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Как Евгений Малкин играл в плей-офф НХЛ — 2009, первый россиянин, ставший лучшим игроком в плей-офф НХЛ

«Лучшее выступление, что я видел в жизни». Как Малкин установил рекорд века в НХЛ
Дмитрий Сторожев
Как Малкин установил рекорд века в НХЛ
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Евгений первым доказал, что MVP Кубка Стэнли может стать и русский хоккеист.

«Конн Смайт Трофи» — приз самому ценному игроку плей-офф Кубка Стэнли — долго оставался одной из немногих личных наград в НХЛ, которая никак не покорялась российским игрокам. В разное время на этот приз претендовали Сергей Фёдоров, приведший «Детройт» к победе в 1997 году, и Николай Хабибулин, который, по признанию многих игроков «Тампы», был самым ценным игроком «Лайтнинг» в плей-офф-2004. Награда могла также достаться и Павлу Буре, установившему в 1994 году до сих пор никем не побитый рекорд по заброшенным шайбам в постсезоне среди россиян (16), если бы его «Ванкувер» выиграл кубок.

Однако впервые «Конн Смайтом» нашего соотечественника наградили только в 2009 году. В том розыгрыше ключевую роль в чемпионстве «Питтсбурга» сыграл Евгений Малкин, который помог «пингвинам» вернуть Кубок Стэнли спустя 17 лет без побед.

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Начало эры Малкина

Первые годы XXI века выдались очень трудными для «Пингвинз». Концовка предыдущего столетия была омрачена для «Питтсбурга» банкротством: тяжёлые контракты в отсутствие потолка зарплат обременяли владельцев клуба, которые погрязли в очень больших долгах. Да и сама франшиза денег не приносила — интерес к команде стремительно падал, в особенности после того, как завершил карьеру главный звёздный игрок — Марио Лемье. Сам же канадец впоследствии и спасёт «пингвинов» от полного краха и переезда из Пенсильвании и даже вернётся на лёд в конце 2000 года, выведя «Питтсбург» в финал Восточной конференции сезона-2000/2001. Однако тот финал на семь лет станет для «Пингвинз» последним. Более того, до 2007-го команда больше ни разу не сыграет в плей-офф.

Ситуация изменилась с приездом Евгения Малкина. Несколько ужасных сезонов «Питтсбурга», когда команда четыре регулярки подряд занимала последнее место в дивизионе, привели к тому, что «пингвинам» несколько раз доставалось право одними из первых делать выбор на драфте. Помимо Малкина, который ушёл под вторым номером в 2004 году, «Питтсбургу» достались Марк-Андре Флёри и Сидни Кросби, которые стали важной частью перестройки команды. Но высоких результатов клуб начал достигать только после приезда россиянина. В дебютном сезоне Евгения «пингвины» впервые с 2001 года сумели выйти в плей-офф, а сам Малкин стал лучшим новичком НХЛ, набрав 85 очков за регулярку. В Кубке Стэнли «Пингвинз» не сумели пройти далеко, вылетев после первого раунда, но было понятно — в «Питтсбурге» началась новая эра.

В следующем сезоне «пингвинам» удалось развить успех, добравшись до финала Кубка Стэнли. В составе «Питтсбурга» блистала молодёжь — Малкин и Кросби с отрывом были лучшими бомбардирами команды в регулярном чемпионате (в плей-офф наряду с ними отлично смотрелся Мариан Госса, пополнивший клуб по ходу сезона), а Флёри был надёжен в воротах. Но их усилий оказалось недостаточно, чтобы обыграть мощный «Детройт».

Чемпионский сезон

Неудивительно, что после такого резкого скачка «пингвины» рассматривались как одна из сильнейших команд перед чемпионатом-2008/2009. Но в регулярке дела у них шли не лучшим образом. К февралю 2009-го «Питтсбург» шёл вне зоны плей-офф, а вклад Малкина и Кросби в игру команды по сравнению с другими игроками был просто невероятным — нападающие закончили регулярку с более чем двукратным отрывом по очкам от третьего бомбардира «Пингвинз» Джордана Стаала.

Исправить ситуацию удалось после смены тренера — на место продлившего перед началом сезона контракт Мишеля Террьена пришёл Дэн Байлсма, до этого руководивший филиалом «пингвинов» в АХЛ, — и двух обменов, по итогам которых команду пополнили Крис Куниц и Билл Герин. В результате «Питтсбург» совершил мощный рывок, закончив регулярку на четвёртом месте в конференции и добыв путёвку в плей-офф.

Всё, что было дальше, не назвать иначе как бенефисом Евгения Малкина. Обладатель «Арт Росс Трофи» с первых же матчей начал подтверждать статус самого результативного игрока НХЛ, отличившись семью результативными действиями (четырьмя голами и тремя передачами) в первых трёх играх первого раунда с «Филадельфией». В решающий момент серии именно Малкин стал главной движущей силой «Питтсбурга». В начале второй двадцатиминутки шестой встречи «пингвины» уступали «лётчикам» со счётом 3:0, но совершили камбэк, забросив пять шайб в ворота соперника, а Евгений ассистировал Руслану Федотенко, положившему начало возвращению «Пингвинз» в игру, и Сергею Гончару, чей бросок стал победным.

В следующем раунде «Питтсбургу» противостоял «Вашингтон», и Малкин продолжил зажигать, лишь единожды уйдя с площадки без набранных очков. Он был главной движущей силой команды, но даже его стараний не хватило, чтобы избежать семиматчевого противостояния. В шестой игре он приложил руку к трём из четырёх голов «пингвинов», а в седьмой ещё дважды отметился набранными баллами.

В финале конференции «Питтсбург» встретился с «Каролиной», а сам Евгений вновь выдал блестящую серию. Но одним из главных моментов не только того противостояния, но и всего плей-офф стал его хет-трик во второй игре и в особенности третий гол. Тогда россиянин всё сделал сам — выиграл вбрасывание, прокатился за воротами, а потом сотворил настоящую магию. Гол с разворота с неудобной руки — такого не ожидал абсолютно никто, в том числе и голкипер «ураганов» Кэм Уорд. Малкин привёл в восторг всю арену «пингвинов», но самую большую радость в тот момент испытали родители россиянина. Такую реакцию не описать никакими словами.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном русскоязычном канале НХЛ в YouTube.

Серию с «Харрикейнз» «Пингвинз» завершили всего за четыре матча, и впервые за 25 лет в двух финалах Кубка Стэнли подряд оказались одни и те же команды — «Питтсбургу» снова предстояло встретиться с «Детройтом». Как и годом ранее, «Крылья» оказались сильнее в первых двух встречах, но особой вины Малкина в этом не было. Евгений поучаствовал в обоих голах своей команды в тех матчах, а на последних секундах второй встречи с таким рвением стремился отыграться, что в порыве эмоций успел подраться с Хенриком Зеттербергом. Россиянин исправно набирал очки и в двух последующих победах «пингвинов», а затем сказал своё слово лишь в последней игре, ассистировав главному герою того матча Максу Тальбо. Но главным героем всего плей-офф стал, конечно, же Малкин. Россиянин набрал невероятные 36 очков — в XXI веке никто не сумел превзойти этот результат, а ближе всех подобрался Никита Кучеров, набрав 34 балла в плей-офф-2019/2020 — и заслуженно первым из россиян стал обладателем приза самому ценному игроку.

Он оказался вторым игроком в истории «Питтсбурга», ставшим лучшим бомбардиром команды и в регулярке, и в плей-офф, и также вторым, кому за один сезон удалось выиграть «Арт Росс» и «Конн Смайт». Первым, разумеется, был великолепный Марио Лемье.

«Лучшее выступление в плей-офф, которое я видел»

В дальнейшем из российских игроков «Конн Смайт» покорился только Александру Овечкину, ставшему чемпионом с «Вашингтоном» в 2018 году. С ним в команде выступал Брукс Орпик, который был одноклубником Малкина девятью годами раннее. И именно игру Евгения в том году американский защитник, поигравший с обоими русскими MVP плей-офф, считает наиболее выдающейся: «То, как играл Джино в Кубке 2009 года, — это лучшее выступление отдельного хоккеиста в плей-офф, которое я видел в своей жизни. Он установил какую-то немыслимую планку».

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