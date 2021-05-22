Овечкин в ударе! Забил сломанной клюшкой и снёс шлем с Маршана могучим силовым!

Но его «Вашингтон» на грани вылета из плей-офф НХЛ, и Александр скоро может приехать на ЧМ в Ригу.

Три первых матча серии «Вашингтон» — «Бостон» закончились овертаймом, так что это противостояние смело можно назвать самым упорным в первом раунде нынешнего Кубка Стэнли. Однако в последних двух играх бросалось в глаза, что «мишки» в дополнительное время выглядели свежее «столичных» и в результате додавливали команду Овечкина, у которой ещё и возникли проблемы с вратарями.

Четвёртая игра показала, что это было не ложное ощущение. «Бостон» забрал её уверенно, по-хозяйски, не оставив «Вашингтону» шансов. В первой половине игры «Кэпиталз» ещё держались, Илья Самсонов сохранял ворота на замке, но на 28-й минуте третий гол в серии забил Брэд Маршан. Канадец классно подправил шайбу на пятачке после броска Пастрняка в большинстве.

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А в начале третьего периода «Бостон» просто прибил гостей голевым дуплетом. На 41-й минуте «мишки» реализовали ещё одно большинство: Пастрняк снова бросил из круга вбрасывания, но на этот раз шайбе никто не помогал найти путь в ворота.

А через 34 секунды уже в равных составах Чарли Койл воспользовался неразберихой в обороне «Вашингтона» и добил с пятачка.

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3:0 — по такой игре это был приговор. И даже относительно быстрый ответный гол в исполнении Александра Овечкина не сильно изменил картину. Шайба, кстати, получилась весьма удивительной. Ови в большинстве выстрелил из своего офиса, но в момент броска у россиянина сломалась клюшка! Отлетевший крюк слегка дезориентировал защиту «Бостона», а шайба полетела на пятачок, где встретилась с коньком Брэндона Карло и юркнула в ворота.

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Это 71-й гол Овечкина в плей-офф НХЛ, в списке снайперов Кубка Стэнли всех времён он вышел на 16-е место, обогнав Айзермана и сравнявшись с Брайаном Троттье.



Но никакого позитивного продолжения для «Вашингтона» из этой шайбы не последовало. Более того, через 10 минут «Бостон» реализовал третье большинство в матче. Ещё один классный розыгрыш от «мишек», ещё один шикарный бросок в «девятку». В этот раз от Мэтта Грызлика.

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4:1 — третья победа «Бостона» в серии, «Вашингтон» встаёт на грань вылета из плей-офф, а Овечкин теперь в шаге от возможного приезда в расположение сборной России на чемпионат мира в Риге.

Но уж Александр-то точно будет биться в плей-офф НХЛ до последнего. В сегодняшнем матче, где у «Вашингтона» ничего не получалось, россиянин был в ударе и провёл шесть силовых приёмов, среди которых абсолютно шикарный хит на Маршане. «Бульдозер» Ови буквально «расколол» форварда «Бостона», снеся с того шлем!

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На этот хит Александр получил ответ через несколько минут. Правда, несколько подленький: Пастрняк атаковал Ови со спины, а Маршан налетел на лидера «Кэпиталз», когда тот пытался встать.

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Но жёсткая игра на грани (или за гранью) фола — это «фишка» этой серии, а хоккеисты «Вашингтона» тоже не выглядят белыми и пушистыми. Например, во втором периоде Дмитрий Орлов так встретил Кевана Миллера на своей синей линии, что американского защитника пришлось доставить в больницу.

Кстати, Орлов здесь получил удаление, и в этом большинстве «Бостон» и открыл счёт в матче.



Словом, это плей-офф во всей красе. Но классная серия между «Вашингтоном» и «Бостоном» рискует закончиться очень быстро, если «столичные» не возьмут себя в руки.