Не зря Морозов носит номер Овечкина! Русский форвард провёл крутой матч на ЧМ

Сборная России со счётом 3:0 переиграла национальную команду Дании в рамках группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года. Лучшим, на наш взгляд, в команде-победительнице стал нападающий Иван Морозов, выступающий, как и звёздный форвард «Вашингтона» Александр Овечкин, под восьмым номером.
Важный гол Морозова
Именно центральный нападающий россиян открыл счёт в матче с датчанами, реализовав большинство в концовке второго периода.
Бурдасов от борта набросил на пятак, Воронков поборолся перед воротами, после чего шайба отскочила к Морозову, который с близкого расстояния пробил вратаря Себастьяна Дама. Который, кстати, провёл очень приличный матч. Вспомните хотя бы его сейв в эпизоде с броском Шалунова.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
Выигранное вбрасывание – гол Воронкова
Иван отлично себя проявил и в концовке встречи. Выигранное вбрасывание, особенно в чужой зоне, значит очень многое. В чём мы в очередной раз и убедились.
Именно Морозов выиграл вбрасывание в чужой зоне, Воронков подхватил шайбу и прицельно бросил в дальнюю девятку. Дам не успел среагировать, да и как среагируешь на такой убойный бросок?
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.
«То, что было в раздевалке, я вам говорить не буду»
В общении с прессой Иван Морозов ведёт себя достаточно скромно, что доказала пресс-конференция после победы над Данией.
«Как решали проблему с настроем на игру после словаков? То, что было в раздевалке, я вам не буду говорить. Взаимодействие с Воронковым? Мы ещё со словаками выходили с ним вместе. Но здесь все отличные партнёры, это же сборная России. Хороший гол у меня получился, шайба отскочила мне, и я забил», — сказал Морозов журналистам.
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