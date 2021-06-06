Правда, Америка уже 41 год не может выиграть золотые медали, поэтому приходится довольствоваться бронзой.

США не оставили шансов немцам! Учинили разгром и в 20-й раз стали призёрами ЧМ

Чемпионат мира по хоккею близок к своему завершению. В воскресенье первыми на лёд вышли сборные США и Германии, проигравшие свои полуфинальные матчи. При этом в финал, как и в предыдущий раз, вышли канадцы и финны.

«Немцы очень хорошо начали первый период, и мы сразу поняли, что нам в этом матче придётся биться до самого конца, а то будут неприятности. В общем, матч с немцами получился крутым. Мы очень здорово защищались, и это помогло в атаке. Наша команда просто почувствовала уверенность в себе», — расхваливал соперника финалист турнира в составе сборной Финляндии Марко Анттила.

В свою очередь американцы не могут выиграть чемпионат мира с 1960 года. Тогда соревнования проходили в рамках зимней Олимпиады в США. Американцы дважды в истории становились сильнейшими в мире (первый раз — в 1933 году), а также выигрывали девять серебряных и восемь бронзовых медалей.

«Тяжёлое поражение. Прошла пара долгих недель, мы хотели победы, но не выполнили задачу. Мы должны понимать, что можем расстраиваться из-за этого, но мы должны перегруппироваться. Мы были здесь слишком долго, слишком многим пожертвовали.

Ребята играют, несмотря на многие вещи. У нас травмы. Медаль — это очень важно, поэтому мы должны быть уверены, что готовы к матчу.

Встреча с Канадой? С самого начала они были, вероятно, немного активнее, чем мы. Мы, наверное, были слишком погружены в свои мысли. Думаю, мы пытались провести идеальный матч вместо того, чтобы играть в хоккей — и играть жёстко», — отметил капитан сборной США Брайан Бойл.

Счёт в матче за бронзовые медали открыли «звёздно-полосатые». Защитник Воланин совершил перехват на синей линии, проскочил вдоль левого борта, добрался до ворот и броском с неудобной руки переиграл вратаря! Красивый и великолепно исполненный гол! Вопрос: что делали на льду немцы?

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

1:0 в пользу США — при таком счёте команды отправились на перерыв. Немцы старались, но пробить Кэлвина Питерсена никак не могли. Зато в их ворота шайбы посыпались одна за другой.

Сперва Робертсон щёлкнул от синей линии, шайба после рикошета от конька Биттнера отскочила на клюшку Гарланда, который без помех добавил в ворота.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Вскоре американцы укатили в контратаку, Хмелевски сделал передачу к воротам на Друри — и тот с неудобной руки направил шайбу в угол створа.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Но даже после счёта 3:0 в свою пользу Америка не собиралась останавливаться. Робертсон подготовил кистевой бросок и здорово исполнил — шайба рикошетом от штанги залетела в сетку ворот Брюкмана.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Немцы совсем рассыпались, в итоге пропустив четыре шайбы за шесть минут. Мур с двух попыток добавил шайбу в ворота. Отдали немцы свой пятак, за что и поплатились. Отметим, что четвёртая и пятая шайбы были заброшены в большинстве.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте ИИХФ.

Третий период по такой игре превратился в банальную формальность. Команды спокойно доигрывали матч. Германия отыграла одну шайбу усилиями Биттнера, но моментально получила в ответ от Донато.

6:1 на табло, в результате чего США в 20-й раз стали призёром чемпионата мира по хоккею. Теперь у них два комплекта золотых медалей, девять серебряных и столько же бронзовых.