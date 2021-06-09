Главный фаворит Кубка Стэнли в шаге от вылета! Капитан «Вегаса» Стоун наказал «Колорадо»

Противостояние «Колорадо» и «Вегаса» — настоящие американские горки. «Лавины» уничтожили соперника в первом матче серии, затем последовали две напряжённые встречи, в которых результат был до последнего неясен, а в последней игре «рыцари» вернули должок, одержав убедительную победу. В обычных условиях эта серия вполне могла состояться в финале Западной конференции, однако в этом сезоне она стала украшением второго раунда. К пятому матчу команды подходили со счётом 2-2, по два раза выиграв на собственной площадке. Фактор домашних трибун давал определённое преимущество хозяевам, и сегодня зрители «Болл-Арены» могли стать большим подспорьем для «Эвеланш» в борьбе за победу.

Однако эмоциональное преимущество было на стороне «Вегаса», который доминировал в каждой игре после провала на старте серии и мог вернуться в Денвер в лидирующем положении, если бы не обидный проигрыш в овертайме второго матча. Питер Дебур нашёл способ противодействовать ударному звену «Колорадо» Ландеског — Маккиннон — Рантанен, и его подопечные полностью нейтрализовали лидеров «лавин», вынудив Джареда Беднара изменить игровые сочетания перед сегодняшней встречей. К канадцу и финну наставник «Эвеланш» приставил Брэндона Саада, который успел забросить шесть шайб за этот плей-офф. Капитан обладателей Президентского кубка отправился в тройку к Джею Ти Комферу и Валерию Ничушкину.

Изменения коснулись всех атакующих звеньев «Колорадо», и это дало свои плоды. «Лавины» стали смотреться интереснее, чем это было во встречах на «Ти-Мобайл Арене», демонстрируя ту вариативность и агрессию, которую они потеряли после первого матча. Однако давление всё никак не перерастало в голы, а самый опасный момент в первой двадцатиминутке упустил Микко Рантанен, умудрившийся с пары метров не попасть в пустые ворота. «Вегас» в атаке преуспевал меньше, хотя равенство по броскам в стартовом отрезке может ввести в заблуждение. У «рыцарей» были возможности только в быстрых атаках, и чаще всего в сторону ворот Грубауэра летели неподготовленные броски, не носившие угрозы. И когда казалось, что на перерыв команды уйдут «сухими», гол всё-таки случился. Саад наудачу бросил за пару секунд до сирены, и Марк-Андре Флёри ошибся в достаточно простой ситуации, запустив шайбу в сетку.

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После отдыха «Эвеланш» продолжили доминировать над соперником, но реализация моментов была далека от идеальной. «Рыцари» отделались лишь пропущенной шайбой от Йоонаса Донского, который оказался в четвёртом звене с Пьером-Эдуаром Белльмаром и Алексом Ньюхуком. Последний выдал отличный пас на финна, поднеся ему игровой снаряд практически на блюдечке с голубой каёмочкой.

Но в третьем периоде зрители увидели совсем другой «Вегас». «Рыцари» разозлились и сравняли счёт уже через четыре минуты после выхода из раздевалок. По шайбе забросили Алекс Так и герой предыдущей встречи Джонатан Маршессо. Все системы «Голден Найтс» снова заработали, и именно подопечные Питера Дебура задавали тон игре в оставшееся основное время, которого не хватило для выявления победителя.

Дополнительного времени много не понадобилось. Игроки «Колорадо» понимали, что поражение в этом матче может стать фатальным, ведь следующая игра пройдёт при мощнейшей поддержке болельщиков «Вегаса», и постарались организовать быстрый гол. Но на первый план вышел капитан «рыцарей» Марк Стоун. Сперва канадец продемонстрировал, за что его включили в тройку номинантов на приз лучшему нападающему оборонительного плана, заблокировав бросок в сторону своих ворот, а затем в очередной раз за этот плей-офф напомнил, что отпускать его один на один с вратарём лучше не стоит, наказав соперника за ошибку. Стоун стремительно убежал на рандеву с Грубауэром и отправил шайбу в верхний угол, принеся своей команде важнейшую победу.

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Высоко о своём капитане отозвался Алекс Так: «Он был измотан, и вы видели, как сильно он катился по льду. Он сердце и душа этой команды. Он капитан, которого мы всегда хотели».

Сам Стоун был скромен и отметил другого игрока команды: «Всё должно было закончиться через 10 секунд после начала овертайма, но Флёри сделал важный сейв и оставил нас в игре».

Марк-Андре действительно был хорош. После ошибки в первом периоде канадский вратарь был крайне надёжен, во многом благодаря ему «Вегас» пропустил всего дважды.

Теперь «Колорадо» висит на волоске. «Вегас» хорош сам по себе, но вместе со своими болельщиками он становится ещё сильнее. И с такой вдохновлённой игрой лидеров и поддержкой трибун «рыцари» могут уже в следующем матче выбить главного фаворита Кубка Стэнли и выйти в полуфинал, где победителя этой пары уже ожидает «Монреаль».