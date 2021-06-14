«Лучшее выступление, что я видел в жизни». Как Малкин установил рекорд века в НХЛ

«Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли — долго оставался одной из немногих личных наград в НХЛ, которая никак не покорялась российским игрокам. В разное время на этот приз претендовали Сергей Фёдоров, приведший «Детройт» к победе в 1997 году, и Николай Хабибулин, который, по признанию многих игроков «Тампы», был самым ценным игроком «Лайтнинг» в плей-офф-2004. Награда могла также достаться и Павлу Буре, установившему в 1994 году до сих пор никем не побитый рекорд по заброшенным шайбам в постсезоне среди россиян (16), если бы его «Ванкувер» выиграл кубок.

Однако впервые «Конн Смайтом» нашего соотечественника наградили только в 2009 году. В том розыгрыше ключевую роль в чемпионстве «Питтсбурга» сыграл Евгений Малкин, который помог «пингвинам» вернуть Кубок Стэнли спустя 17 лет без побед.

Начало эры Малкина

Первые годы XXI века выдались очень трудными для «Пингвинз». Концовка предыдущего столетия была омрачена для «Питтсбурга» банкротством: тяжёлые контракты в отсутствие потолка зарплат обременяли владельцев клуба, которые погрязли в очень больших долгах. Да и сама франшиза денег не приносила — интерес к команде стремительно падал, в особенности после того, как завершил карьеру главный звёздный игрок — Марио Лемье. Сам же канадец впоследствии и спасёт «пингвинов» от полного краха и переезда из Пенсильвании и даже вернётся на лёд в конце 2000 года, выведя «Питтсбург» в финал Восточной конференции сезона-2000/2001. Однако тот финал на семь лет станет для «Пингвинз» последним. Более того, до 2007-го команда больше ни разу не сыграет в плей-офф.

Ситуация изменилась с приездом Евгения Малкина. Несколько ужасных сезонов «Питтсбурга», когда команда четыре регулярки подряд занимала последнее место в дивизионе, привели к тому, что «пингвинам» несколько раз доставалось право одними из первых делать выбор на драфте. Помимо Малкина, который ушёл под вторым номером в 2004 году, «Питтсбургу» достались Марк-Андре Флёри и Сидни Кросби, которые стали важной частью перестройки команды. Но высоких результатов клуб начал достигать только после приезда россиянина. В дебютном сезоне Евгения «пингвины» впервые с 2001 года сумели выйти в плей-офф, а сам Малкин стал лучшим новичком НХЛ, набрав 85 очков за регулярку. В Кубке Стэнли «Пингвинз» не сумели пройти далеко, вылетев после первого раунда, но было понятно — в «Питтсбурге» началась новая эра.

В следующем сезоне «пингвинам» удалось развить успех, добравшись до финала Кубка Стэнли. В составе «Питтсбурга» блистала молодёжь — Малкин и Кросби с отрывом были лучшими бомбардирами команды в регулярном чемпионате (в плей-офф наряду с ними отлично смотрелся Мариан Госса, пополнивший клуб по ходу сезона), а Флёри был надёжен в воротах. Но их усилий оказалось недостаточно, чтобы обыграть мощный «Детройт».

Чемпионский сезон

Неудивительно, что после такого резкого скачка «пингвины» рассматривались как одна из сильнейших команд перед чемпионатом-2008/2009. Но в регулярке дела у них шли не лучшим образом. К февралю 2009-го «Питтсбург» шёл вне зоны плей-офф, а вклад Малкина и Кросби в игру команды по сравнению с другими игроками был просто невероятным — нападающие закончили регулярку с более чем двукратным отрывом по очкам от третьего бомбардира «Пингвинз» Джордана Стаала.

Исправить ситуацию удалось после смены тренера — на место продлившего перед началом сезона контракт Мишеля Террьена пришёл Дэн Байлсма, до этого руководивший филиалом «пингвинов» в АХЛ, — и двух обменов, по итогам которых команду пополнили Крис Куниц и Билл Герин. В результате «Питтсбург» совершил мощный рывок, закончив регулярку на четвёртом месте в конференции и добыв путёвку в плей-офф.

Всё, что было дальше, не назвать иначе как бенефисом Евгения Малкина. Обладатель «Арт Росс Трофи» с первых же матчей начал подтверждать статус самого результативного игрока НХЛ, отличившись семью результативными действиями (четырьмя голами и тремя передачами) в первых трёх играх первого раунда с «Филадельфией». В решающий момент серии именно Малкин стал главной движущей силой «Питтсбурга». В начале второй двадцатиминутки шестой встречи «пингвины» уступали «лётчикам» со счётом 3:0, но совершили камбэк, забросив пять шайб в ворота соперника, а Евгений ассистировал Руслану Федотенко, положившему начало возвращению «Пингвинз» в игру, и Сергею Гончару, чей бросок стал победным.

В следующем раунде «Питтсбургу» противостоял «Вашингтон», и Малкин продолжил зажигать, лишь единожды уйдя с площадки без набранных очков. Он был главной движущей силой команды, но даже его стараний не хватило, чтобы избежать семиматчевого противостояния. В шестой игре он приложил руку к трём из четырёх голов «пингвинов», а в седьмой ещё дважды отметился набранными баллами.

В финале конференции «Питтсбург» встретился с «Каролиной», а сам Евгений вновь выдал блестящую серию. Но одним из главных моментов не только того противостояния, но и всего плей-офф стал его хет-трик во второй игре и в особенности третий гол. Тогда россиянин всё сделал сам — выиграл вбрасывание, прокатился за воротами, а потом сотворил настоящую магию. Гол с разворота с неудобной руки — такого не ожидал абсолютно никто, в том числе и голкипер «ураганов» Кэм Уорд. Малкин привёл в восторг всю арену «пингвинов», но самую большую радость в тот момент испытали родители россиянина. Такую реакцию не описать никакими словами.

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Серию с «Харрикейнз» «Пингвинз» завершили всего за четыре матча, и впервые за 25 лет в двух финалах Кубка Стэнли подряд оказались одни и те же команды — «Питтсбургу» снова предстояло встретиться с «Детройтом». Как и годом ранее, «Крылья» оказались сильнее в первых двух встречах, но особой вины Малкина в этом не было. Евгений поучаствовал в обоих голах своей команды в тех матчах, а на последних секундах второй встречи с таким рвением стремился отыграться, что в порыве эмоций успел подраться с Хенриком Зеттербергом. Россиянин исправно набирал очки и в двух последующих победах «пингвинов», а затем сказал своё слово лишь в последней игре, ассистировав главному герою того матча Максу Тальбо. Но главным героем всего плей-офф стал, конечно, же Малкин. Россиянин набрал невероятные 36 очков — в XXI веке никто не сумел превзойти этот результат, а ближе всех подобрался Никита Кучеров, набрав 34 балла в плей-офф-2019/2020 — и заслуженно первым из россиян стал обладателем приза самому ценному игроку.

Он оказался вторым игроком в истории «Питтсбурга», ставшим лучшим бомбардиром команды и в регулярке, и в плей-офф, и также вторым, кому за один сезон удалось выиграть «Арт Росс» и «Конн Смайт». Первым, разумеется, был великолепный Марио Лемье.

«Лучшее выступление в плей-офф, которое я видел»

В дальнейшем из российских игроков «Конн Смайт» покорился только Александру Овечкину, ставшему чемпионом с «Вашингтоном» в 2018 году. С ним в команде выступал Брукс Орпик, который был одноклубником Малкина девятью годами раннее. И именно игру Евгения в том году американский защитник, поигравший с обоими русскими MVP плей-офф, считает наиболее выдающейся: «То, как играл Джино в Кубке 2009 года, — это лучшее выступление отдельного хоккеиста в плей-офф, которое я видел в своей жизни. Он установил какую-то немыслимую планку».