«Это было шоу Фёдорова». Легендарный русский вогнал «Детройт» в долги, зато сделал великим

Без Сергея «крылья» могли и не стать командой-династией. Он провёл два ярких плей-офф, но между ними едва не уехал в «Каролину».

90-е годы прошедшего столетия стали периодом расцвета советских/российских хоккеистов в Национальной хоккейной лиге. Всё больше наших соотечественников стало появляться в Северной Америке, и многие из них были на ведущих ролях в своих командах. Макаров, Могильный, Буре, Фетисов, Зубов — вот лишь некоторые из внушительного списка россиян, оставивших след в НХЛ в те годы. Но одним из самых успешных стал легендарный центрфорвард Сергей Фёдоров, который не только завоевал множество индивидуальных наград, но и приложил руку к становлению «Детройта» как великого клуба-династии, трижды выиграв с «крыльями» Кубок Стэнли. Однако взаимоотношения Сергея и «Детройта» могли прекратиться уже после первого чемпионства.

«Никогда не видел игрока, который доминировал бы так же»

К моменту завоевания первого Кубка Стэнли Фёдоров на протяжении нескольких лет носил статус одной из главных звёзд лиги. За первые три сезона в НХЛ Сергей ни разу не набирал менее 79 очков, а по итогам чемпионата-1993/1994 собрал россыпь личных наград, став лучшим нападающим оборонительного плана, самым выдающимся игроком по мнению хоккеистов и журналистов НХЛ и получив «Селке Трофи», приз Лестера Пирсона, который теперь носит имя Теда Линдсея, и «Харт Трофи». Заслуги россиянина отмечал сам Уэйн Гретцки, сказав перед встречей «Ред Уингз» и «Рейнджерс», что «никогда не видел игрока, который доминировал бы на площадке так же, как Сергей».

«Детройт» же по-прежнему оставался без трофеев. Фёдоров был не единственной звездой в команде со Стивом Айзерманом, Рэем Шеппардом и Полом Коффи, но заветный кубок ближе не становился. «Крылья» стали подбираться к нему вплотную после назначения уже на тот момент легендарного Скотти Боумэна. Всё в том же сезоне-1993/1994 «Ред Уингз» вылетели уже в первом раунде плей-офф, зато через год в укороченном из-за локаута чемпионате добрались до первого за 29 лет финала, где всухую уступили «Нью-Джерси». Сергей же провёл свой самый результативный розыгрыш Кубка Стэнли, набрав 24 очка в 17 матчах.

Несостоявшийся «Конн Смайт»

Ещё два года ушло у «Детройта» на то, чтобы достичь желанного трофея. В регулярке-1995/1996 «крылья» завоевали Президентский кубок, установив рекорд по количеству побед (62), а в плей-офф остановились в шаге от финала, уступив в шести матчах будущим победителям из проводившего первый год в лиге «Колорадо». Именно в том сезоне на льду впервые появилась легендарная (вообще это слово не должно использоваться так часто, но о «Детройте» тех лет по-другому не скажешь) «русская пятёрка», которая сыграет огромную роль в итоговом успехе «Ред Уингз» через год.

Хотя дела у «крыльев» складывались не так хорошо, как в предыдущем сезоне, они смогли собраться в решающий момент и дойти до финала Кубка Стэнли. «В последние несколько недель регулярного чемпионата команда сошла с рельсов, — говорил тогдашний ассистент генерального менеджера Кен Холланд, — но после 2-2 в серии с «Сент-Луисом» мы начали зажигать».

Такая игра команды могла быть следствием упавшей результативности её лидера. Фёдоров впервые в своей заокеанской карьере закончил регулярку, набирая меньше очка за игру, а в первом раунде плей-офф отметился всего двумя результативными баллами. Однако оба этих балла пришлись на две самые важные игры четвертьфинала конференции, в которых «Детройт» добыл путёвку в следующий этап. Дальше и «Ред Уингз», и Сергея было уже не остановить. В полуфинале Запада в четырёх матчах при непосредственном участии россиянина (5 очков, 2+3) были биты «Могучие утки Анахайма», а в финале конференции «крылья» взяли реванш у «Колорадо» в шести встречах. На счету Фёдорова в серии с «Эвеланш» были три заброшенные шайбы, включая победную в решающем матче, и четыре голевые передачи.

В решающей серии «Детройту» противостояла «Филадельфия», и многие ожидали победы «Флайерз» — в составе «лётчиков» всё на своём пути сметало звено под устрашающим названием «Легион смерти» — тройка Эрика Линдроса, Джона Леклера и Микаэля Ренберга. Однако лидеров «Филадельфии» хватило всего на три гола в серии. Столько же забил один Фёдоров, ещё трижды ассистировавший партнёрам. «Ред Уингз» не оставили камня на камне от соперника и выиграли Кубок Стэнли впервые за 42 года, потратив на это всего четыре матча.

Казалось, что приз лучшему игроку плей-офф впервые получит российский хоккеист — Фёдоров стал лучшим бомбардиром «Детройта», своей игрой дав толчок команде после тяжёлого начала постсезона. Однако «Конн Смайт» достался голкиперу Майку Вернону, а Сергею эта награда так и не покорится.

Фото: Getty Images

Оффершит «Каролины»

Победный сезон едва не стал последним для Фёдорова в составе «Детройта». Сергей становился ограниченно свободным агентом и ждал более щедрого предложения — по старому контракту он получал $ 4,5 млн, однако повышать зарплату ему не торопились и попытались подписать новое соглашение на прежних условиях. Россиянину такое не понравилось, и он устроил забастовку, проведя вне игры весь остаток 1997 года, отклонив также и второе предложение на пять миллионов. Затем Сергей принял участие в Олимпиаде в Нагано, после которой на него неожиданно вышла недавно переехавшая из Хартфорда «Каролина»: шесть лет контракта с заработной платой $ 2 млн в год, однако предложение включало в себя два бонуса — подписной размером в $ 14 млн и за выход в финал конференции (до которого «Харрикейнз» было очень далеко») — $ 12 млн.

После ужасной аварии с участием Владимира Константинова, поставившей крест на его карьере, в «Детройте» не хотели терять второго члена «русской пятёрки» и были вынуждены повторить эти условия. Для этого владельцам клуба даже пришлось влезать в долги и брать ссуду в банке.

«Это было шоу Сергея Фёдорова»

Результат не заставил себя долго ждать. Фёдоров успел провести заключительную четверть регулярного чемпионата и в хорошем игровом тонусе подойти к началу плей-офф. Возвращение Сергея не очень понравилось болельщикам, каждый раз встречавших его гулом на «Джо Луис Арене», но положительно сказалось на команде. «Всё получилось к лучшему. У него заняло где-то месяц войти в игровую форму, а потом он выдал большой плей-офф. С 10 голами. Мы никогда бы не выиграли тот кубок без Фёдорова!» — поделился Скотти Боумэн воспоминаниями с официальным русскоязычным сайтом НХЛ.

Из тех 10 голов шесть пришлись на противостояние в первом раунде с «Финиксом». Но сути это не меняет. Вместе с Сергеем «Детройт» снова дошёл до финала, где снова выиграл в четырёх матчах — на этот раз в серии с «Вашингтоном». Фёдоров же снова забросил победную шайбу в третьей игре и снова преодолел порог в 20 очков в плей-офф — в четвёртый раз подряд. Самую лаконичную оценку выступлению звёздного российского одноклубника дал нападающий Даррен Маккарти: «Это было шоу Сергея Фёдорова».