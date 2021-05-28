Вратарь Казахстана Шутов совершил эффектный сейв после броска в упор

В эти минуты на чемпионате мира — 2021 в столице Латвии, Риге, встречаются сборные Казахстана и Канады. К середине второго периода канадцы выигрывают со счётом 2:1.

На восьмой минуте при счёте 1:0 канадцы выкатились «два в два». Нападающий Коул Перфетти на пятачке сделал прострел на защитника Джейкоба Бернард-Докера, который нанёс бросок в упор. Голкипер Казахстана Андрей Шутов в эффектном падении спас команду.

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На шайбы Эндрю Манджапане и Оуэна Пауэра в начале второго периода ответил голом нападающий Никита Михайлис.

Напомним, чемпионат мира по хоккею 2021 года проходит с 21 мая по 6 июня в Риге (Латвия).