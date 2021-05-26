Российский форвард упустил супермомент на ЧМ! Бросок Шалунова остановил датский вратарь

Сборной России после поражения от словаков со счётом 1:3 предстояло сыграть с датчанами в очередном матче группового этапа чемпионата мира. Интересно, что соперники встречались друг с другом в рамках чемпионата мира десять раз. Россияне победили во всех десяти играх.
«Правда в словах Каменева о расхлябанности сборной России есть. Мы теперь знаем, как работать в этом плане. Соперник выиграл за счёт хорошей самоотдачи. Это для нас хороший урок. Без полной самоотдачи никого не обыграть», — говорил главный тренер россиян Валерий Брагин после поражения от Словакии.
Положительная статистика в играх с датчанами совершенно не значила, что команде Валерия Брагина стоило играть спустя рукава и недооценивать соперника. О расслабленности не могло идти и речи, тем более что сенсаций на нынешнем турнире хватает. Те же датчане в первом круге сенсационно переиграли Швецию со счётом 4:3 в основное время. В общем, дать бой может абсолютно любой соперник, в этом уже многие убедились.
Например, с ходу поймал кураж вратарь датчан Себастьян Дам. В эпизоде с большинством россиян Шалунов на дальней штанге замыкал прострел партнёра, голкипер переместился и в эффектном броске спас команду. При этом сперва страж ворот справился с атакой в упор, а уже затем неимоверным образом совершил главное спасение. И как только ему это удалось? Известно, наверное, только самому Даму.
Всё говорило о том, что лёгкой прогулки у нашей национальной команды не будет.
Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Первый период прошёл в равной борьбе. У россиян было два хороших момента в большинстве, но не удалось их реализовать. Сборная России нанесла 10 бросков по воротам соперника, а Дания — 7. Команды заработали по одному удалению. Датчане выиграли 12 вбрасываний, а россияне — 9.
И как тут было не вспомнить про нереализованный супермомент от Шалунова? Ох, как же нужен был тот гол российской сборной. Думается, этот эпизод будут ещё долго крутить по датскому спортивному телевидению.
- 26 мая 2021
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