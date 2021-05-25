Исторические поражения России и Канады, сенсационные лидеры групп. Что происходит на ЧМ

В четвёртый игровой день чемпионата мира сборные Словакии и Германии сенсационно закрепили за собой первые места в группах A и B, обыграв с одинаковым счётом 3:1 сборные России и Канады соответственно. Для россиян это поражение стало первым за 17 лет в матчах со словаками на чемпионатах мира, а канадцы впервые за всю историю ЧМ начали турнир с трёх проигранных матчей.

Видеообзоры матчей четвёртого игрового дня

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Посмотреть видео можно в официальном «твиттере» ИИХФ.

Игрок дня

По мнению болельщиков, лучшим игроком четвёртого дня стал голкипер сборной Германии Матиас Нидербергер. На награду также претендовали вратари сборной Словакии Юлиус Гудачек и сборной Италии Джастин Фацио, а также нападающий сборной Латвии Мартиньш Карсумс. Голосование проводилось на официальной странице ИИХФ в «Твиттере».

Цитата дня

«Для меня это был особенный матч, ведь я знаю всех игроков в сборной России. Их генменеджер был моим генменеджером в «Спартаке», их тренер вратарей работал со мной в «Спартаке». Большая победа для меня, но в первую очередь — для команды. Счастлив, что сегодня победили, это не случайность. Мы играли лучше России, хорошо катались, держали шайбу, создавали моменты. Это важно для нашей уверенности в том, что мы можем обыгрывать любого на этом чемпионате мира.

Уверенность сейчас из нас так и прёт, но надо идти дальше, продолжать играть так же. У нас молодая команда — есть ребята 17, 18, 19 лет, для которых это первый чемпионат мира. Забавно, что мы с ещё одним вратарём Конрадом — одни из главных старичков в команде. Это новая ситуация для меня, раньше я как раз был молодым, а теперь — уже ветеран, стараюсь помогать команде. Нам надо продолжать играть в том же духе. Следующий матч будет очень важен, у Швейцарии одна из лучших команд на турнире», — прокомментировал победу своей команды в матче чемпионата мира со сборной России голкипер сборной Словакии Юлиус Гудачек.

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