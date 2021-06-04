Домашнее насилие, арест, пару месяцев в психушке. Кого подписал хабаровский «Амур»?

Пока в Риге проходит чемпионат мира по хоккею, менеджеры клубов КХЛ не спят и продолжают укомплектовывать составы своих команд. Так, недавно появилась информация, что хабаровский «амур» может подписать чешского вратаря Патрика Бартошака. Чемпион АХЛ 2015 года, участник олимпийских игр 2018, чемпионата мира 2019 – вот такой послужной список у этого чеха. Но запомнился он не только своей игрой, а проблемами с психическим здоровьем.

Арест из-за домашнего насилия

Свой хоккейный путь голкипер начинал на родине. Там он выступал до 2011 года и затем перебрался в Северную Америку покорять местные молодежные лиги. Своей игрой он обратил на себя внимание скаутов, в итоге Бартошак был выбран «Кингз» в 5 раунде драфта 2013 года, однако выше АХЛ Патрику подняться не удалось.

В Америке и случились первые проблемы. В ноябре 2015 хоккеист был арестован и обвинён в домашнем насилии. По словам его подруги, Бартошак несколько раз ударил ее по лицу, ногам и в грудь, душил и толкнул ее на стену. При этом он угрожал избить и убить ее. Позже 22-летний чех был выпущен под залог в 10 тысяч долларов и предупрежден, что он не должен вступать ни в какие контакты со своей жертвой. С большего инцидент удалось замять.

Фото: Christian Petersen/Getty Images

В начале 2016 года вратарь вернулся в Чехию, где провёл следующие три года. Бартошак зарекомендовал себя и даже был вызван в национальную сборную на олимпийские игры 2018 и чемпионат мира по хоккею 2019. Но после этого случилась ещё одно проблема.

Алкоголь, «психушка» и КХЛ

Осенью 2019 года «Тришинец» расторг с ним контракт по причине «нарушения образа жизни профессионального спортсмена». Бартошак угодил в психиатрическую больницу.

«Я хотел бы сообщить, что у меня возникли личные проблемы, которые заставили меня прервать мою спортивную карьеру», — говорилось в заявлении спортсмена, которое цитирует Hokej.cz.

26-летний Бартошак объяснил, что испытывает проблемы с психикой на фоне жизненных проблем. На тот момент он был самым высокооплачиваемым игроком чешского чемпионата. За день до неприятного известия Патрику поступило выгодное предложение от одного из клубов КХЛ, но он выбрал лечение.

«У меня очень тяжелое время, я хотел бы извиниться перед всеми. Я твердо верю, что преодолею все и скоро вернусь в хоккей», — сказал Бартошак.

Интересно, но в мае 2019 чех не особо горел желанием играть в российской лиге.

«КХЛ не рассматриваю вообще. Поскольку я решил играть в Европе, выбрал «Тршинец». Вовсе не думал о КХЛ, тем более что у меня скоро родится первенец. Вряд ли стоит тащить в Россию новорожденного ребенка. В Чехии наша семья находится дома, тем более рядом будут близкие жены. Я буду рядом с ней чаще, мы очень нервничаем по поводу ребенка», — эти слова Бартошак произнес в мае 2019 года.

Тем не менее, Патрик мог оказаться в омском «Авангарде» в прошлом сезоне. Как мы знаем, выбор был сделан в пользу Шимона Грубеца, но одним из резервных кандидатов был именно Бартошак.

Сейчас голкипер может оказаться в хабаровском «Амуре». Хоккеист справился со всеми жизненными проблемами и попробует свои силы в новой лиге. Пожелаем ему удачи. Если Патрик не станет чудить, то его надежная игра может помочь «Амуру» попасть в плей-офф.