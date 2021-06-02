Он положил начало разгрому Беларуси на ЧМ! Нестеров вывел наших на Канаду

Сборная России учинила разгром — 6:0 — Беларуси в рамках группового этапа чемпионата мира. Команда Валерия Брагина заняла первое место в группе A и теперь встретится с Канадой в четвертьфинале. Лучшим, на наш взгляд, игроком в отчётной игре стал оформивший дубль защитник Никита Нестеров.

Чем запомнился Нестеров?

Началось с того, что россияне отличились в первой же атаке. Григоренко от борта сделал скидку на Нестерова, который мощно приложился от синей линии. Шайба от штанги влетела в сетку.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Но останавливаться на этом Никита даже и не думал. В первом же периоде россияне убежали в контратаку. Тарасенко от борта сделал передачу в центр, Нестеров выкатился на ворота и легко переиграл Колосова. Который, кстати, на тот момент уже успел сменить провалившего игру Шостака.

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Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Комментарий главного героя

Разумеется, главным героем послематчевой пресс-конференции стал именно Нестеров.

«Партнёры помогли сделать мне дубль, в первом периоде сделали игру и в принципе расслабились. Комфортно играли и просто готовились к четвертьфиналу. Сегодня отдохнём и завтра будем думать о Канаде, пока сказать нечего.

Был один болельщик на нашем матче? Спасибо Андрею за поддержку, мы чувствовали её. Большое ему спасибо».

А что Нестеров говорил раньше?

Напомним, что Никита довольно давно прошёл карантин и, например, успел сыграть со сборной Дании.

«Моё состояние после перелёта и карантина? Всё отлично. Тарасенко сегодня видели перед отъездом на игру, поприветствовал всех. На выходных будем отдыхать, восстанавливать силы и готовиться к играм. Мы всех соперников разбираем, швейцарцы не исключение. Тренеры расскажут, думаю, будет интересная игра.

Что случилось с канадцами на ЧМ? Может, где-то недонастроились. Это чемпионат мира, а не Евротур какой-то, все команды борются, на каждый матч нужно настраиваться».