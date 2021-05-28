Канада вытащила свой матч жизни на ЧМ! Теперь «кленовые» могут помечтать о плей-офф

На любом другом чемпионате мира по хоккею в матче между сборными Канады и Казахстана была бы только одна интрига — сколько шайб забросят «кленовые листья». Но только не на турнире 2021 года! При пустых рижских трибунах происходят настоящие чудеса: вялые и несыгранные канадцы позорятся, проигрывая матч за матчем, а казахстанские хоккеисты бьются за первое место в группе.

Перед очной встречей Казахстан опережал Канаду в таблице на четыре очка, и этот матч имел достаточно большое турнирное значение. Так, в случае победы в основное время подопечные Юрия Михайлиса возглавляли бы группу В и гарантировали себе выход в плей-офф. Поражение же канадцев фактически оставляло «кленовых» без четвертьфинала. Поэтому именно для подопечных Жерара Галлана это был матч жизни.

Казахстан же мог позволить себе проиграть и отложить решение вопроса о выходе в плей-офф на последующие игры с Норвегией и Латвией. Словно в подтверждение этого тезиса Михайлис-старший оставил на скамейке основного голкипера Никиту Бояркина, а место в рамке занял Андрей Шутов.

Канадцы начали матч гораздо активнее и агрессивнее, словно пытаясь выместить всю злость за своё неудачное выступление на турнире. Шутов крутился как белка в колесе, а его визави Дарси Кемпер где-то полпериода вообще оставался без игровой практики.

Вполне логично «кленовые листья» открыли счёт в матче, реализовав первое же большинство. Манджапане, Комтуа и Хенрик яростно окучивали пятачок после отскока от голкипера, и в конце концов бросок форварда «Калгари» достиг цели.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. https://twitter.com/IIHFHockey.

Канадцы продолжили давить и тут же едва не забили второй гол — Шутов выручил после классной комбинации и броска в упор Перфетти. Только после этого Казахстан как-то обозначил свою атакующую игру, могли забить Старченко и Панюков, но Кемпер показал, что он на своём посту не замёрз.



В целом же, по движению и контролю шайбы Канада показывала в первом периоде свой лучший хоккей на турнире. Но счёт к перерыву оставался минимальным, что оставляло хорошие шансы Казахстану.

Впрочем, в самом начале второго отрезка канадцы забросили вторую шайбу: Хенрик подставил клюшку под бросок Пауэра на пятачке. Тут же «кленовые листья» могли доводить счёт до крупного, опасно атаковал тот же Пауэр, но всё закончилось тем, что Казахстан подловил соперника на контратаке. Ошибка в чужой зоне, Михайлис-младший убегает по левому флангу и броском в ближний угол пробивает Кемпера!

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. https://twitter.com/IIHFHockey.

Забив одну, Казахстан существенно добавил в активности, полетел вперёд, но Канада в сегодняшней встрече показывала весьма организованный и солидный хоккей, не позволяла Кемперу нервничать слишком часто и не забывала о собственных острых выпадах. До второго перерыва «кленовые листья» вдоволь поиграли в большинстве, были классные моменты, но больше в этом отрезке забить не удалось.



Выяснение отношений ушло в третий период. От него можно было ждать аккуратной игры от канадцев и открытой от казахов, которым, по большому счёту, нечего было терять. И подопечным Михайлиса удался быстрый гол! Но он стал следствием не какого-то давления Казахстана, а индивидуального мастерства Михайлиса-младшего и ошибки Кемпера.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ. https://twitter.com/IIHFHockey

2:2, Казахстан вернулся в игру и едва на этой волне не снёс канадцев! Парни в синей форме устроили настоящий штурм ворот «кленовых листьев», венцом которого стал супермомент у всё того же Михайлиса. Но форвард не сумел сделать хет-трик, а в ответной атаке забила Канада — бросок Перфетти стал неразрешимой задачей для

Шутова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Эта шайба, как выяснилось позднее, оказалась победной. В оставшееся время Канада не позволила казахам практически ничего, а на последних секундах отправила четвёртую шайбу в пустые ворота.



4:2 — Канада вытащила свой матч жизни на этом ЧМ и теперь, несмотря на провальный старт турнира, может помечтать о выходе в плей-офф. Для этого «кленовым» нужно обыгрывать в последних двух турах Италию и Финляндию. Казахстан же, несмотря на поражение, сохраняет прекрасные шансы на попадание в четвертьфинал. Подопечным Юрия Михайлиса надо обыграть Италию с Норвегией и надеяться, что Латвия не выиграет все свои оставшиеся матчи в основное время.