКР» и пишут как есть – Россия. Обозреватель Aftonbladet Матс Веннерхольм даже написал по этому поводу колонку, главный посыл которой: раз допустили Россию на турнир, какой смысл притворяться, что её тут нет?

«Россия выиграла первый матч с Чехией, после чего прослушала мелодию из концерта Чайковского для фортепиано № 1. Это наказание? Нет, это просто смешно. Если вы допустили Россию на турнир, они должны играть в своих национальных джерси и слушать свой национальный гимн после матча. Полное убожество – притворяться, что России не существует на чемпионате мира. Все знают, как звучит её гимн.

Можно обсуждать, нужно ли было допускать их на турнир или нет, но если решение принято, нужно допускать их в полной мере.

Всё равно все знают, как выглядит форма России. Если предполагалось, что это наказание, то я не понимаю его смысла.

Возвращаясь к игре, я считаю чехов фаворитами на золото, Россию ставлю второй. Но именно русские впечатлили усилением из НХЛ и на удивление цельной командой, в которой все работали друг за друга», — написал Веннерхольм в своей колонке.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно в официальном ютуб-аккаунте ИИХФ.

Я видел, что российским игрокам было необычно слышать музыку Чайковского вместо гимна, всем было необычно. Российский гимн очень мощный, узнаваемый. Но что ж — как есть, так есть, следующие два года будем слушать Чайковского, это тоже отлично», — цитирует президента ИИХФ Рене Фазеля ТАСС.