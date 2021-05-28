«Они употребили водки и икры на 26 млн рублей». Как финны оклеветали сборную России на ЧМ

Наши получили документ из отеля с опровержением написанного в прессе, но скандал всё равно успел разгореться.

Чемпионат мира 2018 года прошёл в Копенгагене и получился для сборной России неудачным. На групповом этапе команда Ильи Воробьёва заняла второе место. Так получилось, что в параллельной группе третьими стали канадцы, поэтому очная встреча между принципиальными соперниками случилась уже в четвертьфинале.

В результате россияне уступили «кленовым листьям» со счётом 4:5 в овертайме, а решающую шайбу в большинстве забросил Райан О'Райлли. Увы, подвёл свою команду Кирилл Капризов, схлопотавший две минуты, да и судейство американо-финской бригады арбитров Лемелин — Рантала оставляло желать лучшего.

«Кленовые листья», кстати, тот мировой форум тоже не выиграли, сенсационно уступив в полуфинале швейцарцам (2:3). Чемпионами мира стали шведы, с трудом в серии буллитов (3:2) дожавшие «сырных».

Но, как стало ясно позже, слабое выступление стало не единственным поводом пообсуждать сборную России после окончания соревнования. Едкая финская пресса раздула скандал на пустом месте, выдумав целую историю с водкой и икрой (хорошо, что без медведей и цыган).

Финское издание Iltalehti, как оно думало, раскрыло некоторые детали пребывания сборной России на чемпионате мира по хоккею в Дании.

Утверждалось, что из-за досрочного вылета команды с мирового первенства в четвертьфинале уже стал известен счёт за пребывание в одном из датских отелей. Он составил около 355 тыс. евро, что равно примерно 26 млн рублей. Главной статьёй расходов якобы стали крепкий алкоголь и икра.

«У них было реально много икры. Во время турнира также заказывалось значительное количество алкоголя, в основном водки. Я редко видел таких злых и разочарованных клиентов, как в четверг, когда Россия вылетела от Канады. После поражения водка текла ручьём вместе с икрой», — процитировало Iltalehti якобы одного из сотрудников отеля.

Выглядело всё это очень смешно. Нет, конечно, русский человек может выпить и в радости, и в горе, а купить икру в сборной России точно есть на что, люди там выступают состоятельные и обеспеченные. Но съесть икры и выпить водки на 26 млн рублей сложно даже физически. Это, наверное, неделю нужно пить, причём не просыхая.

Конечно, в сборной России не могли оставить столь наглую и откровенно клеветническую публикацию без внимания. Руководство ФХР отправило запрос в отель, в котором проживала сборная, с просьбой прояснить ситуацию и развеять все слухи.

«Отель Tivoli готов выступить с опровержением относительно информации, опубликованной в статье финского издания Iltalehti о пребывании сборной России по хоккею у нас. Материал никак не отражает реального положения дел. Во время пребывания российских хоккеистов мы были в тесном контакте с административным персоналом, обеспечивая специальное диетическое питание. Отель не предоставлял какие-либо спиртные напитки членам российской делегации во время чемпионата мира. Мы резко осуждаем недостоверную информацию, которая была опубликована», — говорилось в пресс-релизе отеля.

В результате финны остались у разбитого корыта, так как все запущенные ими слухи и домыслы были моментально развеяны. Хотя случившееся впору называть не слухами, а натуральной клеветой. Коль уж вы делаете подобные заявления и пишете заметки, порочащие честь людей, то будьте готовы предоставить доказательства. Например, чек из отеля с оплаченным многомиллионным застольем, а не комментарий анонимного сотрудника отеля, который можно легко выдумать и написать от себя.