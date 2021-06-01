«Нам устроят разнос». Что творилось со сборной Швеции после исторического провала на ЧМ

Сборная Швеции должна была провести матч жизни на ЧМ-2021 в Риге, игра с Россией могла стать её спасительной соломинкой, последним шансом запрыгнуть в четвертьфинал. «Тре Крунур» вели 1:0 большую часть игры, но затем пропустили два гола за 12 секунд, а потом и вовсе проиграли по буллитам. На игроков и тренеров было больно смотреть – такой результат для них стал грандиозным провалом.

«Не даёшь результат – нам устроят разнос в СМИ. Знаю, что люди в Швеции недовольны»

Главный тренер сборной Швеции Юхан Гарпенлёв был готов к шквалу вопросов о грандиозном провале «Тре Крунур» и его будущем на посту главного тренера.



— Думали о том, чтобы взять запрос на гол Слепышева?

— Нет.



— Что скажете о двух голах России за 12 секунд, они изменили ход матча?

— Мы играли очень хорошо практически до первой пропущенной шайбы. Совершили ошибку, а Россия – хорошая команда, которая наказывает за ошибки. После вбрасывания в следующей смене мы были не готовы к атаке соперника, это тоже нам повредило. Эти два гола… Такое иногда случается. В матчах с сильным соперником он может всё выжать из своих шансов, сегодня русские это и сделали.

— Почему не сняли вратаря в концовке, ведь победа в основное время давала бы вам больше шансов на четвертьфинал?

— Мы это знали, но и двух очков могло бы быть достаточно. Думали об этом перед матчем и сказали, что не так много шансов забить, когда снимаешь вратаря. А двух очков могло бы быть достаточно, если бы Словакия обыграла Чехию. Поэтому мы не сняли вратаря, посчитали, что лучше попробовать взять два очка.



— Швеция впервые не попала в четвертьфинал, насколько это большой провал для страны и для вас лично, ведь это ваш первый большой турнир?

— Это большой провал для меня как тренера и большой провал для нас как хоккейной нации. Мы недовольны результатом, но что есть, то есть. Мы не можем изменить этот результат. Нам помешали два поражения на старте, особенно с Беларусью. У нас была куча моментов, кажется, мы бросили в сторону ворот 92 раза, но не смогли забить даже один гол и проиграли. Мы должны были выигрывать этот матч, но не смогли, и это поставило нас в сложное положение на остаток турнира.



— Вам жаль своих игроков, чувствуете, что они были достойны лучшей участи?

— Мне их очень жаль, сегодня они вышли биться, показали отличный хоккей. Доволен тем, как играла команда. При счёте 1:0 у нас было несколько попыток в большинстве, создавали очень хорошие моменты. Нам надо было забить ещё и уходить в отрыв в счёте. Но сегодня мы не смогли это сделать. Русские очень опасные и мастеровитые, когда у них возникает момент, они тебя наказывают.

— Как думаете, что вас ждёт в Швеции? Ваши СМИ в ярости.

— Так всё устроено в нашем бизнесе – не даёшь результат, нам — мне и федерации устроят разнос в СМИ. Посмотрим, что будет дальше. Для меня это был непростой чемпионат мира, я многому научился. Вообще, был непростой сезон из-за коронавируса, не только для нашей команды, для всех. Это необычный год, но знаю, что в Швеции люди недовольны.



— Каким видите своё будущее в сборной Швеции и в общем как тренера?

— Я бы хотел продолжать тренировать сборную, но решения принимаю не я.

«Поражения в первых двух матчах разрушили Швеции весь турнир»

Капитан сборной Швеции Хенрик Тёммернес не смог найти объяснения, что случилось с его командой в двух пропущенных за 12 секунд шайбах, а также признал, что «Тре Крунур» в овертайме действовали слишком пассивно.



«Не знаю, что случилось, тяжёлое поражение. В целом мы провели хороший матч, показали, что можем быть хорошей командой. Не знаю, что случилось в моменте с первой пропущенной шайбой, провал на смене, потом шайба отлетела от конька соперника в ворота. А в следующей смене не знаю, что произошло, может, недопонимание. Соперник провёл быструю атаку и забил. Но мы показали характер, сравняли счёт, могли забивать ещё. Тяжёлое поражение…



У нас ещё был шанс, выиграй мы на буллитах. Но, возможно, мы слишком пассивно действовали в овертайме.



Изоляция не повлияла на наше выступление, все сборные в одинаковых условиях «пузыря». Конечно, условия отличаются от обычных, но в то же время у нас было около 20 дебютантов, мы не знали, чего ждать. В итоге всё свелось к хоккею, и два первых матча разрушили нам весь турнир».

«Сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал. Большой провал для Швеции»

Нападающий сборной Швеции Виктор Олофссон не мог поверить, что его команда, которая рассчитывала взять в Риге золото, не попала даже в четвертьфинал.

«У нас было тяжёлое начало на турнире, после первых двух матчей мы попали в ситуацию, когда надо было брать практически все оставшиеся игры, чтобы попасть в четвертьфинал. Оглядываясь назад, те первые две игры в итоге и стали ключевыми. Тяжёлый старт.



Первый матч на турнире всегда сложный, вне зависимости от соперника. Мы не смогли победить, и сразу попали под давление. Во втором матче мы просто не смогли забить. Не думаю, что после первых двух матчей мы хоть один провели плохо. Мы бились в каждой игре, имели шансы победить в каждой игре, но не смогли это сделать.



Мы не вышли в четвертьфинал, хотя нашей задачей было только золото, и у нас была команда, способная на победу в турнире. А сейчас мы сидим здесь и даже не вышли в четвертьфинал… Конечно, это большой провал для нас».