Флёри одержал 88-ю победу в плей-офф НХЛ. Это четвёртый результат в истории
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Голкипер «Вегас Голден Найтс» Марк-Андре Флёри одержал 88-ю победу в плей-офф и догнал Билли Смита и Эда Белфора по этому показателю. Между собой голкиперы делят четвёртую строчку, сообщает PR NHL.
Рекордсмен Национальной хоккейной лиги по количеству побед в плей-офф — Патрик Рой, у которого 151 победа. На втором месте Мартин Бродо (113), топ-3 замыкает Грант Фюр (92).
Напомним, в пятом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Колорадо Эвеланш» «Вегас» одержал победу в овертайме со счётом 3:2.
В этой встрече Флёри вышел на третье место среди действующих вратарей по победам в овертайме, одержав 12-ю победу. Больше только у Тууке Раска (15) и Брэйдена Холтби (14).
В следующем матче «Вегас» и «Колорадо» сыграют 11 июня в 4:00 мск.
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