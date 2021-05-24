Позор канадского хоккея. «Кленовые листья» ещё никогда не начинали ЧМ с трёх поражений!

Подопечные Жерара Галлана в Латвии никак не могут набрать хотя бы одно очко на чемпионате мира.

Для сборных Германии и Канады старт чемпионата мира в Латвии выдался абсолютно разным. К очной встрече одна из команд подошла в статусе самой забивающей, другая — самой нерезультативной. И если представить, что сперва речь идёт о Канаде, а затем — о Германии, то большого удивления это не вызовет. Но в этом и прелесть нынешнего чемпионата мира, что на первый план здесь выходят те команды, чьи положительные результаты до начала форума невозможно было предсказать. И в качестве сборной с наибольшим количеством заброшенных шайб этот матч начинали именно представители Германии. Подопечные Тони Сёдерхольма до сегодняшней победы сборной Латвии возглавляли группу B, устроив перестрелку с итальянцами (9:4) и уверенно переиграв норвежцев (5:1).

Канада же выдала худший старт в истории чемпионатов мира, всухую уступив сборной Латвии (0:2), а затем потерпев сокрушительное поражение от команды США (1:5). И если после матча с хозяевами турнира канадцы могли сетовать на большой размер площадки, то проигрышу географическим соседям, также привыкшим играть на маленьком льду, не могло быть никаких оправданий.

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Всего один гол за две игры — так мало на ЧМ-2021 не забивает никто. Несмотря на всю беззубость атакующей линии, перед игрой с немцами основные изменения Жерар Галлан произвёл в обороне, перетасовав вторую, третью и четвёртую защитные пары. Место в воротах занял завершавший матч с американцами Эдин Хилл, а начинавший две предыдущие встречи Дарси Кемпер вовсе не попал в заявку.

В начале первого периода канадцы устремились к воротам Матиаса Нидербергера, пытаясь доказать, что неудачный старт турнира был не более чем случайностью. Однако сборной Германии удалось выдержать натиск соперника и выровнять расстановку сил в матче. В середине периода европейцы провели мощный отрезок и открыли счёт. Том Кюнхакль протащил шайбу вдоль борта и с разворота отдал эффектный пас на Штефана Лойбля, находившегося в полном одиночестве в левом круге вбрасывания. Форвард немцев, не теряя времени, сильным броском отправил снаряд в дальний угол ворот Хилла.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Не успели канадцы прийти в себя, как им снова пришлось вынимать шайбу из сетки. Маттиас Плахта, выехав из-за ворот в зоне атаки, сделал наброс на пятачок. Шайба не дошла до его товарища по команде, но этого и не потребовалось — отскочив от конька защитника, игровой снаряд предательски пересёк линию ворот, принеся Германии двойное преимущество. Между двумя голами прошло всего 36 секунд.

Разумеется, такое развитие событий не могло радовать Жерара Галлана, и наставник канадцев взял для своей команды тайм-аут, который определённо пошёл «кленовым» на пользу. Им удалось собраться и отыграть одну шайбу. Мориц Зайдер прямо перед своим голкипером отвлёкся на Майкла Бантинга и вступил с ним в перепалку. Этим воспользовался Ник Пол, отправив шайбу прямо в тот угол, где находились столкнувшиеся игроки. В итоге защитник немцев не смог заблокировать бросок сам и не дал отразить его Нидербергеру.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Во втором периоде канадцы взвинтили темп и усилили давление на соперника. Немцы не успевали за заданными североамериканцами скоростями и были вынуждены часто фолить — игроки сборной Германии пять раз отправлялись на скамейку штрафников, дважды канадцы играли впятером против троих оппонентов. Но ни одной из предоставленных возможностей «кленовые» не воспользовались — защитники отбивали броски не хуже вратаря, самоотверженно встречая каждую шайбу. Официальный твиттер-аккаунт ИИХФ, уже не раз отметившийся своим юмором по ходу ЧМ, пошутил и на этот счёт:



«Канада: *бросает*



Германия: *заблокировано*»

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Правда, однажды шайба всё-таки пересекла линию ворот сборной Германии, но чуть ранее арбитры остановили игру, потеряв снаряд из виду.

В третьей двадцатиминутке немцы снова получили удаление и даже едва не отличились в меньшинстве. Неудачная обработка канадцем шайбы привела к выходу один на один Тобиаса Ридера, однако Эдин Хилл не дал себя переиграть.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

«Кленовые» продолжали безуспешно давить, а за две минуты до конца сменили вратаря на шестого полевого. Но едва стоило Хиллу покинуть ворота, как в них тут же прилетела третья шайба. После очередного заблокированного немцами броска снаряд оказался у Корбиниана Хольцера, который из своей зоны отправил его прямиком в сетку.

Канада нанесла 40 бросков по воротам Нидербергера (по ощущениям, ещё столько же приняли на себя защитники), но забила лишь однажды. После трёх матчей на счету кленовых всего две заброшенные шайбы и 0 (ноль!) очков! Три поражения на старте — настоящий позор для всего канадского хоккея.

Немцы же вместе со словаками продолжают идти по турниру без потерь. Коллектив Тони Сёдерхольма вернул себе первую строчку в группе B.