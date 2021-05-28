Михеев мог войти в историю «Торонто», но загубил супермомент за 10 секунд до сирены!

«Торонто» и «Монреаль» в первом раунде плей-офф выдают увлекательнейшее дерби клубов «оригинальной шестёрки». Канадским командам, конечно, не хватает зрителей на аренах, они с завистью смотрят видео с американских стадионов, куда пускают всё больше и больше людей, но правила есть правила — ничего не попишешь.

«Монреаль» эпично выиграл первый матч противостояния, забив победный гол в концовке матча в меньшинстве, но затем «Торонто», как будто подтверждая статус фаворитов серии, взял три встречи к ряду, причём дважды разгромил «Канадиенс» 5:1 и 4:0.

Сегодня «листья» вернулись на «Скотиабанк-Арену», чтобы добить «Монреаль», но… Эта серия ещё не закончена!



У «Торонто» возникли проблемы уже на старте игры, к 9-й минуте «Мэйпл Лифс» проигрывали уже 0:2, причём дважды постарался Йоэль Армиа. Финн открыл счёт после того, как Корри Перри спорным силовым приёмом поспособствовал потере шайбы Расмусом Сандином.

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А через три минуты форвард «Монреаля» лучше всех разобрался на пятачке ворот Джека Кэмпбелла. Получив хорошее преимущество, «Канадиенс» взяли игру под контроль, удачно сдерживали попытки «Торонто» отыграться, а в начале второго периода забросили свою третью шайбу. Снова не лучшим образом сыграл Сандин, позволивший Еспери Котканиеми обокрасть себя за воротами и вылезти на пятачок, где финн уже расправился и с Кэмпбеллом.

3:0 к 25-й минуте — победа у «Монреаля» в кармане? Ничего подобного. «Торонто» — по-хорошему сумасшедшая команда, от которой можно ждать чего угодно. Камбэк «листьев» начался на 27-й минуте, когда Зак Хайман с пятачка протолкнул шайбу мимо Прайса, а продолжился дублем Джейка Маззина уже в третьем периоде! Канадский защитник сначала не сильно, но очень точно бросил от синей линии, поразив ближний угол, а затем удачно подставил клюшку на пятачке после броска Гальченюка.

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«Торонто» вытащил матч с 0:3, однако камбэк «листьев» мог быть ещё более впечатляющим, но супермомент загубил Илья Михеев. Россиянин, у которого пока нет очков в матчах Кубка Стэнли, на самом финише основного времени оказался первым на отскоке от Прайса после броска Нюландера, но просто не попал по скачущей шайбе!



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Как же обидно в этот момент было всем, кто переживает за «Торонто»! Забей Михеев, и у «Монреаля» осталось бы менее 10 секунд, чтобы отыграться — это практически невозможно, учитывая вбрасывание в центральном круге. Илья, кстати, мог не просто выиграть матч, а войти в историю клуба, как автор шайбы, которая бы впервые за 17 (!) лет (то есть впервые в постлокаутную эпоху) вывела бы «листьев» во второй раунд Кубка Стэнли.



Но Михеев свой шанс упустил, и теперь «Торонто» придётся ещё помучиться. Потому что в овертайме «Лифс» пропустили очень быстрый гол от Ника Судзуки. Канадец забил после чудовищного обреза соперника в своей зоне и выхода «2 в 0», который Судзуки с Кофилдом реализовали просто идеально.

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Кстати, грубо ошибся в этом эпизоде Алекс Гальченюк — бывший топ-проспект «Монреаля», отыгравший в Квебеке 5 сезонов. Вот такие интересные повороты в этой серии.



«Торонто» в ней по-прежнему лидирует со счётом 3-2, шестая игра состоится на площадке «Монреаля».