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ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей, турнирная таблица, расписание игр на 25 мая

ЧМ-2021
ЧМ-2021
Все турниры
  • Даты проведения:
    21.05.2021—06.06.2021
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    16
Статистика турнира
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Исторические поражения России и Канады, сенсационные лидеры групп. Что происходит на ЧМ
Дмитрий Сторожев
ЧМ по хоккею – 2021, видеообзоры матчей
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Обзоры матчей, главные статьи и новости, расписание на сегодня – в этом материале.

В четвёртый игровой день чемпионата мира сборные Словакии и Германии сенсационно закрепили за собой первые места в группах A и B, обыграв с одинаковым счётом 3:1 сборные России и Канады соответственно. Для россиян это поражение стало первым за 17 лет в матчах со словаками на чемпионатах мира, а канадцы впервые за всю историю ЧМ начали турнир с трёх проигранных матчей.

Турнирная таблица чемпионат мира по хоккею - 2021

Видеообзоры матчей четвёртого игрового дня

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Словакия
Окончен
3 : 1
Россия
1:0 Келемен (Роман) – 30:00' (5x5)   1:1 Барабанов (Толчинский, Слепышев) – 31:06' (5x4)   2:1 Гернат (Гривик, Цегларик) – 53:19' (5x4)   3:1 Дялога (Цегларик, Гривик) – 58:59' (en)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 16:15 МСК
Латвия
Окончен
3 : 0
Италия
1:0 Карсумс (Крастенбергс) – 32:08' (5x5)   2:0 Дарзиньш (Джериньш, Фрейбергс) – 58:48' (en)   3:0 Карсумс – 59:48' (en)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа A
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Чехия
Окончен
3 : 2
ОТ
Беларусь
0:1 Шарангович (Костицын) – 25:52' (5x5)   1:1 Коварж (Гронек, Моравчик) – 29:44' (5x5)   2:1 Задина (Гронек) – 33:03' (5x4)   2:2 Ерёменко (Лопачук, Шинкевич) – 51:30' (5x5)   3:2 Кубалик (Ганзл, Грубец) – 61:23' (3x3)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

ЧМ-2021. Группа B
24 мая 2021, понедельник. 20:15 МСК
Германия
Окончен
3 : 1
Канада
1:0 Лойбль (Кюнхакль, Ридер) – 10:46' (5x5)   2:0 Плахта (Айзеншмид) – 11:24' (5x5)   2:1 Пол (Миллер) – 18:19' (5x5)   3:1 Хольцер (Плахта, Нёбельс) – 57:59' (en)

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком четвёртого дня стал голкипер сборной Германии Матиас Нидербергер. На награду также претендовали вратари сборной Словакии Юлиус Гудачек и сборной Италии Джастин Фацио, а также нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Для меня это был особенный матч, ведь я знаю всех игроков в сборной России. Их генменеджер был моим генменеджером в «Спартаке», их тренер вратарей работал со мной в «Спартаке». Большая победа для меня, но в первую очередь — для команды. Счастлив, что сегодня победили, это не случайность. Мы играли лучше России, хорошо катались, держали шайбу, создавали моменты. Это важно для нашей уверенности в том, что мы можем обыгрывать любого на этом чемпионате мира.

Уверенность сейчас из нас так и прёт, но надо идти дальше, продолжать играть так же. У нас молодая команда — есть ребята 17, 18, 19 лет, для которых это первый чемпионат мира. Забавно, что мы с ещё одним вратарём Конрадом — одни из главных старичков в команде. Это новая ситуация для меня, раньше я как раз был молодым, а теперь — уже ветеран, стараюсь помогать команде. Нам надо продолжать играть в том же духе. Следующий матч будет очень важен, у Швейцарии одна из лучших команд на турнире», — прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной России голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек.

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Расписание матчей на 25 мая

ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
Великобритания
Не начался
Дания
ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 16:15 МСК
США
Не начался
Казахстан
ЧМ-2021. Группа A
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Швейцария
Не начался
Швеция
ЧМ-2021. Группа B
25 мая 2021, вторник. 20:15 МСК
Финляндия
Не начался
Норвегия
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