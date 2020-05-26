Сезон, когда Фёдоров был лучшим в НХЛ. Даже Гретцки восторгался его игрой

Сезон-1993/1994 статистически стал лучшим в карьере Сергея Фёдорова и первым, в котором о нём заговорили как о суперзвезде. Он и три сезона перед этим был хорош и являлся одним из лучших оборонительных нападающих лиги (при этом с лёгкостью набирая по 80 очков за сезон), но сидел за спиной Стива Айзермана и получал не так много игрового времени, как хотел.

В том году по-настоящему расцвёл и весь сезон шёл нос к носу с Уэйном Гретцки в борьбе за титул лучшего бомбардира НХЛ. В итоге Великий опередил его на 10 очков, но Фёдоров всё равно уделал всех, получив заслуженное признание — стал первым россиянином (а заодно и первым европейцем), выигравшим «Харт Трофи». К этой награде он присовокупил «Селке Трофи» и «Лестер Пирсон Эворд».

Последний гол Фёдорова в НХЛ. Он прервал чёрную серию «Вашингтона» и вошёл в историю «Столичные» проигрывали «рейнджерам» 1-3 в серии, но смогли дотянуть до седьмого матча. Фёдоров знал, что нужно делать.

Новый тренер и травма Айзермана

Укомплектованный «Детройт», несмотря на успешное выступление в регулярке, всё никак не мог выиграть Кубок Стэнли, и в межсезонье-1993 команду возглавил самый титулованный тренер в НХЛ Скотти Боумэн. К тому времени в его резюме уже было шесть Кубков Стэнли, ещё три он выиграет с «Ред Уингз», но начало его карьеры в Городе моторов складывалось непросто.

В конце октября выбыл капитан команды и её лидер Стив Айзерман, из-за межпозвоночной грыжи в шее он в итоге пропустит два месяца. Боумэн вызвал 23-летнего Фёдорова на разговор и сказал – настало твоё время тащить команду на себе.

Фёдоров был к этому готов, он и так ударно начал сезон – ещё при здоровом Айзермане был лучшим бомбардиром команды (и вторым в лиге после Гретцки), набирая очки практически в каждой игре. Дело осложнялось тем, что «Детройт» много проигрывал – семь поражений в первых 10 матчах сезона. После этого Фёдоров по-настоящему взялся за дело вместе с партнёрами — Виктором Козловым и Дино Сиссарелли. Не помешало и то, что теперь Сергей выходил на лёд и с лучшими защитниками команды, большими мастерами в атаке – Никласом Лидстрёмом и Полом Коффи.

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Великолепный сезон и борьба с Гретцки

«Ред Уингз» стремительно набирали ход, параллельно с этим Фёдоров мчался к большой славе. И даже когда Айзерман вернулся, его уже было не остановить. Все в лиге понимали – в «Детройте» сейчас именно Фёдоров является самым опасным игроком.

«Сейчас я удивляюсь, почему в первых трёх сезонах Сергей набирал только по 70 очков?» — вопрошал Коффи (он немного ошибся, но это неважно). Скотти Боумэн считал, что всё дело в том, что россиянин стал играть более эгоистично. «Он больше не пытается сыграть слишком красиво, делает меньше обводок, просто выбирает нужную позицию и бросает».

«Он научился североамериканскому стилю игры, то есть быть жадным, забивать голы и получать большие деньги», — вторил Боумэну генменеджер клуба Брайан Мюррей.

При этом ключевым фактором стало то, что Фёдоров не забывал и о своих прежних обязанностях, всё так же на совесть отрабатывая в обороне. Эта универсальность приносила успех и ему, и «Детройту». «Так, теперь у меня «+43», я хочу быть лучшим оборонительным форвардом лиги. Не думаю о личных призах, гонке бомбардиров или борьбе с Гретцки. Думаю только о том, чтобы играть в команде-победителе», — говорил он после одной из игр в концовке регулярки.

Сергей Фёдоров — лучший россиянин в истории НХЛ по версии The Hockey Writers

Фёдоров был бесподобен, но борьба за «Харт Трофи» в том сезоне развернулась нешуточная. Доминик Гашек вышел на первые роли в «Баффало» после травмы Гранта Фюра и отказывался пропускать даже в безнадёжных ситуациях. Чех стал первым вратарём в НХЛ с 1974 года, который пропускал в среднем меньше двух шайб за игру. В итоге он выиграл «Везина Трофи».

Аналогичные подвиги, но уже в «Монреале», совершал Патрик Руа. Только благодаря действующему обладателю «Конн Смайта» и Кубка Стэнли «Канадиенс» оставались на плаву. Джон Ванбисбрук в одиночку тащил новичка лиги «Флориду» в плей-офф – не хватило одного очка. Рэй Бурк проводил очередной шикарный сезон в «Бостоне» и в итоге выиграл «Норрис Трофи». Мог рассчитывать на «Харт» и его партнёр Кэм Нили, который, несмотря на застарелые травмы, забил 50 голов в первых 44 матчах, но в итоге выбыл из этой гонки, так как пропустил слишком много матчей.

Среди всех звёзд Фёдоров в том сезоне сиял ярче всех и затмил даже Уэйна Гретцки, который весной 1994-го побил вечный рекорд по голам Горди Хоу. На протяжении всего сезона они играли в догонялки – то россиянин выйдет на первую строчку в списке бомбардиров, то канадец. Гретцки по итогам опередил Сергея всего на 10 очков, но до звания самого ценного игрока ему всё же было, как до Луны. «Лос-Анджелес», финалист прошлого сезона, выступал из рук вон плохо, сам Гретцки заработал «-25» (Фёдоров с «+48» был лучшим по этому показателю среди нападающих и в общем зачёте уступил только защитнику Скотту Стивенсу) и в целом уже не так сильно влиял на игру команды, как в свои лучшие годы.

Убежал из СССР, стал звездой и покорил Америку. Каким был в молодости Сергей Фёдоров Хозяин «Детройта» прислал за ним личный самолёт. Он знал, кого везёт в НХЛ, там Фёдоров стал великим игроком.

«Харт Трофи»

Уже в середине регулярки было ясно, что «Детройт» должен быть главным претендентом на Кубок Стэнли, но, как это часто бывает, все ожидания в плей-офф обратились в прах. Главного фаворита уже в первом раунде выбил «Сан-Хосе».

Но о том, кто именно был лучшим игроком НХЛ в этом сезоне, больших споров не возникло – Фёдоров провёл фантастический сезон, доминировал на льду как в атаке, так и в обороне, не пропустил ни одного матча и набрал 120 (56+64) очков. Звание MVP он выиграл в одну калитку – 31 человек из 54 поставил его на первое место. Даже Гретцки тогда восторгался игрой россиянина и отзывался о нём как о «лучшем игроке мира на данный момент».

Вместе с этим он стал первым и до сих пор остаётся единственным игроком в истории лиги, который был признан MVP и лучшим оборонительным форвардом в одном сезоне. Коллекцию наград завершил «Лестер Пирсон Эворд» — приз лучшему игроку по версии хоккеистов.

Он больше никогда не показывал такой результативности, только в сезоне-1995/1996 набрав больше 100 очков, но, похоже, не слишком сожалел об этом. «Люди часто спрашивают меня, почему я больше не забиваю по 50 голов за сезон, как в том году. Но это не та роль, которую от меня требуют. У этой команды есть определённая стратегия, особенно со Скотти Боумэном. Раньше я думал, что спад результативности – это плохо, потому что гораздо веселее набирать много очков. Но сейчас я верю, что это того стоит», — говорил Фёдоров в 2000 году, уже будучи двукратным обладателем Кубка Стэнли.