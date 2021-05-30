«Паста для всех!» Хет-трик Пастрняка прервал уникальную серию русского вратаря Сорокина

Илья не проигрывал в плей-офф НХЛ, пока не встретился с чешским снайпером и переполненными трибунами арены в Бостоне.

Сегодня ночью «Бостон» и «Нью-Йорк Айлендерс» открыли второй раунд плей-офф НХЛ. На первой стадии «мишки» и «островитяне» уверенно прошли лидеров Восточного дивизиона «Вашингтон» и «Питтсбург», а теперь им предстояла очная битва за право попадания в топ-4 сильнейших команд сезона.

Наставник «Айлендерс» Барри Тротц на первую встречу определил в ворота своей команды Илью Сорокина. Новокузнечанин всю регулярку значился бэкапом соотечественника Семёна Варламова, однако в первом раунде плей-офф сумел переиграть более опытного коллегу: именно с Сорокиным в воротах «островитяне» добыли все четыре победы над «пингвинами».

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В Бостоне для экс-голкипера ЦСКА поначалу всё тоже складывалось отлично. Сорокин помогал «Айлендерс» сдерживать стартовое давление хозяев «Ти-Ди Гардена», а на 12-й минуте его команда открыла счёт, реализовав первое в матче большинство: Бовиллье удачно подставил клюшку под бросок Добсона.

Но затем за дело взялся большой бостонский снайпер Давид Пастрняк. В конце первого периода чех реализовал большинство броском в дальний угол из круга вбрасывания — у Сорокина не было шансов спасти свою команду.

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А в середине матча бывший обладатель «Морис Ришар Трофи» удачно поймал отскок от российского вратаря и в касание вколотил второй гол, воспользовавшись рикошетом от ноги Пулока.

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На такой переворот «Айлендерс» среагировали очень быстро — не прошло и полутора минут, как Адам Пелеч от синей линии отправил «ракету» точно в «девятку» ворот Раска.

На третий период команды вышли при равном счёте, но «Бостон», смотревшийся солиднее и быстрее весь матч, всё-таки смог дожать соперника. Победный гол на счету Чарли Макэвоя, чей дальний бросок Сорокин попросту не видел из-за маячившего на пятачке Ника Ритчи.

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Но Пастрняк в этот вечер никому не собирался отдавать лавры главного героя. На 56-й минуте чех организовал самый красивый гол матча, совершив великолепный проход после собственного перехвата в средней зоне, сместился в центр с левого фланга и зарядил точно в угол.

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«Паста для всех!», — так в своём «твиттере» отреагировала на голевые подвиги чеха американская спортивная сеть NESN, в очередной раз обыграв прозвище Давида в кулинарной тематике.

Сорокина было жаль, к тому же он, пожалуй, мог выручить в этом эпизоде и оставить «Айлендерс» в игре. Но как же было приятно смотреть на салют из кепок и шарфов болельщиков «Бостона», которые до отказа заполнили домашний стадион. Хоккей из доковидной эпохи возвращается!

В целом же, Илье вряд ли стоит винить себя за поражение «Айлендерс». «Бостон» смотрелся сильнее и заслуженно победил, при этом Сорокин ещё неплохо подтащил. На счету российского голкипера 35 сейвов.

Но его уникальная для вратарей-новичков «Айлендерс» серия побед в плей-офф, увы, прервалась, не выдержав встречи с Пастой.