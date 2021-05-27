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Нападающий сборной России Иван Морозов забросил и отдал голевой пас в игре с Данией на ЧМ

Не зря Морозов носит номер Овечкина! Русский форвард провёл крутой матч на ЧМ
Павел Панышев
Иван Морозов
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Забросил важнейшую шайбу, а затем выиграл кочевое вбрасывание. В итоге сборная России дожала датчан.
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Сборная России со счётом 3:0 переиграла национальную команду Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Лучшим, на наш взгляд, в команде-победительнице стал нападающий Иван Морозов, выступающий, как и звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, под восьмым номером.

«Ждёте, что Россия всем 10 шайб забросит?». Что говорят о сложной победе наших над Данией «Ждёте, что Россия всем 10 шайб забросит?». Что говорят о сложной победе наших над Данией

Важный гол Морозова

Именно центральный нападающий россиян открыл счёт в матче с датчанами, реализовав большинство в концовке второго периода.

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Бурдасов от борта набросил на пятак, Воронков поборолся перед воротами, после чего шайба отскочила к Морозову, который с близкого расстояния пробил вратаря Себастьяна Дама. Который, кстати, провёл очень приличный матч. Вспомните хотя бы его сейв в эпизоде с броском Шалунова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Выигранное вбрасывание – гол Воронкова

Иван отлично себя проявил и в концовке встречи. Выигранное вбрасывание, особенно в чужой зоне, значит очень многое. В чём мы в очередной раз и убедились.

Именно Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Воронков подхватил шайбу и прицельно бросил в дальнюю девятку. Дам не успел среагировать, да и как среагируешь на такой убойный бросок?

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

«То, что было в раздевалке, я вам говорить не буду»

В общении с прессой Иван Морозов ведёт себя достаточно скромно, что доказала пресс-конференция после победы над Данией.

«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — сказал Морозов журналистам.

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